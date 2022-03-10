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    Yerli girişimin geliştirdiği kamera sistemi NATO ülkesine ihraç edildi

    İstanbul merkezli teknoloji firması Blitz Systems tarafından geliştirilen kamera sistemi, NATO üyesi bir Avrupa ülkesine ihraç edildi.                           
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    Blitz Systems'in kamera sistemi NATO ülkesine ihraç edildi
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    Türkiye’deki genç girişimlerin ihracat başarıları devam ediyor. Şimdi de yeni mezun mühendisler tarafından kurulan Blitz Systems'in bulut altı insansız hava araçlarında kullanılması için geliştirdiği kamera sistemi, NATO üyesi bir Avrupa ülkesine ihraç edildi. Avrupa ülkesinin ismi açıklanmadı.

    Blitz Systems firmasının Genel Müdürü Kadir Doğan, bu ihracatın doğrudan ilk defa gerçekleştiğini belirterek, “Böylece Türkiye ilk kez bulut altı insansız hava araçları (BİHA) için kullanılabilecek bir kamerayı NATO ülkesine doğrudan ihraç edebildi. Hatırlanacağı üzere daha önce Türkiye NATO üyesi bir ülkeye SİHA ihraç etti. O ihracatta kamera platform üzerinde satılmış oluyor. Dolayısıyla daha önce doğrudan bir kamera satışı olmadı.” dedi.

    Yerli ve milli yazılım kullanılıyor

    Geliştirilen kamera sistemi, bulut altı insansız hava araçları olarak tabir edilen 3-4 metre kanat açıklığına sahip mini İHA’larda kullanılacak. Firmanın Genel Müdürü Kadir Doğan, kameranın yanı sıra görüntü işleme, haberleşme ve elektronik motor yazılımlarının firmanın kendi imkanlarıyla üretilmesinin, sistemin en önemli özelliklerinden olduğunu ifade etti.

    Geliştirilen yazılım altyapısının özellikleri hakkında konuşan Doğan, “Havadaki platformdan yerde olan biteni kontrol edebiliyorsunuz, takip ettiğiniz bir aracın GPS konumunu net olarak belirleyebiliyorsunuz, farklı sensörlerden gelen görüntüleri anlık olarak yerdeki istasyona gönderebiliyorsunuz. Bu işlemleri bizim ekip arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz milli yazılımımız yapıyor. Haliyle biz de henüz 1 yaşını yeni doldurmuş genç girişim olarak böyle bir işi yapmanın gurunu yaşıyoruz.”dedi.

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