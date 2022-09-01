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Otomotiv dünyasında BEV yani bataryalı elektrikli araçlara doğru bir geçiş söz konusu olabilir ancak bazı üreticiler hidrojen yakıt hücreli araçlardan vazgeçmiş değil. Bunlardan biri olan BMW, yakıt hücreli güç aktarma sisteminin üretimine başladığını duyurdu.

Yakıt hücresi sistemini Münih'teki merkezde üretmeye başlayan BMW, sistemi entegre ettiği iX5 Hydrogen isimli crossover'ları bu yılın sonuna kadar yollarda test edilmeye hazır hale getirecek.

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BMW'nin güç aktarma sistemi, iki hidrojen tankı tarafından beslenen bir yakıt hücresi kümesinden oluşuyor. Alman üretici, geliştirdikleri yeni nesil yakıt hücresi teknolojisinin tek başına 170 hp sürekli güç ürettiğini belirtiyor. Buna yüksek performanslı batarya ve beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine sahip elektrik motoru da dahil olduğunda toplamda 374 hp güç açığa çıkıyor.

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Alman üretici, bireysel yakıt hücrelerini 2013 yılından bu yana partneri olan Toyota'dan temin ediyor. Ardından kablo demetleri, kompresörler, anotlar ve katotların da dahil olduğu diğer bileşenleri sisteme ekliyor. Şirket yetkilileri, geldikleri noktada yakıt hücresinin sürekli gücünü iki kat artırmakla kalmayıp ağırlık ve boyut olarak önemli derecede düşüş sağladıklarının da altını çiziyor.

BMW ilk etapta 100 adet BMW iX5 Hydrogen üretmeyi planlıyor. Bu araçlar ABD, Japonya, Avrupa, Çin ve Güney Kore'de günlük kullanım koşullarında test edilecek. Şirket daha önceki açıklamasında seri üretime 2025'te başlamayı planladıklarını duyurmuştu.

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BMW, iX5 için hidrojen yakıt hücresi üretimine başladı