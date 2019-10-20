Blockchain ile tam uyumlu çalışabilen ilk telefon piyasaya sürülüyor

Mayıs 2019'da HTC tarafından duyurulan Exodus 1s, 19 Ekim'de Berlin'deki Lightning Konferansında piyasaya sürüldü ve ilk ödeme cihazlarını Lightning ödeme ağını kullanırken bile satmaya başladı.

Yeni Exodus 1s, HTC'nin blockchain ile çalışan telefonu Exodus 1'in Bitcoin Cash (BCH) desteği veren daha düşük maliyetli bir sürümüdür. Şirket, 219 euro fiyatla satılan yeni cihazın Bitcoin, Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) ve Bitcoin Cash kullanarak satın alınabileceğini belirtti.

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Satın alma, satma, gönderme, takas, ödünç verme ve ödünç alma seçeneklerinin yanı sıra, HTC, Exodus 1s cihazının tam bir Bitcoin düğümü çalıştırabilen ilk akıllı telefon olduğunu iddia ediyor.

Firma, ürünün başlangıçta Avrupa, Tayvan, Suudi Arabistan ve BAE'deki kullanıcılar için hazır olacağını, daha sonra Tayvan, İsviçre ve Almanya gibi diğer bölgelerde lansmanları yapacaklarını belirtti.

Eylül ayının ortalarında, merkezi olmayan çevrimdışı kripto satış şirketi Pundi X, blockchain destekli telefonunu, Berlin’deki IFA fuarında tanıttı. 8 Ekim'de, Güney Koreli elektronik devi LG, Samsung’un Klaytn blockchain akıllı telefonuna cevap olarak kendi blockchain destekli akıllı telefonunu geliştirdiği bildirmişti.



https://cointelegraph.com/news/htc-launches-exodus-1s-first-phone-that-can-run-a-full-btc-node