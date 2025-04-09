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    Yılın oyunu adaylarına bir yenisi daha eklendi; Blue Prince övgülere boğuluyor

    Oyun dünyası için bu yılın en büyük sürprizlerinden biri Blue Prince olacak gibi görünüyor. Övgü dolu yorumlar alan Blue Prince, eleştirmen puanıyla 2025 oyunları arasında zirveyi aldı.
    Blue Prince Tam Boyutta Gör
    Yılın ilk çeyreğini artık geride bıraktığımız şu günlerde, birkaç oyunun daha şimdiden "2025'in en iyi oyunları" listesine adını yazdırdığını söyleyebiliriz. Özellikle Split Fiction ve Kingdom Come: Deliverance II'nin yıl sonu listelerinde kendilerine yer bulacağına şüphe yok. Diğer yandan Assassin's Creed Shadows, InZoi ve Monster Hunter Wilds da şimdiden epey ses getirdi.

    Tüm bu oyunlar daha çıkmadan dikkatleri üzerine çekmiş yapımlar. Bu yüzden şimdi buralarda anılıyor olmaları çok da şaşırtıcı değil. Ama şaşırtıcı olan şu ki bugüne kadar pek kimsenin adını bile duymadığı Blue Prince de artık onların yanına adını yazdırmış durumda.

    Oyuncuların çeşitli bulmacalar çözdüğü bağımsız bir oyun olan Blue Prince, yarın (10 Nisan) resmi olarak satışa sunulacak. Ancak bazı eleştirmenler oyunu erkenden deneme şansı yakaladılar ve gelen ilk yorumlara bakılırsa Blue Prince yılın oyunlarından biri olabilir.

    Blue Prince, MetaCritic'te Split Fiction'ı Geçti

    Bugün itibarıyla Blue Prince'in MetaCritic'teki eleştirmen puanı 92. Bu da Blue Prince'i 2025'in en yüksek puan alan oyunu yapıyor. Daha önce zirveyi elinde tutan Split Fiction'ın MetaCritic puanı 91'di. Blue Prince'in Split Fiction gibi dikkat çekici bir oyunu zirveden indirmiş olması, oyunun çok daha geniş bir kitleye adını duyurmasını sağladı. Bu durum satış rakamlarına da mutlaka yansıyacaktır

    Blue Prince'te oyuncuların odaları sürekli değişen bir malikâneyi keşfetmesi gerekiyor. Odalar her gün sıfırlandığı için oyuncuların bir sonraki odaya geçmeden o odadaki bulmacaları çözmesi gerekiyor. Roguelike türünden beslenen Blue Prince, oyunculara verdikleri stratejik kararlarla şekillendirebilecekleri, sürekli değişen bir bulmaca sunuyor.

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