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    Baseus gürültü engelleyen kulaklığını duyurdu

    Baseus Bowie H1 kablosuz kulaklık modeli daha uygun bir fiyat etiketine gürültü engelleme yapabilirken sektörün en uzun kullanım sürelerine de imza atabiliyor.  
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    Ülkemizde de aksesuar pazarının önemli isimlerinden birisi haline gelen Çinli Baseus hitap ettiği kitleyi genişletiyor. Baseus Bowie H1 kablosuz kulaklık gürültü engelleme trendine katılıyor.

    Baseus Bowie H1 özellikleri ve fiyatı

    Baseus Bowie H1 kablosuz kulaklık modeli şık bir görünüme sahip ve piyasadaki premium modellere alternatif olmayı amaçlıyor. 40mm dinamik sürücü kullanan cihaz tatmin edici bir ses kalitesi sunuyor.

    Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip olan kulaklık 40 desibel seviyesine kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca bir şeffaf modu da bulunuyor. Her iki kulak modülünde de kontrol tuşlarına yer verilmiş.

    Diğer bir önemli özellik ANC kapalı iken 70 saate kadar kullanım ömrü sunması. Böylece Nokia ve Sennheiser’ı geçerek sektörde en yüksek süreye ulaşıyor. ANC açık iken de 40 saat süre elde ediliyor. Baseus Bowie H1 kulaklık modeli Aliexpress üzerinde 68$ civarında bir fiyat etiketi ile satılıyor.

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