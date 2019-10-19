Kripto para borsası Poloniex global açılımda

18 Ekim tarihli resmi duyuruya göre, Polo Digital Assets adlı yeni bağımsız firma Poloniex'i ana şirketi olan Circle'dan kurtaracak. Poloniex, yeni özellikler, coinler, servisler ile küresel kripto borsacılarının ihtiyaçlarına odaklanacak ve pazardaki rekabet gücünü arttıracak.

Resmi sitelerinden yaptığı açıklamada Circle, Polo'nun ismini vermedikleri bir Asya yatırım grubundan destek aldığını söyledi.

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Firma önümüzdeki birkaç yıl içinde bu işe 100 milyon dolar harcamayı planlıyor ve 21 Ekim'den 2019'un sonuna kadar tüm takas işlemi ücretlerini kaldıracak.

Bununla birlikte firma, Poloniex'in küresel olarak rekabet edebilmesi için ABD pazarını feda etmeleri gerektiğini belirtti. Duyuruya göre, Polo Digital Assets, ABD'deki müşteriler için ulaşılabilir olmayacak ve Circle, ABD merkezli Poloniex müşterileri için işlemleri durdurmaya başlayacak.

1 Kasım 2019’dan itibaren ABD müşterileri artık borsada işlem gerçekleştiremeyecek. Ticaret sona erdikten sonra ABD kullanıcıları 15 Aralık 2019 tarihine kadar varlıklarını Circle üzerinden çekebilecekler.

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Daha önceden bilindiği üzere Circle, Şubat 2018'de Poloniex'i 400 milyon dolara satın aldı. Eylül ayı sonlarında, Circle, ödeme uygulaması Circle Pay’ın sona ermesinin ardından haftalık kripto pazar araştırması ürünü Circle Research’ü durdurma kararını açıklamıştı.

Firmanın iddiası, Poloniex ile dijital para biriminin benimsenmesini kolaylaştırmak ve yeni cüzdan hizmetleri gibi finansal ürünler geliştirmek.

https://blog.circle.com/2019/10/18/poloniex-to-spin-out-of-circle/