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    Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yeni videosu yayınlandı

    TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçağın yeni animasyon videosu yayınlandı. MMU'nun yeni videosu ve teknik özellikleri haberimizde.                      
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    Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yeni videosu yayınlandı
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından savaş jetlerinin yerli alternatifi olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak’ın (MMU) yeni dijital videosu yayınlandı. Bu videoyla birlikte MMU’nun tasarım detaylarını daha net şekilde görme imkanı elde ettik.

    Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor. İlk uçuşunu 2025 yılında yapması planlanan uçağın 2028’de seri üretime geçmesi planlanıyor. MMU’nun devreye girmesiyle beraber F-16’lar emekliye ayrılacak.

    Milli Muharip Uçak nedir?

    Milli Muharip Uçak, 5+ nesil olarak nitelendirilen savaş uçaklarında bulunan kabiliyetlere ve donanımlara sahip yerli ve milli savaş uçağı olacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımına yönelik akıllı altyapıya sahip olacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

    Milli Muharip Uçak ile;

    • Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

    MMU Teknik Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
    • Uzunluk: 21 m (69 ft)
    • Yükseklik: 6 m (20 ft)
    • İtki: 2 x 29.000 lb
    • Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
    • Servis Tavanı: 55.000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

    MMU Sistem Özellikleri

    • Yüksek Durumsal Farkındalık
    • Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
    • Muharebe Hasar Tespiti
    • Yeni Nesil Görev Sistemleri
    • Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
    • Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
    • Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
    • Kısa Dönüş Süresi
    • Kolay Bakım
    • Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
    • Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
    • Dahili Silah Yuvası
    • Supercruise Kabiliyeti
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