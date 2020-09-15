Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bloomberg'ten iddialı PS5 tahmini: 399 dolar olabilir

    Bloomberg analistleri PlayStation 5'in diskli versiyonunun 449 dolar, disksiz dijital versiyonun ise 399 dolardan satışa sunulabileceğini düşünüyor.
    4 sa.
    1,2b
    20
    11
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bloomberg'ten iddialı PS5 tahmini: 399 dolar olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konsolun fiyatıyla ilgili yarın ilk kez resmi bir açıklama yapılacak. Açıklama öncesinde bugün Bloomberg'ten de ilginç bir tahmin geldi. Bloomberg'in sektöre yakın analistleri; diskli PS5'in 449 dolar, dijital PS5'in ise 399 dolara satışa sunulabileceğini söyledi.

    Bloomberg analistlerinin tahmini oldukça enteresan. İddialar doğruysa özellikle de 399 dolarlık dijital PS5'in yeni nesilde tam bir fiyat/performans canavarı olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca diskli PS5 de 449 dolarlık ücretiyle Xbox Series X'ten daha ucuz bir konuma yerleşiyor. Burada da Sony yeni nesile yine bir adım önde başlayacak gibi.

    16 Eylül'de büyük etkinlik var

    Sony yarın PlayStation 5 için ikinci büyük etkinliğini gerçekleştirecek. Etkinlikte Demon's Souls remake, Horizon Forbidden West, Spider-Man Miles Morales de dahil olmak üzere birçok yeni kaliteli yapımdan oynanış görüntülerinin yayınlanması bekleniyor. Ayrıca etkinlik sonunda Sony yine önemli duyurular yapacak. Haziran ayındaki etkinlikte konsolun tasarımı gösterilmişti, 16 Eylül'de ise bu sefer fiyatlar ve ön sipariş açıklanacak.

    Büyük etkinlik yarın TSİ 23.00'da başlıyor. 40 dakika uzunluğundaki etkinliği Twitch ve YouTube üzerinden canlı takip edebilirsiniz.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/sony-is-said-to-cut-ps5-forecast-by-4-million-due-to-chip-woes?sref=4wt71Nx9 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    400 dolarlık ps5 rekabetçi olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 2 sa.
    Sony gamepass sistemine benzer bir sistem yapmalı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ebavamqko 3 sa.
    RNA1 gpu ucuz ama fark pci 4 SSD de... 1 tb pci4 ssd şu anda 230 euro civarı. boşuna bu hamle yapılmış. demek ki sony de zararına satacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berkayjan (Berkay Mert) 3 sa.
    Eğer bu fiyattan çıkarsa Sony'i takdir ederim. En f/p PC'den bile daha f/p olur PS5. 10 tflops ve SSD 450 dolara çok iyi.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 4 sa.
    Sony'nin Oyun bölümü kazancın zaten %80'ini oluşturuyor; 400 dolara satsa da zarar etmeyeceği ortada değil mi, hatta rakibi bu kadar inemediği için belki ps4 satış rekorunu bile geçer!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 4 sa.
    6000 lira olur artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 sa.
    Disksiz versiyon 399 dolar olacaksa diskli versiyon Series X ile baş edemez boşuna uğraşmasınlar :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 4 sa.
    Hayal olur bence, özellikle 400 dolar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SC0RPI0N (S. Ç.) 4 sa.
    Bizde maksimum gelecek fiyat 6999 TL
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akbaba89 ( ***) 4 sa.
    Ah 400 dolar, döviz kur farkı olmasa bu kadar harçlık parası alsında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    AwJeezRick +400 Murat.Ak +145 encuni +130 -BraveHeart- +86 rookiecod3r +82 torabi +66 shad0w +60 ekostros +55 fotifoti +55 Guhong01 +55
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Cem300 2. kez +233 2 Skywalkerx ilk kez +165 3 0ldskool ilk kez +158
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    20 Kişi Okuyor (4 Üye, 16 Misafir) 9 Masaüstü 11 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1209 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps5, ps5 fiyatı ve
    6 etiket daha PlayStation 5 playstation 5 fiyatı ps5 çıkış tarihi ps5 etkinliği ps5 ön sipariş Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası251,5b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı301b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu 1 sa. iPad Pro’ya zam geldi! 2 sa. Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi 2 sa. Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi 2 sa. iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı! 2 sa. iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 sa. Sekizinci nesil iPad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+ 2 sa. Apple One abonelik paketi duyuruldu: Apple abonelikleri daha uygun fiyata tek pakette 2 sa. Apple'dan uygun fiyatlı akıllı saat: Apple Watch SE 3 sa. Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet! 3 sa. Suzuki-Toyota anlaşmasının yeni ürünü: 2021 Suzuki Swace 4 sa. Samsung’dan 108MP çözünürlüğünde yeni kamera sensörü 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bloomberg'ten iddialı PS5 tahmini: 399 dolar olabilir Sonraki Honda'nın yeni elektrikli otomobil konseptinden ilk teaser geldi 5 sa. The Mandalorian 2. sezon fragmanı yayınlandı 5 sa. Yuvarlak ekranlı Vivo Watch'un resmi videosu ortaya çıktı 6 sa. Samsung titanyum kasalı akıllı saat Galaxy Watch 3'ü tanıttı 6 sa. Amazon Prime Video’daki en iyi dizi ve filmler 6 sa. Google karbon ayak izini tamamen sıfırladı 7 sa. iPhone 12 serisi 120 Hz ekrana sahip olmayacak 7 sa. GMC, elektrikli Hummer'ı 20 Ekim'de tanıtacak 8 sa. RTX 3080’in termal videosu yayınlandı 8 sa. Xbox Game Pass'e eylül ayı içinde eklenecek yeni oyunlar açıklandı 9 sa. AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı 9 sa. Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler? 9 sa. Huawei AppGallery hediye dağıtıyor 10 sa. Samsung kamera yetenekleri ile öne çıkacak bir akıllı telefon serisi hazırlıyor: Galaxy F 10 sa. Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 11 sa. Yeni Apple Etkinliği | Mesut Çevik ile Canlı 11 sa. F1 Türkiye GP biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı 11 sa. PS5’e nazar değdi, AMD üretim sıkıntısı yaşıyor 12 sa. Razer hata sonucu 100 bin hesap bilgisini erişime açtı 13 sa. IKEA ve ASUS ROG; oyuncu mobilyaları üretecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Aiden Pearce, Watch Dogs: Legion'a Çıkış Sonrası DLC Olarak Ge...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Far Cry VR: Dive Into Insanity Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,88 - Altın=470 | 15 EYLÜL💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız