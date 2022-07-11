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Blizzard’ın sevilen moba oyunu Heroes of the Storm, tarihin tozlu raflarına kaldırılabilir. Cuma günü paylaşılan kısa bir blog gönderisinde stüdyo, yapımın artık Starcraft 2’ye benzer şekilde destekleneceğini duyurdu.

İçerik desteği sona eriyor

Paylaşılan açıklamalara göre Blizzard, Heroes of the storm’a yeni içerik geliştirmeyi durduracak. Bununla birlikte ileriye dönük olarak hata ve dengeleme yamaları yayınlanmaya devam edecek. Oyunun bir sonraki yamasıyla birlikte oyunculara ücretsiz bir oyun içi binek hediye edileceğini belirten şirket, ''Kahramanlardan oluşan destekçi oyuncularımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizler, en tutkulu topluluklarımızdan biri olmaya devam ediyorsunuz.'' açıklamasında bulundu.

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En son 2018 yılında Heroes of the Storm üzerinde çalışan birçok personelin başka projelere taşındığı ortaya çıkmıştı. Yapılan değişiklik ile beraber oyuna eklenen yeni içeriklerin sayısı azalırken oyunun son yeni kahramanı Aralık 2022 tarihinde, son denge yaması ise Mart 2022’de yayınlandı.

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Blizzard, Heroes of the Storm'un içerik desteğini sonlandırıyor