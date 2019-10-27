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    Fortnite V-Bucks fiziksel mağazalarda da satılacak

    Fortnite oyununda V-Bucks ihtiyacınızı karşılamak için sadece sanal mağazaya gitmek zorunda değilsiniz. Yakın zamanda V-Bucks hediye kartları fiziksel mağazalarda satışa sunulacak.
    14 sa.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fortnite V-Bucks fiziksel mağazalarda da satılacak
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    Bugün pek çok popüler oyuna ait para birimlerinin zincir marketler gibi fiziksel mağazalardan satın alınabildiğine şahit oluyoruz. Böylece yapımcılar çok daha kolay erişilebilir para sistemi sunmuş oluyor. Bu trende şimdi Fortnite da katılıyor.

    Erişim kolaylaşacak

    Yapılan açıklamada Fortnite oyunu içerisindeki geçerli birim olan V-Bucks bundan böyle fiziksel mağazalarda kart halinde de satılacak. Kartların tasarımları Google Play veya App Store kartlarına oldukça benziyor.

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    V-Bucks kartlarının önemli bir avantajı sunduğu küçük bonuslar olacak. Örneğin 25$ değerindeki hediye kartı 2500 V-Bucks değil de 2800 V-Bucks olarak gelecek. Böylece fiziksel kartlara biraz daha ilgi çekilmiş olacak. Sanal V-Bucks mağazasında da Epic Games zaman zaman bonus kampanyaları yapıyordu ancak fiziksel kartlar bunu sürekli yapacak. Diğer taraftan arkadaşlarına para birimi hediye etmek isteyen oyuncular için de güzel bir alternatif olacak.

    V-Bucks hediye kartları ilk etapta ABD’de piyasaya çıkacak. Sonrasında Almanya, Kanada, Meksika, Fransa, İngiltere geliyor. Gelecek yıl ise daha fazla ülkede erişime sunulmuş olacak.



    https://www.slashgear.com/epic-games-is-bringing-fortnite-v-bucks-cards-to-physical-stores-26597416/ Yorum Yaz
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    TheNewAtilla 4 sa.
    Satışlar düşünce normal
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    [__Zahid__] 11 sa.
    ben utanırım mağazaya girip ufacık karta 450 TL vermeye
    1 Yanıt Yanıtla
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    TearsForFears 10 sa. [__Zahid__]
    Sende 50 liralık al
    1 Yanıt Yanıtla
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