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Amazon tarafından dev bir bütçe ile hazırlanan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden yeni bir video paylaşıldı. Yeni dizi, izleyicileri JRR Tolkein'in Hobbit'indeki olaylardan binlerce yıl önce, İkinci Çağ'da geçecek bir Orta Dünya turuna çıkartacak.

Paylaşılan videoda gökyüzünde süzülen ateşli, kuyruklu yıldız benzeri bir nesne görülüyor ve seride yer alacak olan elfler, eski bir Hobbit türü, insanlar, entler ve cüceler de dahil olmak üzere çeşitli topraklara dikkat çekiliyor. Geçtiğimiz hafta paylaşılan kısa fragmanın hemen ardından yeni gelen videonun, izleyicilerin heyecanını daha da arttırdığını söyleyebiliriz.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinden yeni bir video geldi 1 hf. önce eklendi

Yapımcılığını Amazon Studio, Tolkien Estate, HarperCollins ve New Line Cinema'nın üstlendiği Yüzüklerin Efendisi: Güç yüzükleri dizisi 2 Eylül 2022'de Prime Video'da gösterime girecek.

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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden yeni bir video paylaşıldı