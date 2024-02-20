Blade Runner dizisinin yönetmeni ve çekim tarihi belli oldu

Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen Blade Runner 2099'un çekimlerine geçtiğimiz yaz Belfast'ta başlanması planlanıyordu. Ancak prodüksiyonun başlamasına kısa süre kala Hollywood'da grevlerin başlaması, çekimlerin ertelenmesine sebep oldu. O günden beri prodüksiyon aşamasına geçmesini beklediğimiz dizinin sete gireceği tarih nihayet belli oldu. Merakla beklenen dizinin çekimlerine nisan ayında başlanacak.
Blade Runner 2099, bugüne kadar çıkan iki filmin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Dizi, adından da anlaşılacağı üzere, Blade Runner 2049 filminde anlatılan olayların 50 yıl sonrasında geçecek. Dizinin nasıl bir hikâye ele alacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Blade Runner 2099'nun İlk İki Bölümünü Jonathan van Tulleken Yönetecek
Daha önce Misfits ve Top Boy gibi Britanya yapımı dizilerde yönetmenlik yapan Jonathan van Tulleken, son olarak büyük bütçeli samuray dizisi Shogun'da görev aldı. Van Tulleken'in ilk iki bölümünü yönettiği Shogun'a gelen ilk yorumların son derece olumlu olması, yönetmenin burada çıkardığı işle pek çok kişiyi etkilemeyi başardığını gösteriyor. Bu yüzden en azından kağıt üstünde, Blade Runner dizisi emin ellerde görünüyor.
Jonathan van Tulleken sadece ilk iki bölümü yönetecek olsa da aslında oldukça önemli bir rol üstleniyor. Çünkü yeni dizilerin ilk bölümüne imza atan yönetmenler, kendisinden sonra gelecekler için de genel bir çerçeve çizmiş oluyor. Bu yüzden Ridley Scott ve Prime Video'nun van Tulleken'e oldukça önemli bir görev emanet ettiğini söyleyebiliriz.
Bununla birlikte, dizide en büyük görev, dizinin senaristi ve idari yapımcısı olan Silka Luisa'ya düşecek. Daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa öyle geniş bir filmografiye sahip bir senarist değil. Bu durum nasıl bir iş çıkaracağı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Ancak gerek Luisa'nın Ridley Scott tarafından seçilmiş olması, gerekse Blade Runner 2049'un senaristi Michael Green'in de projede yapımcı olarak yer alması, projeye dair beklentimizi yükseltiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.