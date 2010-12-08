BMW, kış lastiklerinin önemini anlatan bir video yayınladı

Kış lastiklerinin ne derece önemli olduğunu lastik firmalarının çeşitli açıklamalarından, tanıtıcı videolarından gördüğümüz gibi artık çeşitli otomobil üreticilerinin kendi videolarından da görebiliyoruz. Alman premium otomobil üreticisi BMW de son yayınladığı videoda 2 adet X3'e karlı koşullarda yaz lastiği ve kış lastiği takarak ikisinin farkını çok net bir biçimde tüketicilere göstermeyi başarmış.
Videoda yaz ve kış lastiği takmış X3'lerin kar ve buzlu yollarda nasıl farklı tepkiler verdiğini ve kış lastiklerinin ne derece güvenli olduğunu izleyebilirsiniz. Viraj ve fren testlerinin de yapıldığı videonun sonlarına doğru ise karlı yollarda sürüş teknikleriyle ilgili görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Sizleri kış lastiğinin hayati önemini anlatan bu video ile baş başa bırakalım.
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Kış lastiğine para verileceğine zincirle gitmeyi mi tercih ediyorsunuz yoksa? Kaldı ki kış (kar değil, çivili lastik kullanmayı sadece özel şartlarda gerekli görüyorum) lastiği olanların da bagajlarında zincir bulunmalı.
Ama tüketicinin de haklı olduğu nokta yok değil. +7°C noktası bir pazarlama taktiği mi yoksa cidden ölçülebilir yararlar mı sağlıyor, o konuda bir bilgi veya görüntüye rastlamadım. Varsa yoksa kar, buz...
Ancak sileck lastiklerimin hassasiyetini gözümle gördüm. Aldığım Chinese silecekler +2°C altında sertleşiyor ve camda iz bırakıyorlardı. 0°C altında ise bildiğin sopa gibi oluyorlardı. Uzun yolda giderken bunu bizzat ve defalarca gördüm. Aldığım orijinal lastikler ise -9°C'de de güzel güzel çalıştı. Herhalde adında "kış" olan tekerlek lastiklerinde bu çapta bir üç kağıda tenezzül etmezler.
Karda da kaç defa kendimi kurtarmışımdır, o yüzden bence tartışmasız gücü yeten alsın diyorum. Ama çok kar yağmayan yerlerde, kar yapdığında arabalarını evde bırakacaklarsa bilemiyorum.
adac.de/...
Bence Marmara'da iki set ucuz lastik almaktansa bir set iyi bir lastik almak daha iyi. Neticede yaz lastikleri yazın güvenli değil çünkü en büyük sıklıkla yaz yağmurlarında tehlike hissediyorum.
Önlem okadarda kötü birşey değil kardeşim yaw :D
Daha Ankara'nın siftahı yok.
Vallahi hocam çok doğru demişsin 3-4 yıldır Ankara'da kar görmedim..
Önemli olan, soğuk havada kış lastiği ile normal lastiğin performans farkını göstermesiydi. Söylenen, normal lastiklerin belli sıcaklıkların altında donduğu ve iyi performans gösteremediği.
Yaz lastikleri 7 derecenin altında elastiklik özelliklerini kaybetmeye başlıyorlar.
Sıcaklık düştükçe durum daha da vahim oluyor.