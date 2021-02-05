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    BluTV'ye S Sport kanalları eklendi: Premier Lig, Bundesliga, F1, NBA

    Premier Lig, Bundesliga, Portekiz Ligi, F1, NBA, MLS'i canlı olarak yayınlayan S Sport ve S Sport2 kanalları bugün BluTV'ye eklendi.
    05 Şubat 2021, 19:13 (Güncellendi, 1 hf.)
    7,5b
    1
    46
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    20

    BluTV'ye S Sport kanalları eklendi: Premier Lig, Bundesliga, F1, NBA
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    Güncelleme: S Sport ve S Sport 2 kanalları BluTV'ye eklendi. Canlı izle bölümünden ulaşabilirsiniz.

    Yerli dijital içerik platformu BluTV, içerik arşivini geliştirmeye devam ediyor. Bu defa sporseverlere yönelik büyük bir adım atıldı. S Sport ve S Sport2 kanalları BluTV’ye eklenecek.

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    S Sport ve S Sport2 kanallarının bugün akşam saatlerinde BluTV’nin canlı izle bölümüne eklenmesi planlanıyor. BluTV üyeliği olan herkes izleyebilecek. Ek pakete gerek olmayacak.

    Saran Holding çatısı altında faaliyet gösteren S Sport ve S Sport 2 kanalları çok sayıda müsabakanın yayın hakkını elinde bulunduruyor. Bu kanallarda Premier Lig, Bundesliga, NBA, F1, MotoGP, NFL, Portekiz Ligi, MLS, WWE Smackdown müsabakalarını canlı olarak seyredebilirsiniz. Bu hafta sonu oynanacak ve milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın forma giymesi beklenen Liverpool – Manchester City maçı öncesinde böyle bir iş birliğine imza atılması güzel oldu.

    Ayrıca Bkz. "Discovery-BluTV ortaklığında BluTV'ye gelmesi muhtemel içerikler"

    BluTV’ye Discovery belgeselleri eklenecek

    Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan duyuruya göre ABD’li medya şirketi Discovery, BluTV’ye ortak oldu. Anlaşma kapsamında Discovery’nin içerikleri BluTV’ye eklenecek. Discovery çatısı altında Discovery’nin yanı sıra TLC, DMAX, Animal Planet, Science Channel, History Channel gibi önemli belgesel kanalları bulunuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    hakikidaredevil 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Sadece Ölüler Görür
    Gayet kaliteli yapımlar var hocam sıfır bir izlemek falan sizin zevksizliğiniz diye yorumladım :d
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    U Ucuzcufiko (Kadikoy Boğasi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Super ligide alsalar keske spikerlerini ve yayinciligini begeniyorum s sportsun
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    L Longg_Night 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    yıllık üyelik almıştım :))
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Pandemiyle birlikte online platform olayı bambaşka yerlere gidecek derken canlı maç yayınlarını yayınlayacak olan blutv – s sport işbirliği beklenen hareketti.
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    S serkhann 4 gün ( Mesaj Silindi )
    BluTV - S Sport ortaklığı online platformlarda yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
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    M Mr Digital 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saran grubu ile güzel anlaşmalar yapıyorlar belgesel kanallarına da History Channel eklenir umarım. Hatta bir atak yapıp History 2 falan da getirseler keşke. Canlı kanallar sekmesini biraz daha geliştirseler alternatif platformları bırakırım bende
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    Akales (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    NBA için aylık 22 lira verilir bu platforma
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    yusufcsahin (Yusuf Şahin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha fazla kanal gelirse; TV+, Vodafone Tv gibi platformlara gerek kalmaz. Kanal arşivini daha da genişletmeleri lazım! En azından Discovery Channel, Sinema Tv gibi kanalların da gelmesi lazım ki, işte o zaman BluTv tadından yenmez!
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    blutv kullansam mı

    daha önceden netflix kullandım. sanki daha da kötüleşti.

    tavsiye verin dostlar
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    nuwanda87 (Murat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    Blutv 1-2 sene evvel yaramazdı ama bu aralar içeriği fena değil. Amazon’dan daha zengin. Amazonda izlenmesi gerek 3-5 diziyi izledikten sonra ömrü bitiyor ve yeni bir şey eklenmiyor. Netflix desen yıllardır kullanıyoruz da dizi olarak baydı artık.
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    aniceman (aniceman ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ssport Formula 1 in bir çok yarışını daha kendi kanallarından veremiyor ki Blu Tv den versin...
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    E Efsanelerölmezunutmayın (Enes Ziya İbrahim Kapan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) aniceman
    Ben F1 için almak istiyorum. Ssport benim bildiğim tüm F1 yarışlarını yayınlıyor. Bilmediğim bişey mi var ?
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    Bucephalas 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi de böyle saçma sapan şeyler yazarak insanlara cevap hakkı tanımazsan kim seni kaale alıcak? Bu yaptığın egoistlikten başka birşey değil. Benim bilgimi sorgulamak sana düşmedi; benim dediğim diziler türk standartlarının üstünde. Sen adına kanıp önyargıda bulunmuşsun, bir kaç youtube incelemesi izlersen bunun türünün kara mizah olduğunu, aşkla alakası olmadığını anlarsın. Mesajının %90 ı ayt konusunda, demekki ufak bir kardeşimizsin. Sana ipucu vermek gerekirse; 2005te ben burda o saydığın yapımları yorumlayarak, torrentten çekerek (çünkü o dönem dijital yoktu) izliyorduk :) bak ne güzel konuşabiliyoruz değil mi? Saygı görmek istiyorsan, saygı göstericeksin önce. Üniversite sınavında başarılar
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    Bucephalas 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    @zamandayolculuketmişadam

    Boş konuşmuşsun herhalde gerginsin kardeşim. ilk cümleni okuyabildim en fazla birde bloklamışsın beni cevap vermiyim diye, alıntı yapamadım mesajını. Az dışarı çık rahatla.
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Bucephalas
    asıl boş konuşan sensin. ruh hastası asosyal seni. pc başında kıç kurutmaktan beynin erimiş. sıfır bir dünyanın en iyi dizisidir hadi yol al şimdi.
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    Z zamandayolculuketmişadam 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Bucephalas
    böyle bir cevap alacağımı bildiğim için bloklamıştım. ne diyim ki sen de haklısın. iyi geceler dilerim.
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