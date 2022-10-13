Milyar dolarlık metaverse platformunu günlük sadece 38 kişi kullanıyor

Tam Boyutta Gör Bu günlerde metaverse hakkında pek iyi haberler almamaktayız. Oluşum geleceği üzerinde dolaşan kara bulutlara ise bir yenisi daha ekleniyor. DappRadar tarafından yapılan araştırmaya göre değerlemesi 1,2 milyar dolar olan Decentraland platformunu günlük sadece 38 aktif kullanıcı kullanmakta.

Meta Quest Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Ethereum tabanlı sanal dünya Decentraland son 24 saat içinde 38 aktif kullanıcıya sahipken, rakibi The Sandbox ise aynı dönemde 522 aktif kullanıcıya sahip olmayı başardı. Aşina olmayanlarınız için Decentraland, 90.601 parsel araziden oluşan Web3 sanal gerçeklik platformudur. Platform üzerindeki araziler ise Ethereum blok zincirine dayanan kripto para birimi MANA ile satın alınabiliyor. Bu platform üzerinde yer alan yerli firmaların başlıcaları ise şöyle; Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Vodafone Türkiye ve Pegasus Hava Yolları.

Decentraland: Günlük kullanıcı sayımız 8000

Tam Boyutta Gör Öte yandan Decentraland, DappRadar’ın yapmış olduğu araştırma sonucunu ise kabul etmemekte. Decentraland’a göre günlük aktif kullanıcı sayısı 8000 civarında yer almakta. Sayılar arasındaki uçurum ise ölçümden kaynaklanan farka dayanıyor. Zira DappRadar, platforma giren ve harcama yapan kişileri aktif kullanıcı olarak niteliyor. Dolayısıyla, Decentraland’da oturum açan, öylesine gezinen veya moda haftası için kısa süreliğine uğrayan kişiler hesaba katılmamakta.

Dijital varlık yatırım firması Arca'da portföy yöneticisi olan Sasha Fleyshman, CoinDesk'e vermiş olduğu demeçte, “Bugün işe yarayan bir metaverse olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyordur.” dedi. Bununla birlikte, Decentraland’in açıkladığı 8.000 rakamının doğru olduğunu varsayarsak, aktif kullanıcı sayısının 2009 yılında çıkan ve PC’de 18.000’den fazla kişinin oynadığı Left 4 Dead 2’den az olduğunu görüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Milyar dolarlık metaverse platformunu günlük 38 kişi kullanıyor