Baseus gürültü engelleyen kulaklığını duyurdu

Ülkemizde de aksesuar pazarının önemli isimlerinden birisi haline gelen Çinli Baseus hitap ettiği kitleyi genişletiyor. Baseus Bowie H1 kablosuz kulaklık gürültü engelleme trendine katılıyor.

Baseus Bowie H1 özellikleri ve fiyatı

Baseus Bowie H1 kablosuz kulaklık modeli şık bir görünüme sahip ve piyasadaki premium modellere alternatif olmayı amaçlıyor. 40mm dinamik sürücü kullanan cihaz tatmin edici bir ses kalitesi sunuyor.

Nokia WHP-101 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip olan kulaklık 40 desibel seviyesine kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca bir şeffaf modu da bulunuyor. Her iki kulak modülünde de kontrol tuşlarına yer verilmiş.

Diğer bir önemli özellik ANC kapalı iken 70 saate kadar kullanım ömrü sunması. Böylece Nokia ve Sennheiser’ı geçerek sektörde en yüksek süreye ulaşıyor. ANC açık iken de 40 saat süre elde ediliyor. Baseus Bowie H1 kulaklık modeli Aliexpress üzerinde 68$ civarında bir fiyat etiketi ile satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Baseus Bowie H1 kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı