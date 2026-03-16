BMW i3 sızdırıldı: Tanıtım öncesi tasarım ortaya çıktı

Yeni i3’ün tasarımı, BMW Vision Neue Klasse konseptinden ilham alıyor ve üretim versiyonunun da oldukça modern ve akıcı bir görünüme sahip olduğu görülüyor. BMW’nin ikonik böbrek ızgarası ise tamamen yeni bir tasarım diline kavuşmuş. Daha ince formda tasarlanan bu ızgara artık ön bölüm boyunca yatay şekilde uzanıyor. Aydınlatmalı bir çerçeveye sahip olan yapı aynı zamanda yeni LED farları da bünyesinde barındırıyor.
Kabin tarafında ise oldukça modern bir kokpit dikkat çekiyor. Orta konsolda büyük bir “yüzer” dokunmatik ekran bulunurken, direksiyon simidi tasarımının BMW iX3 modelinde kullanılan dört kollu direksiyonla aynı olduğu belirtiliyor.
BMW'nin elektrikli otomobillerde yeni bir dönemi temsil eden Neue Klasse platformunun ilk önemli modellerinden biri olacak i3'ün, markanın gelecekteki tasarım ve teknoloji anlayışını da şekillendirmesi bekleniyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur