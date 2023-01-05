BMW i Vision Dee konsepti adeta bukalemun gibi renk değiştiriyor

Alman otomotiv devi BMW, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023'e yeni i Vision Dee konseptiyle katıldı. Renk değiştiren gövde panelleriyle dikkat çeken konseptin ismindeki Dee uzantısı "Digital Emotional Experience" ifadesinden geliyor.

BMW i Vision Dee konseptinin iç ve dış tasarımından ziyade asıl dikkat çeken özelliği, E Ink teknolojisiyle renk değiştirebiliyor olması. Bu teknolojinin CES 2022'de yeni BMW iX üzerinde sergilendiğini hatırlayanlarınız olacaktır. Ancak bu araç üzerindeki mikrokapsüller, sadece beyaz, siyah ve gri renkleri arasında geçiş yapabilmeyi sağlıyordu.

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Alman üretici, yeni i Vision Dee konseptinde bu teknolojiyi bir adım ileriye götürmüş. Bu versiyonda, 32 farklı renk kullanılabiliyor. BMW, bu sistemi gövdenin tamamına 240'tan fazla bireysel alan oluşturacak biçimde entegre ederek aşağıdaki fotoğraf galerisinde de görebileceğiniz üzere çok farklı renk temalarının ortaya çıkmasını sağlamış. Üstelik bu kez sadece gövde panelleri değil jantlar da renk değişimine dahil edilmiş.

Tam Boyutta Gör Konseptin kendisine dönecek olursak, BMW i Vision Dee, üretim modeline dönüşmek üzere tasarlanmış bir konsept değil ancak üzerindeki teknolojileri gelecekteki BMW modellerinde göreceğiz. Konseptin iç mekânında fiziksel tuşlar veya kontrolcülerden eser yok. Onun yerine şirketin "BMW Mixed Reality Slider" adını verdiği dokunmaya duyarlı sensörleri görmekteyiz. Bu sensörler, ön cama yansıtılan büyük head-up display'in kontrolünü sağlıyor.

Bahse konu olan head-up display, genişlik olarak ön cam boyunca devam ediyor. Konseptte herhangi bir ekran bulunmadığı için multimedya görevi gören tek unsurun bu olduğunu söyleyebiliriz. Sürücü, konsoldaki dokunmaya duyarlı sensörler vasıtasıyla beş farklı mod üzerinden bu ekranda yer almasını istediği bilgileri seçebiliyor. BMW, bu konsept üzerinde sergilediği yenilikçi head-up display'in 2025'ten itibaren Neue Klasse platformu üzerine inşa edilen modellerde kullanılacağını belirtiyor.

Tüm bunların dışında tamamen karartılabilen camlarla da donatılan BMW i Vision Dee konseptinin fotoğraflarını aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.

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BMW i Vision Dee konsepti adeta bukalemun gibi renk değiştiriyor