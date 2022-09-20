E-devlet yapısına blok zinciri desteği geliyor

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İlk dönemlerinde pek tanınmasa da özellikle kripto para piyasasının patlama yaptığı 2017-2018 dönemlerinde blok zinciri teknolojileri de öne çıkmaya başladı. Bir zincir üzerinde birbirine bağlı bloklarda verileri depolayan bu teknoloji, değiştirilemeyen kayıt defterleri sayesinde oldukça da güvenli.

Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu geliyor

Ülkemizde blok zinciri teknolojilerine olan ilgi giderek artıyor ve bugüne kadar pek çok önemli konferans ve yarışmalar düzenlendi. TOGG yerli araç projesinin Avalanche blok zincirini kullanıyor olması bunun en büyük örneği. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de devrede.

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Ofis tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu etkinliğinde, blok zinciri becerilerine güvenenler takımlarını kurarak mücadele edecek. Henüz detaylar belli değil ancak çeşitli ödüllerin olacağı muhakkak.

Diğer bir detay ise yenilikçi blok zinciri çözümlerinin E-devlet kapısına entegre edilecek olması. Önümüzdeki dönemde E-devlet platformunda blok zinciri tabanlı branşlar görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Ofis kısa süre içerisinde etkinlik ile ilgili detayları paylaşacak.

[twitter= https://twitter.com/dijital/status/1571878062114979842]

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