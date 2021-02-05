BluTV'ye S Sport kanalları eklendi: Premier Lig, Bundesliga, F1, NBA

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Güncelleme: S Sport ve S Sport 2 kanalları BluTV'ye eklendi. Canlı izle bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yerli dijital içerik platformu BluTV, içerik arşivini geliştirmeye devam ediyor. Bu defa sporseverlere yönelik büyük bir adım atıldı. S Sport ve S Sport2 kanalları BluTV’ye eklenecek.

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S Sport ve S Sport2 kanallarının bugün akşam saatlerinde BluTV’nin canlı izle bölümüne eklenmesi planlanıyor. BluTV üyeliği olan herkes izleyebilecek. Ek pakete gerek olmayacak.

Saran Holding çatısı altında faaliyet gösteren S Sport ve S Sport 2 kanalları çok sayıda müsabakanın yayın hakkını elinde bulunduruyor. Bu kanallarda Premier Lig, Bundesliga, NBA, F1, MotoGP, NFL, Portekiz Ligi, MLS, WWE Smackdown müsabakalarını canlı olarak seyredebilirsiniz. Bu hafta sonu oynanacak ve milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın forma giymesi beklenen Liverpool – Manchester City maçı öncesinde böyle bir iş birliğine imza atılması güzel oldu.

Ayrıca Bkz. "Discovery-BluTV ortaklığında BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler"

BluTV’ye Discovery belgeselleri eklenecek

Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan duyuruya göre ABD’li medya şirketi Discovery, BluTV’ye ortak oldu. Anlaşma kapsamında Discovery’nin içerikleri BluTV’ye eklenecek. Discovery çatısı altında Discovery’nin yanı sıra TLC, DMAX, Animal Planet, Science Channel, History Channel gibi önemli belgesel kanalları bulunuyor.

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