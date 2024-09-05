BMW ve Toyota, hidrojenli otomobiller için ortaklık kurdu: 2028’de satışa çıkacak

BMW ve Toyota'dan hidrojen adımı
BMW yıllardır bu teknolojiyi takip etse de, yakıt hücreli otomobiller yüksek maliyetler ve yakıt ikmali altyapısının eksikliği nedeniyle piyasaya çıkmakta zorlanıyor. 2024'ün ilk yarısında ABD'de sadece 322 hidrojen yakıt hücreli araç satılırken bu sayı geçen yıla göre yüzde 82 oranında bir düşüşü temsil ediyor. Hidrojenli otomobillerin küresel satışları ise geçen yıl sadece 9.000 adet olarak gerçekleşti.
Toyota ve BMW bu zorlukların üstesinden birlikte gelebileceklerini düşünüyor. Firmalar her iki otomobil üreticisinin modellerinde kullanılmak üzere hidrojen güç aktarma organlarını birlikte üretmeyi planlıyor. Ortak geliştirme ve parça tedarikinin maliyetleri düşürmeye ve teknolojiyi daha rekabetçi hale getirmeye yardımcı olması hedefleniyor.
BMW, 2023 yılından bu yana hidrojenle çalışan iX5 araçlarından oluşan küçük bir test filosu işletiyor. BMW İcra Kurulu Başkanı Oliver Zipse daha önce hidrojenli araçların BMW'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan “Neue Klasse” elektrikli araç serisi için bir seçenek olabileceğini söylemişti. Toyota ise yakıt hücreleriyle çalışan binek araçlar satan az sayıdaki şirketten biri. Firma, Mirai modelinden şimdiye kadar 26 bin adet sattı. Hidrojen yakıt hücreleri yakıt olarak sıkıştırılmış hidrojen kullanıyor ve tek emisyon olarak su buharı açığa çıkarıyor. Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi özellikle ağır hizmet araçlarında hidrojen teknolojileri üzerinde çalışıyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/9/5/24235792/toyota-bmw-hydrogen-fuel-cell-vehicle-2028 https://newsroom.toyota.eu/toyota-motor-corporation-and-bmw-group-strengthen-collaboration-towards-the-advancement-of-a-hydrogen-society/ https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0444790EN/hydrogen-pioneers:-bmw-group-and-toyota-motor-corporation-take-collaboration-to-the-next-level-to-offer-fuel-cell-electric-vehicle-fcev-options-for-passenger-cars Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.