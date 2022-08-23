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    Blaupunkt maliyete oynayan bir kulaklık tanıttı

    Blaupunkt BH51 Moksha kablosuz kulaklık modeli uygun bir fiyat etiketine hem uzun kullanım süreleri hem de tatmin edici bir gürültü engelleme sunmayı amaçlıyor. 
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    Blaupunkt BH51 Moksha
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    Daha çok araç içi ses ekipmanları ile ünlenen Alman Blaupunkt markası kulaklık tarafında da sayısız ürüne imza attı. Blaupunkt BH51 Moksha kablosuz kulaklık uygun bir fiyata aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor.

    Blaupunkt BH51 Moksha özellikleri ve fiyatı

    Blaupunkt BH51 Moksha kablosuz kulaklık modeli 40mm dinamik sürücülerle yüksek ses kalitesine odaklanıyor. Berrak görüşme sunan mikrofon yanında bir de AUX girişi konumlandırılmış.

    Bluetooth 5.0 ile iki cihaza birden bağlanabilen kulaklık 25 desibel seviyesine kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Engelleme için özel bir tuş atanmış. Ayrıca tek şarj ile 32 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. TurboVolt teknolojisi ile hızlı şarj imkânı da sunulmuş. Katlanabilir bir yapıya sahip olan Blaupunkt BH51 Moksha kablosuz kulaklık 37$ fiyat etiketi ile satılacak.

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