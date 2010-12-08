BMW, kış lastiklerinin önemini anlatan bir video yayınladı

Kış lastiklerinin ne derece önemli olduğunu lastik firmalarının çeşitli açıklamalarından, tanıtıcı videolarından gördüğümüz gibi artık çeşitli otomobil üreticilerinin kendi videolarından da görebiliyoruz. Alman premium otomobil üreticisi BMW de son yayınladığı videoda 2 adet X3'e karlı koşullarda yaz lastiği ve kış lastiği takarak ikisinin farkını çok net bir biçimde tüketicilere göstermeyi başarmış.

Videoda yaz ve kış lastiği takmış X3'lerin kar ve buzlu yollarda nasıl farklı tepkiler verdiğini ve kış lastiklerinin ne derece güvenli olduğunu izleyebilirsiniz. Viraj ve fren testlerinin de yapıldığı videonun sonlarına doğru ise karlı yollarda sürüş teknikleriyle ilgili görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Sizleri kış lastiğinin hayati önemini anlatan bu video ile baş başa bırakalım.