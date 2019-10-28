BlizzCon 2019’da Overwatch 2’nin duyurulacağı iddia edildi

Tam Boyutta Gör BlizzCon’un başlamasına sayılı günler kala devam oyunları ile ilgili sızıntı haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Bir süredir gündemde olan Diablo IV söylentilerine şimdi de stüdyonun Overwatch 2 üzerinde çalıştığı duyumları eklendi.

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ESPN’nin bir eğitim dokümanına dayandırdığı bilgiye göre Overwatch 2; yeni oyun modları, haritalar, en az bir yeni karakter ve oyun için belki de en büyük değişiklik olan hikâye odaklı bir modla gelecek. Oyunun Brezilyalı kahramanı Lucio’nun yaşadığı şehir olan Rio de Janeiro’da geçeceği ifade edilen PvE modu’nun 4 kişinin birlikte oynayabileceği şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

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Logo değişikliğine de gidilen oyunun çok oyunculu seçeneği için ise “Push” adında yeni bir modun dahil edileceği belirtilmiş. Söz konusu dokümana göre Push modu oyuna yeni eklenecek olan Toronto haritasında oynanabilecek.

Blizzard, sıkıntılı bir dönemde

Çalkantılı bir dönemden geçen Blizzard’ın CEO’su Mike Morhaime hatırlanacağı üzere 2018 yılının Ekim ayında şirketteki görevini bırakmış ve stüdyo Şubat ayında bin kadar çalışanının işine son vermişti. Bu şartlar altında oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi ne yazık ki paylaşılmamış. Blizzcon 2019’da da oyunun oynanabilir bir demosunun gösterilmeyeceği ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2019/10/27/overwatch-2-may-debut-at-blizzcon-november-1/