Türkiye'nin zırhlı SUV aracı BMC TULGA, Jandarmanın kullanımına sunulacak

Tam Boyutta Gör BMC'nin askeri personel taşımak ve devriye gibi görevlerde kullanılmak üzere geliştirdiği zırhlı SUV modeli TULGA, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de sahneye çıktı.

BMC, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde iç güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere 300 TULGA Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı üretecek.

Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen ve üretimine başlanan ilk araçlarla yürütülecek testlerin ardından seri üretime geçilecek. BMC, zırhlı SUV aracı TULGA'nın seri üretimine bu yıl başlamayı hedefliyor.

Üstün manevra kabiliyeti ve balistik koruma seviyesi sayesinde güvenlik ve konforu bir arada sunduğu belirtilen TULGA, 5 kişilik taşıma kapasitesine ve yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip. Ayrıca daha önce yapılan açıklamalarda SUV'un 4875 mm uzunluğa, 2070 mm yüksekliğe ve 2050 mm genişliğe sahip olduğu ifade edilmişti.

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TULGA SUV, 4 silindirli 4.5 litrelik turbo intercooler dizel motordan aldığı 250 beygir güç ve 800 Nm tork ile saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor. 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımana sahip olan SUV'un menzili 400 kilometre. Zırhlı SUV, disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyonu sayesinde en zorlu arazi koşullarında bile görevini başarıyla yerine getiriyor.

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BMC'nin zırhlı SUV aracı TULGA, Jandarmanın kullanımına sunulacak