Milyar dolarlık metaverse platformunu günlük sadece 38 kişi kullanıyor

Ethereum tabanlı sanal dünya Decentraland son 24 saat içinde 38 aktif kullanıcıya sahipken, rakibi The Sandbox ise aynı dönemde 522 aktif kullanıcıya sahip olmayı başardı. Aşina olmayanlarınız için Decentraland, 90.601 parsel araziden oluşan Web3 sanal gerçeklik platformudur. Platform üzerindeki araziler ise Ethereum blok zincirine dayanan kripto para birimi MANA ile satın alınabiliyor. Bu platform üzerinde yer alan yerli firmaların başlıcaları ise şöyle; Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Vodafone Türkiye ve Pegasus Hava Yolları.
Decentraland: Günlük kullanıcı sayımız 8000
Dijital varlık yatırım firması Arca'da portföy yöneticisi olan Sasha Fleyshman, CoinDesk'e vermiş olduğu demeçte, “Bugün işe yarayan bir metaverse olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyordur.” dedi. Bununla birlikte, Decentraland’in açıkladığı 8.000 rakamının doğru olduğunu varsayarsak, aktif kullanıcı sayısının 2009 yılında çıkan ve PC’de 18.000’den fazla kişinin oynadığı Left 4 Dead 2’den az olduğunu görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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