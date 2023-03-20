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    BMW Group, elektrikli araç satışlarını %100'ün üzerinde artırdı

    BMW Group CEO’su Oliver Zipse, grubun 2022 finansal sonuçları ile birlikte elektrikli araç satışlarına ve diğer yeni teknolojilere ilişkin gelecek hedeflerini anlattı.
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    BMW Group, elektrikli araç satışlarını %100'ün üzerinde artırdı Tam Boyutta Gör
    BMW Group, dijital ortamda gerçekleştirilen basın toplantısında 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. BMW Group CEO’su Oliver Zipse, dünyanın önde gelen ekonomilerinin de mücadele ettiği yüksek enflasyon ve faizlere rağmen 2022’de sağlam bir performans sergilediklerini dile getirdi.

    BMW Group, yılın sonuna doğru ortaya çıkan ve lojistiği doğrudan etkileyen Çin’deki Covid önlemleri, yüksek enflasyon ve faiz oranları ile yarı iletken krizi, ayrıca aksayan tedarik zincirlerine rağmen 2022’yi 2 milyon 399 bin 632 adet araç satışıyla tamamladı. Bu dönemde MINI ve Rolls-Royce satışları 298 bin 943 seviyesinde gerçekleşirken BMW, 2 milyon 100 bin 689 aracı sahipleriyle buluşturdu.

    BMW Motorrad ise yıl boyunca 202 bin 895 motosiklet teslimatı gerçekleştirdi. Grubun toplam gelirleri 2022’de yüzde 28.2 artarak 142 milyar 610 milyon Euro’ya ulaştı. BMW Group’un vergi öncesi kârı ise 23 milyar 509 milyon Euro oldu.

    Elektrikli araç satışlarında %100'ün üzerinde artış

    BMW Group, elektrikli araç satışlarını %100'ün üzerinde artırdı Tam Boyutta Gör
    BMW Group’un 2022’deki tamamen elektrikli araç satışlarındaki artış bir önceki yıla kıyasla yüzde 107,7 yükselerek grubun toplam CO2 salımına yüzde 9 oranında düşüş olarak etki etti. Grubun tamamen elektrikli ve hibrit motorlu araç satışlarının toplamı 433 bin 792 olurken bu sonuç yüzde 18.1 artış olarak kayıtlara geçti. Tamamen elektrikli araç satışları ise bu adedin 215 bin 752’sini oluşturdu. Böylelikle BMW Group, WLTP’ye göre 2022’de toplam CO2 salımını ürün gamı bazında 105 g/km olarak gerçekleştirerek hedefine başarıyla ulaştı.

    BMW Group, 2022 yılı finansal toplantısında önümüzdeki dönemde tamamen elektrikli model gamında ve satışlarında dik bir büyüme yörüngesi öngördüğünü de açıkladı. 2023’te BMW Group toplam araç teslimatlarının yüzde 15’ini tamamen elektrikli modellerden oluşturmayı hedefliyor. 2024’te grubun yeni otomobillerinin en az beşte birinin tamamen elektrikli olması planlanıyor.

    2025 yılına kadar ise teslim edilen her dört yeni otomobilden biri tamamen elektrikli olacak. Ayrıca BMW Group 2026’ya kadar gerçekleştirdiği araç teslimatlarında elektrikli otomobil payının toplam satışların üçte birini oluşturmasını hedefliyor. Son olarak grup NEUE KLASSE’nin pazara sunulacağı dönemde hammadde fiyatlarındaki değişimin ve gelişimin, şarj alt yapısındaki ilerleyişin hızlarına bağlı olarak 2030 senesinde yüzde 50’lik bir tamamen elektrikli araç payına ulaşmasını bekliyor.

    eDrive Teknolojisinin En Yenisi Geliyor

    BMW Group, elektrikli araç satışlarını %100'ün üzerinde artırdı Tam Boyutta Gör
    BMW Group’un elektrik dönüşümünün yansıması olan ürün gamındaki köklü değişime ek, araştırma ve geliştirme harcamaları da dikkat çekiyor. Group 2022’de Ar-Ge’ye 6 milyar 624 milyon Euro kaynak sağladı. Ar-Ge giderlerinin başında ise yeni modeller, NEUE KLASSE ve 6. nesil eDrive teknolojileri bulunuyor. Bunlara ek olarak modellerin dijitalizasyonu ile otonom sürüşe de yatırımlar gerçekleştirildi.

    Neue Klasse İçin Geri Sayım Başladı

    Sadece elektrikli otomobiller için tasarlanacak altyapı üzerine inşa edilecek NEUE KLASSE modelleri, BMW Group’un yeni tasarım dilinden batarya ve elektrifikasyon teknolojilerine, verimliliği artıran sürdürülebilir maddelerden üretilen parçalardan ürün segmentlerine kadar birçok hususa etki edecek.

    BMW Group, Münih’te düzenlenecek olan IAA Mobility 2023 fuarında NEUE KLASSE’ye giden yolda yeni adımlarından ve ayrıntılarından söz edeceğini açıkladı. NEUE KLASSE modellerin üretimi 2025’te ilk olarak Macaristan’da başlayacak.

    2026’dan itibaren, Münih’teki 100 yıldan daha yaşlı fabrikanın modernize edilmesiyle birlikte NEUE KLASSE modelleri Münih’te de üretilmeye başlanacak. 2027’de ise bu tesislere San Luis Potosi Fabrikası eklenecek. BMW Group, tamamen elektrikli modelleri ürün gamı ile üretime entegre etmek ve yüksek voltajlı pil tertibatı oluşturmak için 800 milyon Euro yatırım yapıyor.

    Hidrojen Yakıt Hücresi Teknolojisi Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

    BMW Group, elektrikli araç satışlarını %100'ün üzerinde artırdı
    BMW Group dünya çapındaki tüm pazarların, gelecek 10 yılda tamamen elektrikli mobiliteye geçmesi için gerekli koşullara sahip olmayacağını varsayıyor. Bu nedenle CO₂’nin azaltılmasına katkıda bulunmak için bir dizi yüksek verimli geleneksel motor teknolojisine ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.

    BMW Group, sürdürülebilir bireysel hareketlilik için ek bir seçenek olarak hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin geliştirilmesinde sürekli olarak ilerleme kaydediyor. Gelecek 10 yılın ikinci yarısından itibaren pazar gereksinimlerine ve koşullarına bağlı potansiyel üretim araçları için fırsat görüyor.

    2023’ün ilk çeyreğinde, BMW iX5 Hydrogen’in pilot versiyonları ilk kez uluslararası medya temsilcilerinin beğenisine sunuldu. Filo şu anda çeşitli hedef gruplar için gösteri ve test amacıyla uluslararası alanlarda kullanılıyor. BMW iX5 Hydrogene WLTP döngüsünde 504 km’lik bir menzil sağlıyor.

    Head-Up Display Teknolojisinin Geleceği

    Las Vegas’ta düzenlenen CES fuarında zamanın ötesinde teknolojileriyle akıllara kazınan BMW Group’un son ürünü BMW i Vision Dee’nin eşsiz özellikleri BMW ürün gamına yayılıyor. BMW i Vision Dee’nin ön camının tüm genişliği boyunca uzanan Head-up Display ve camlara yansıyan, dış dünya ile iletişim sağlayan animasyonlar NEUE KLASSE’ye bir bakış olarak değerlendiriliyor. Bu özellikler NEUE KLASSE modellerinde “BMW Panaromic Vision” olarak sunulacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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