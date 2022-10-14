Blockchain.com ve Crypto.com’dan Ruslara kripto yasağı

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Ülkelerin kripto para borsaları üzerindeki baskısını yoğunlaştırmasıyla birlikte borsalar faaliyetlerini engelsiz şekilde sürdürebilmek için düzenleyici kurumlarla uyum içerisinde ilerlemeye çalışıyorlar. Bu doğrultuda Crypto.com ve Blockchain.com Rus adreslerini engelleyecek.

BlockchainCom geçtiğimiz gün kullanıcılara toplu bir e-posta gönderdi. Kripto şirketi yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarına artık kısıtlı hizmet vereceğini belirtti. Ruslar bu borsayı, sadece piyasaları incelemek amacıyla kullanabilecek. Kullanıcılara, varlıklarını çekmek için 27 Ekim’e kadar süre verildi. Bu tarihten itibaren Blockchain.com borsasındaki Rus hesaplar bloke edilecek.

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Crypto.com, Avrupa Birliği'nin 8 maddeden oluşan yaptırım paketi nedeniyle Rus kullanıcıların uygulamaya erişimini engellemişti. Bu nedenle Crypto.com’da kullanıcılara para çekimi gibi bir seçenek sunulmuyor.

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