Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yeni videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından savaş jetlerinin yerli alternatifi olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak’ın (MMU) yeni dijital videosu yayınlandı. Bu videoyla birlikte MMU’nun tasarım detaylarını daha net şekilde görme imkanı elde ettik.

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor. İlk uçuşunu 2025 yılında yapması planlanan uçağın 2028’de seri üretime geçmesi planlanıyor. MMU’nun devreye girmesiyle beraber F-16’lar emekliye ayrılacak.

Milli Muharip Uçak nedir?

Milli Muharip Uçak, 5+ nesil olarak nitelendirilen savaş uçaklarında bulunan kabiliyetlere ve donanımlara sahip yerli ve milli savaş uçağı olacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımına yönelik akıllı altyapıya sahip olacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Milli Muharip Uçak ile;

Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

Akıncı B TİHA ilk kez havalandı! Akıncı TİHA özellikleri neler? 6 gün önce eklendi

MMU Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

MMU Sistem Özellikleri

Yüksek Durumsal Farkındalık

Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü

Muharebe Hasar Tespiti

Yeni Nesil Görev Sistemleri

Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik

Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz

Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş

Kısa Dönüş Süresi

Kolay Bakım

Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği

Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği

Dahili Silah Yuvası

Supercruise Kabiliyeti

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yeni videosu yayınlandı