Bloomberg'ten iddialı PS5 tahmini: 399 dolar olabilir

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konsolun fiyatıyla ilgili yarın ilk kez resmi bir açıklama yapılacak. Açıklama öncesinde bugün Bloomberg'ten de ilginç bir tahmin geldi. Bloomberg'in sektöre yakın analistleri; diskli PS5'in 449 dolar, dijital PS5'in ise 399 dolara satışa sunulabileceğini söyledi.

Bloomberg analistlerinin tahmini oldukça enteresan. İddialar doğruysa özellikle de 399 dolarlık dijital PS5'in yeni nesilde tam bir fiyat/performans canavarı olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca diskli PS5 de 449 dolarlık ücretiyle Xbox Series X'ten daha ucuz bir konuma yerleşiyor. Burada da Sony yeni nesile yine bir adım önde başlayacak gibi.

16 Eylül'de büyük etkinlik var

Sony yarın PlayStation 5 için ikinci büyük etkinliğini gerçekleştirecek. Etkinlikte Demon's Souls remake, Horizon Forbidden West, Spider-Man Miles Morales de dahil olmak üzere birçok yeni kaliteli yapımdan oynanış görüntülerinin yayınlanması bekleniyor. Ayrıca etkinlik sonunda Sony yine önemli duyurular yapacak. Haziran ayındaki etkinlikte konsolun tasarımı gösterilmişti, 16 Eylül'de ise bu sefer fiyatlar ve ön sipariş açıklanacak.

Büyük etkinlik yarın TSİ 23.00'da başlıyor. 40 dakika uzunluğundaki etkinliği Twitch ve YouTube üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/sony-is-said-to-cut-ps5-forecast-by-4-million-due-to-chip-woes?sref=4wt71Nx9

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