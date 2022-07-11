Blizzard, Heroes of the Storm'un içerik desteğini sonlandırıyor

Blizzard’ın sevilen moba oyunu Heroes of the Storm, tarihin tozlu raflarına kaldırılabilir. Cuma günü paylaşılan kısa bir blog gönderisinde stüdyo, yapımın artık Starcraft 2’ye benzer şekilde destekleneceğini duyurdu.
İçerik desteği sona eriyor
Paylaşılan açıklamalara göre Blizzard, Heroes of the storm’a yeni içerik geliştirmeyi durduracak. Bununla birlikte ileriye dönük olarak hata ve dengeleme yamaları yayınlanmaya devam edecek. Oyunun bir sonraki yamasıyla birlikte oyunculara ücretsiz bir oyun içi binek hediye edileceğini belirten şirket, ''Kahramanlardan oluşan destekçi oyuncularımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizler, en tutkulu topluluklarımızdan biri olmaya devam ediyorsunuz.'' açıklamasında bulundu.
En son 2018 yılında Heroes of the Storm üzerinde çalışan birçok personelin başka projelere taşındığı ortaya çıkmıştı. Yapılan değişiklik ile beraber oyuna eklenen yeni içeriklerin sayısı azalırken oyunun son yeni kahramanı Aralık 2022 tarihinde, son denge yaması ise Mart 2022’de yayınlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...