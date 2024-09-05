BMW ve Toyota, hidrojenli otomobiller için ortaklık kurdu: 2028’de satışa çıkacak

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Tam Boyutta Gör Toyota ve BMW, yeni nesil sıfır emisyonlu araçların geliştirilmesini hızlandırmak üzere yeni bir mutabakat zaptı imzalayarak hidrojen yakıt hücreli araçlar alanındaki ortaklıklarını güçlendirdi. BMW, Toyota ile birlikte yeni nesil yakıt hücreli güç aktarma organları geliştirecek. Seri üretim 2028 yılında başlayacak ve o yıl mevcut bir BMW modelinin hidrojen varyantı satışa sunulacak.

BMW ve Toyota'dan hidrojen adımı

BMW yıllardır bu teknolojiyi takip etse de, yakıt hücreli otomobiller yüksek maliyetler ve yakıt ikmali altyapısının eksikliği nedeniyle piyasaya çıkmakta zorlanıyor. 2024'ün ilk yarısında ABD'de sadece 322 hidrojen yakıt hücreli araç satılırken bu sayı geçen yıla göre yüzde 82 oranında bir düşüşü temsil ediyor. Hidrojenli otomobillerin küresel satışları ise geçen yıl sadece 9.000 adet olarak gerçekleşti.

Toyota ve BMW bu zorlukların üstesinden birlikte gelebileceklerini düşünüyor. Firmalar her iki otomobil üreticisinin modellerinde kullanılmak üzere hidrojen güç aktarma organlarını birlikte üretmeyi planlıyor. Ortak geliştirme ve parça tedarikinin maliyetleri düşürmeye ve teknolojiyi daha rekabetçi hale getirmeye yardımcı olması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yakıt hücreli araçların benimsenmesinin önündeki temel engel olan hidrojen yakıt istasyonları kurmak için de birlikte çalışacaklar. Şirketler ilk olarak 2012 yılında hidrojenli araçlar konusunda güçlerini birleştirmişti. BMW, seri üretim modelinin hidrojenle çalışan bir varyant olarak sunulan mevcut bir model olacağını söylüyor. İki şirket ayrıca yakıt hücresi ile çalışan ticari araçlar üzerinde de birlikte çalışacak.

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BMW, 2023 yılından bu yana hidrojenle çalışan iX5 araçlarından oluşan küçük bir test filosu işletiyor. BMW İcra Kurulu Başkanı Oliver Zipse daha önce hidrojenli araçların BMW'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan “Neue Klasse” elektrikli araç serisi için bir seçenek olabileceğini söylemişti. Toyota ise yakıt hücreleriyle çalışan binek araçlar satan az sayıdaki şirketten biri. Firma, Mirai modelinden şimdiye kadar 26 bin adet sattı. Hidrojen yakıt hücreleri yakıt olarak sıkıştırılmış hidrojen kullanıyor ve tek emisyon olarak su buharı açığa çıkarıyor. Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi özellikle ağır hizmet araçlarında hidrojen teknolojileri üzerinde çalışıyor.

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BMW ve Toyota, hidrojenli otomobiller için ortaklık kurdu