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    Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden yeni bir video paylaşıldı

    Orta Dünya hayranları tarafından merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden yeni bir video paylaşıldı. Dizi, 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak.
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    Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden yeni bir video paylaşıldı
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    Amazon tarafından dev bir bütçe ile hazırlanan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden yeni bir video paylaşıldı. Yeni dizi, izleyicileri JRR Tolkein'in Hobbit'indeki olaylardan binlerce yıl önce, İkinci Çağ'da geçecek bir Orta Dünya turuna çıkartacak.

    Paylaşılan videoda gökyüzünde süzülen ateşli, kuyruklu yıldız benzeri bir nesne görülüyor ve seride yer alacak olan elfler, eski bir Hobbit türü, insanlar, entler ve cüceler de dahil olmak üzere çeşitli topraklara dikkat çekiliyor. Geçtiğimiz hafta paylaşılan kısa fragmanın hemen ardından yeni gelen videonun, izleyicilerin heyecanını daha da arttırdığını söyleyebiliriz. 

    Yapımcılığını Amazon Studio, Tolkien Estate, HarperCollins ve New Line Cinema'nın üstlendiği Yüzüklerin Efendisi: Güç yüzükleri dizisi 2 Eylül 2022'de Prime Video'da gösterime girecek.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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