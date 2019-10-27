Fortnite V-Bucks fiziksel mağazalarda da satılacak

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Bugün pek çok popüler oyuna ait para birimlerinin zincir marketler gibi fiziksel mağazalardan satın alınabildiğine şahit oluyoruz. Böylece yapımcılar çok daha kolay erişilebilir para sistemi sunmuş oluyor. Bu trende şimdi Fortnite da katılıyor.

Erişim kolaylaşacak

Yapılan açıklamada Fortnite oyunu içerisindeki geçerli birim olan V-Bucks bundan böyle fiziksel mağazalarda kart halinde de satılacak. Kartların tasarımları Google Play veya App Store kartlarına oldukça benziyor.

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V-Bucks kartlarının önemli bir avantajı sunduğu küçük bonuslar olacak. Örneğin 25$ değerindeki hediye kartı 2500 V-Bucks değil de 2800 V-Bucks olarak gelecek. Böylece fiziksel kartlara biraz daha ilgi çekilmiş olacak. Sanal V-Bucks mağazasında da Epic Games zaman zaman bonus kampanyaları yapıyordu ancak fiziksel kartlar bunu sürekli yapacak. Diğer taraftan arkadaşlarına para birimi hediye etmek isteyen oyuncular için de güzel bir alternatif olacak.

V-Bucks hediye kartları ilk etapta ABD’de piyasaya çıkacak. Sonrasında Almanya, Kanada, Meksika, Fransa, İngiltere geliyor. Gelecek yıl ise daha fazla ülkede erişime sunulmuş olacak.

https://www.slashgear.com/epic-games-is-bringing-fortnite-v-bucks-cards-to-physical-stores-26597416/