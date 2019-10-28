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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BlizzCon 2019’da Overwatch 2’nin duyurulacağı iddia edildi

    1 Kasım 2019'da başlayacak olan Blizzcon'da duyurulacağı iddia edilen oyunlar listesine Overwatch 2 de katıldı. Hikâye odaklı bir modla geleceği söylenen oyun için henüz bir çıkış tarihi bilgisi yok.
    15 sa.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    BlizzCon 2019’da Overwatch 2’nin duyurulacağı iddia edildi
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    BlizzCon’un başlamasına sayılı günler kala devam oyunları ile ilgili sızıntı haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Bir süredir gündemde olan Diablo IV söylentilerine şimdi de stüdyonun Overwatch 2 üzerinde çalıştığı duyumları eklendi.

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    ESPN’nin bir eğitim dokümanına dayandırdığı bilgiye göre Overwatch 2; yeni oyun modları, haritalar, en az bir yeni karakter ve oyun için belki de en büyük değişiklik olan hikâye odaklı bir modla gelecek. Oyunun Brezilyalı kahramanı Lucio’nun yaşadığı şehir olan Rio de Janeiro’da geçeceği ifade edilen PvE modu’nun 4 kişinin birlikte oynayabileceği şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

    BlizzCon 2019’da Overwatch 2’nin duyurulacağı iddia edildi
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    Logo değişikliğine de gidilen oyunun çok oyunculu seçeneği için ise “Push” adında yeni bir modun dahil edileceği belirtilmiş. Söz konusu dokümana göre Push modu oyuna yeni eklenecek olan Toronto haritasında oynanabilecek.

    Blizzard, sıkıntılı bir dönemde

    Çalkantılı bir dönemden geçen Blizzard’ın CEO’su Mike Morhaime hatırlanacağı üzere 2018 yılının Ekim ayında şirketteki görevini bırakmış ve stüdyo Şubat ayında bin kadar çalışanının işine son vermişti. Bu şartlar altında oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi ne yazık ki paylaşılmamış. Blizzcon 2019’da da oyunun oynanabilir bir demosunun gösterilmeyeceği ifade ediliyor.



    https://www.engadget.com/2019/10/27/overwatch-2-may-debut-at-blizzcon-november-1/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Olgi 35 dk.
    blizzard artık overwatch ve diablo 4 üzerinden yürür. wow classic wow tbc wow bilmem ne dönemi sona erdi.
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    qoqoCAN 8 sa.
    OW 2 nin gelmesi çok mantıksız olur... Ne gerek var 2 ye ?
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    DH Misafiri 9 sa.
    diablo çöp
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    sniper23 10 sa.
    Activision Blizzard'ın zor durumda olmasının sebebi borsaya açılması. Şuan EA'de aynı durum. Borsanın aç gözlü yatırımcıları oyun sektöründen anlamaz.

    Borsa iyi iş, oyun şirketleri için uygun değildir. Yani Oyun şirketlerinin yapısı buna el vermiyor. Oyunlar büyük emek ve sevgi isteyen şeylerdir. Bu olmadığı zaman kötü bir oyun ortaya çıkıyor. Ama borsada hisse alan aç gözlü yatırımcı bunu anlamaz. Sadece para diye ağlar, şirketleri lootbox, paralı DLC gibi acayip politikalara zorlarlar.
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    Seraphim_ 10 sa. yeni yorumcu jahoon
    aslında açıkçası Diablo II remastered bile yeterli benim için Diablo IV tuzu biberi olur Blizzard zor bir dönemden geçiyor hayranların sevgisini geri kazanmak için birkaç kozu birden oynayabilirler
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    Seraphim_ 10 sa. yeni yorumcu
    Diablo IV istiyoruz Diablo IV başlatmayın overwatch'a şimdi
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    jahoon 11 sa.
    Umarım diablo gelir bu paragon lv aldı başını gitti ne yapacaksam..
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    AribyAriana 13 sa.
    Burak Şolt, bu haberi çok beğendi.
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