BMW i3 sızdırıldı: Tanıtım öncesi tasarım ortaya çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni BMW i3 henüz resmi olarak tanıtılmadan internete sızdı. Markanın yeni nesil elektrikli sedanı olacak model 18 Mart’ta resmen tanıtılacak olsa da ortaya çıkan görseller otomobilin tasarımını şimdiden gözler önüne serdi.

Yeni i3’ün tasarımı, BMW Vision Neue Klasse konseptinden ilham alıyor ve üretim versiyonunun da oldukça modern ve akıcı bir görünüme sahip olduğu görülüyor. BMW’nin ikonik böbrek ızgarası ise tamamen yeni bir tasarım diline kavuşmuş. Daha ince formda tasarlanan bu ızgara artık ön bölüm boyunca yatay şekilde uzanıyor. Aydınlatmalı bir çerçeveye sahip olan yapı aynı zamanda yeni LED farları da bünyesinde barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Gövde tasarımında keskin hatlar dikkat çekerken, gövdeyle aynı hizaya yerleştirilen kapı kolları otomobilin sade ve temiz görünümünü destekliyor. BMW tasarımlarının karakteristik unsurlarından biri olan Hofmeister kıvrımı korunurken, arka bölümde ise ince ve geniş bir yapıya sahip LED stop lambaları yer alıyor.

Kabin tarafında ise oldukça modern bir kokpit dikkat çekiyor. Orta konsolda büyük bir “yüzer” dokunmatik ekran bulunurken, direksiyon simidi tasarımının BMW iX3 modelinde kullanılan dört kollu direksiyonla aynı olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta ise yeni i3’ün oldukça iddialı olması bekleniyor. Modelin 800 volt elektrik mimarisi üzerine inşa edileceği ve 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Ayrıca bazı haberler, aracın 800 km civarı menzil sunabileceğine işaret ediyor.

BMW’nin elektrikli otomobillerde yeni bir dönemi temsil eden Neue Klasse platformunun ilk önemli modellerinden biri olacak i3’ün, markanın gelecekteki tasarım ve teknoloji anlayışını da şekillendirmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

