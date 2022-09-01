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    BMW, iX5 için hidrojen yakıt hücresi üretimine başladı

    BMW, 2013'ten beri partner olduğu Toyota'dan tedarik ettiği yakıt hücreleriyle birlikte hidrojen yakıt hücresi üretimine Münih'te başladı. Söz konusu sistem X5'in platformuna entegre edilecek.
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    BMW, iX5 için hidrojen yakıt hücresi üretimine başladı
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    Otomotiv dünyasında BEV yani bataryalı elektrikli araçlara doğru bir geçiş söz konusu olabilir ancak bazı üreticiler hidrojen yakıt hücreli araçlardan vazgeçmiş değil. Bunlardan biri olan BMW, yakıt hücreli güç aktarma sisteminin üretimine başladığını duyurdu.

    Yakıt hücresi sistemini Münih'teki merkezde üretmeye başlayan BMW, sistemi entegre ettiği iX5 Hydrogen isimli crossover'ları bu yılın sonuna kadar yollarda test edilmeye hazır hale getirecek.

    BMW'nin güç aktarma sistemi, iki hidrojen tankı tarafından beslenen bir yakıt hücresi kümesinden oluşuyor. Alman üretici, geliştirdikleri yeni nesil yakıt hücresi teknolojisinin tek başına 170 hp sürekli güç ürettiğini belirtiyor. Buna yüksek performanslı batarya ve beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine sahip elektrik motoru da dahil olduğunda toplamda 374 hp güç açığa çıkıyor.

    BMW, iX5 için hidrojen yakıt hücresi üretimine başladı
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    Alman üretici, bireysel yakıt hücrelerini 2013 yılından bu yana partneri olan Toyota'dan temin ediyor. Ardından kablo demetleri, kompresörler, anotlar ve katotların da dahil olduğu diğer bileşenleri sisteme ekliyor. Şirket yetkilileri, geldikleri noktada yakıt hücresinin sürekli gücünü iki kat artırmakla kalmayıp ağırlık ve boyut olarak önemli derecede düşüş sağladıklarının da altını çiziyor.

    BMW ilk etapta 100 adet BMW iX5 Hydrogen üretmeyi planlıyor. Bu araçlar ABD, Japonya, Avrupa, Çin ve Güney Kore'de günlük kullanım koşullarında test edilecek. Şirket daha önceki açıklamasında seri üretime 2025'te başlamayı planladıklarını duyurmuştu.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 2 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 5 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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