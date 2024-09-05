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    BMW ve Toyota, hidrojenli otomobiller için ortaklık kurdu: 2028’de satışa çıkacak

    BMW ve Toyota, hidrojenli otomobiller için ortaklık kurduklarını duyurdu. BMW, yeni nesil hidrojen yakıt hücreli aracının ise 2028 yılında satışa sunulacağını açıkladı.
    BMW ve Toyota, hidrojenli otomobiller için ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Toyota ve BMW, yeni nesil sıfır emisyonlu araçların geliştirilmesini hızlandırmak üzere yeni bir mutabakat zaptı imzalayarak hidrojen yakıt hücreli araçlar alanındaki ortaklıklarını güçlendirdi. BMW, Toyota ile birlikte yeni nesil yakıt hücreli güç aktarma organları geliştirecek. Seri üretim 2028 yılında başlayacak ve o yıl mevcut bir BMW modelinin hidrojen varyantı satışa sunulacak.

    BMW ve Toyota'dan hidrojen adımı

    BMW yıllardır bu teknolojiyi takip etse de, yakıt hücreli otomobiller yüksek maliyetler ve yakıt ikmali altyapısının eksikliği nedeniyle piyasaya çıkmakta zorlanıyor. 2024'ün ilk yarısında ABD'de sadece 322 hidrojen yakıt hücreli araç satılırken bu sayı geçen yıla göre yüzde 82 oranında bir düşüşü temsil ediyor. Hidrojenli otomobillerin küresel satışları ise geçen yıl sadece 9.000 adet olarak gerçekleşti.

    Toyota ve BMW bu zorlukların üstesinden birlikte gelebileceklerini düşünüyor. Firmalar her iki otomobil üreticisinin modellerinde kullanılmak üzere hidrojen güç aktarma organlarını birlikte üretmeyi planlıyor. Ortak geliştirme ve parça tedarikinin maliyetleri düşürmeye ve teknolojiyi daha rekabetçi hale getirmeye yardımcı olması hedefleniyor.

    BMW ve Toyota, hidrojenli otomobiller için ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yakıt hücreli araçların benimsenmesinin önündeki temel engel olan hidrojen yakıt istasyonları kurmak için de birlikte çalışacaklar. Şirketler ilk olarak 2012 yılında hidrojenli araçlar konusunda güçlerini birleştirmişti. BMW, seri üretim modelinin hidrojenle çalışan bir varyant olarak sunulan mevcut bir model olacağını söylüyor. İki şirket ayrıca yakıt hücresi ile çalışan ticari araçlar üzerinde de birlikte çalışacak.

    BMW, 2023 yılından bu yana hidrojenle çalışan iX5 araçlarından oluşan küçük bir test filosu işletiyor. BMW İcra Kurulu Başkanı Oliver Zipse daha önce hidrojenli araçların BMW'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan “Neue Klasse” elektrikli araç serisi için bir seçenek olabileceğini söylemişti. Toyota ise yakıt hücreleriyle çalışan binek araçlar satan az sayıdaki şirketten biri. Firma, Mirai modelinden şimdiye kadar 26 bin adet sattı. Hidrojen yakıt hücreleri yakıt olarak sıkıştırılmış hidrojen kullanıyor ve tek emisyon olarak su buharı açığa çıkarıyor. Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi özellikle ağır hizmet araçlarında hidrojen teknolojileri üzerinde çalışıyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/9/5/24235792/toyota-bmw-hydrogen-fuel-cell-vehicle-2028 https://newsroom.toyota.eu/toyota-motor-corporation-and-bmw-group-strengthen-collaboration-towards-the-advancement-of-a-hydrogen-society/ https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0444790EN/hydrogen-pioneers:-bmw-group-and-toyota-motor-corporation-take-collaboration-to-the-next-level-to-offer-fuel-cell-electric-vehicle-fcev-options-for-passenger-cars
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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