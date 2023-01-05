Sony ve Honda, CES 2023'te yeni elektrikli otomobil prototipini gösterdi

Sony ve Honda ortaklığında kurulan Sony Honda Mobility, tasarladıkları elektrikli araçları "Afeela" markası altında piyasaya süreceklerini duyurdu. Bu isim tartışılır, ancak ilk kez görücüye çıkarılan prototipin oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Üretime hazır gibi görünen modelin 2025'in ilk yarısında ön siparişe açılması ve aynı yılın ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor.
Afeela markası altındaki ilk prototip, aerodinamik hatlara sahip bir dört kapılı coupe formunda karşımıza çıkıyor. Ön bölümde üç parçadan oluşan ince LED şerit, yan tarafta ön kapıya kadar devam ediyor. İnce LED farların ortasında ise marka isminin yer aldığı küçük bir panel mevcut. "Media bar" olarak adlandırılan bu panelde, o günkü hava durumuna yönelik bir animasyon gibi çeşitli içerikler de gösterilebiliyor.
Sony ve Honda'nın geliştirdiği prototip; 4895 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırmak gerekirse, Mercedes EQE'den (4994 mm) biraz daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Sunduğu aks mesafesi de aynı doğrultuda rakibinden yaklaşık 12 cm daha az.
Sony'nin adı geçince, iç mekânın son derece teknolojik olduğunu görmek bizleri şaşırtmıyor. Konsol kısmı boydan boya ekranlardan oluşuyor. Kenarlardaki dijital yan aynalar, sürücünün rahat görebilmesi için hafifçe içeri doğru döndürülmüş. Sürücünün hemen önünde lövye benzeri bir direksiyon bulunuyor. Orta konsolda sadece yuvarlak bir düğme ve dokunmaya duyarlı medya tuşları yer alıyor.
Prototipteki ekranlar ön taraftakilerle sınırlı değil elbette. Ön koltuk sırtlarında da arka koltuklardaki yolcular için sunulan iki büyük dokunmatik ekran mevcut. Yolcular dilerse büyük panoramik cam tavandan bulutları izleyebilir ya da ekranlardaki içeriklerin keyfini çıkarabilir. Bunun dışında, kapı içleri ve konsol gibi alanlarda karşımıza çıkan ambiyans aydınlatması da olmazsa olmaz özelliklerden.
Yukarıda sözünü ettiğimiz tavan sensörünün yanı sıra, Afeela prototipinin içinde ve dışında pek çok sensör bulunuyor. Şirketin belirttiğine göre, otomobilin seviye 3 yarı otonom sürüş sistemine sahip olması için kullanılan bu sensörlerin sayısı 45'i buluyor. Verilen bilgiye göre bu tarafta Qualcomm'un SoC'lerinden ve kısa süre önce görücüye çıkardığı Snapdragon Digital Chassis sisteminden faydalanılacak.
Prototiple ilgili teknik detaylar henüz gizemini koruyor. Ancak otomobilde çift motor konfigürasyonuyla dört tekerlekten çekiş sisteminin bulunduğu onaylandı. Bunun dışında güç ve tork, performans, batarya ve menzil gibi değerleri öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.
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