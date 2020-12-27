Bloodborne ve Demon’s Souls'un yapımcısı Sony'den ayrıldı

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Shadow of the Colossus ve Demon's Souls gibi yapımların geliştirici stüdyosu olan Sony Interactive Entertainment Japan Studio'dan önemli bir isim ayrıldı.

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Bloodborne ve Demon's Souls Remake gibi yapımların yapımcılığını üstlenen başarılı isim Teruyuki Toriyama, geçtiğimiz günlerde Sony Interactive Entertainment Japan Studio'dan ayrıldığını açıkladı. Twitter üzerinden ayrıldığını açıklayan Teruyuki Toriyama, ayrılığı için bir sebep açıklamadı.

Sony Interactive Entertainment Japan Studio'yu şu ana kadar destekleyen tüm kullanıcılara teşekkür ettiğini söyleyen Teruyuki Toriyama, yeni şirketinde yeni IP'ler ile birlikte işine devam edeceğini de ekledi. Ne yazık ki yeni şirketi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Teruyuki Toriyama'nın Sony Interactive Entertainment Japan Studio'dan ayrıldığını açıklayan paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.dualshockers.com/bloodborne-and-demons-souls-producer-leaves-sie-japan-studio/

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