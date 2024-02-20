Blade Runner dizisinin yönetmeni ve çekim tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri olan Blade Runner'da yaratılan ilgi çekici evren, farklı türlerde yeni işlere konu olmaya devam ediyor. Hatırlarsanız Blade Runner'ın yıllar sonra gelen devam filmi 2017 yılında izleyici ile buluşmuş, beğeniyle karşılanan bu filmden dört yıl sonra da bir animasyon dizisi yayınlanmıştı. Bu yapımlarla birlikte daha da büyüyen seri, çok yakında bir de canlı-aksiyon, yani animasyon olmayan bir diziye kavuşacak. Amazon Prime Video tarafından hayata geçirilecek olan Blade Runner 2099 adlı bu dizi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen Blade Runner 2099'un çekimlerine geçtiğimiz yaz Belfast'ta başlanması planlanıyordu. Ancak prodüksiyonun başlamasına kısa süre kala Hollywood'da grevlerin başlaması, çekimlerin ertelenmesine sebep oldu. O günden beri prodüksiyon aşamasına geçmesini beklediğimiz dizinin sete gireceği tarih nihayet belli oldu. Merakla beklenen dizinin çekimlerine nisan ayında başlanacak.

Blade Runner 2099, bugüne kadar çıkan iki filmin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Dizi, adından da anlaşılacağı üzere, Blade Runner 2049 filminde anlatılan olayların 50 yıl sonrasında geçecek. Dizinin nasıl bir hikâye ele alacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Blade Runner 2099'nun İlk İki Bölümünü Jonathan van Tulleken Yönetecek

Öte yandan dizinin sadece çekim tarihi değil, yönetmeni de belli oldu. Dizi ilk duyurulduğunda ilk iki bölümü Jeremy Podeswa'nın (Game of Thrones, Station Eleven) yöneteceği açıklanmıştı. Ancak aradan geçen sürede Podeswa projeden ayrılmak zorunda kaldı. Onun yerini alması içinse Jonathan van Tulleken ile anlaşıldı.

Daha önce Misfits ve Top Boy gibi Britanya yapımı dizilerde yönetmenlik yapan Jonathan van Tulleken, son olarak büyük bütçeli samuray dizisi Shogun'da görev aldı. Van Tulleken'in ilk iki bölümünü yönettiği Shogun'a gelen ilk yorumların son derece olumlu olması, yönetmenin burada çıkardığı işle pek çok kişiyi etkilemeyi başardığını gösteriyor. Bu yüzden en azından kağıt üstünde, Blade Runner dizisi emin ellerde görünüyor.

Jonathan van Tulleken sadece ilk iki bölümü yönetecek olsa da aslında oldukça önemli bir rol üstleniyor. Çünkü yeni dizilerin ilk bölümüne imza atan yönetmenler, kendisinden sonra gelecekler için de genel bir çerçeve çizmiş oluyor. Bu yüzden Ridley Scott ve Prime Video'nun van Tulleken'e oldukça önemli bir görev emanet ettiğini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte, dizide en büyük görev, dizinin senaristi ve idari yapımcısı olan Silka Luisa'ya düşecek. Daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa öyle geniş bir filmografiye sahip bir senarist değil. Bu durum nasıl bir iş çıkaracağı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Ancak gerek Luisa'nın Ridley Scott tarafından seçilmiş olması, gerekse Blade Runner 2049'un senaristi Michael Green'in de projede yapımcı olarak yer alması, projeye dair beklentimizi yükseltiyor.

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