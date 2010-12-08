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BMW, kış lastiklerinin önemini anlatan bir video yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,2b
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22
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Kış lastiklerinin ne derece önemli olduğunu lastik firmalarının çeşitli açıklamalarından, tanıtıcı videolarından gördüğümüz gibi artık çeşitli otomobil üreticilerinin kendi videolarından da görebiliyoruz. Alman premium otomobil üreticisi BMW de son yayınladığı videoda 2 adet X3'e karlı koşullarda yaz lastiği ve kış lastiği takarak ikisinin farkını çok net bir biçimde tüketicilere göstermeyi başarmış.

Videoda yaz ve kış lastiği takmış X3'lerin kar ve buzlu yollarda nasıl farklı tepkiler verdiğini ve kış lastiklerinin ne derece güvenli olduğunu izleyebilirsiniz. Viraj ve fren testlerinin de yapıldığı videonun sonlarına doğru ise karlı yollarda sürüş teknikleriyle ilgili görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Sizleri kış lastiğinin hayati önemini anlatan bu video ile baş başa bırakalım.


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Mesudum 8 yıl
Kış lastiği bir kez lazım olur, bir gizli buzda arabanın k.çını toplarsınız, bir tampon kurtardınız mı en az iki tekerlek kendini amorti etmiş olur. Diğer kurtardıklarınızı da, ister kendi arabanızdan, ister trafikteki araçlardan, ister et ve kemiklerden, kâr hanesine yazarsınız.
Kış lastiğine para verileceğine zincirle gitmeyi mi tercih ediyorsunuz yoksa? Kaldı ki kış (kar değil, çivili lastik kullanmayı sadece özel şartlarda gerekli görüyorum) lastiği olanların da bagajlarında zincir bulunmalı.
Ama tüketicinin de haklı olduğu nokta yok değil. +7°C noktası bir pazarlama taktiği mi yoksa cidden ölçülebilir yararlar mı sağlıyor, o konuda bir bilgi veya görüntüye rastlamadım. Varsa yoksa kar, buz...
Ancak sileck lastiklerimin hassasiyetini gözümle gördüm. Aldığım Chinese silecekler +2°C altında sertleşiyor ve camda iz bırakıyorlardı. 0°C altında ise bildiğin sopa gibi oluyorlardı. Uzun yolda giderken bunu bizzat ve defalarca gördüm. Aldığım orijinal lastikler ise -9°C'de de güzel güzel çalıştı. Herhalde adında "kış" olan tekerlek lastiklerinde bu çapta bir üç kağıda tenezzül etmezler.
Karda da kaç defa kendimi kurtarmışımdır, o yüzden bence tartışmasız gücü yeten alsın diyorum. Ama çok kar yağmayan yerlerde, kar yapdığında arabalarını evde bırakacaklarsa bilemiyorum.
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Karbon 12 8 yıl
ADAC testlerinde bazı 4 mevsimlik lastikler bazı kış lastiklerinden daha iyi sonuç veriyor. Hem de bayağı daha iyi. Mesela linki gönderdiğim testte dört mevsim olarak pazarlanan Goodyear Vector'e bakınız.

adac.de/...

Bence Marmara'da iki set ucuz lastik almaktansa bir set iyi bir lastik almak daha iyi. Neticede yaz lastikleri yazın güvenli değil çünkü en büyük sıklıkla yaz yağmurlarında tehlike hissediyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Ya hepsi tamamda 4 mevsim lastikleri bence toplamda daha iyi bir uyumluluk sağlıyor onlarda olmalıydı testte sonuçta yaz lastiği sıcakta hamuru kendine geliyor
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synweap 8 yıl
hybrid otomobil haberlerini anladık da bu nerden çıktı ???
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canberx 8 yıl

synweap

hybrid otomobil haberlerini anladık da bu nerden çıktı ???


Önlem okadarda kötü birşey değil kardeşim yaw :D
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Batuist 8 yıl
video için teşekkürler.. güzeldi...
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powermoon 8 yıl
rant
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fotifoti 8 yıl
nerde o eski kışlar . 2 yıl önce kar lastiği aldım, 2 kere kar yağdı memlekete :) kar lastiği , kar yağışını mı önlüyor yoksa :)
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Paramedik 112 8 yıl

fotifoti

nerde o eski kışlar . 2 yıl önce kar lastiği aldım, 2 kere kar yağdı memlekete :) kar lastiği , kar yağışını mı önlüyor yoksa :)



Daha Ankara'nın siftahı yok.
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legendboxer 8 yıl

fotifoti

nerde o eski kışlar . 2 yıl önce kar lastiği aldım, 2 kere kar yağdı memlekete :) kar lastiği , kar yağışını mı önlüyor yoksa :)




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Gun Expert 8 yıl

fotifoti

nerde o eski kışlar . 2 yıl önce kar lastiği aldım, 2 kere kar yağdı memlekete :) kar lastiği , kar yağışını mı önlüyor yoksa :)



Vallahi hocam çok doğru demişsin 3-4 yıldır Ankara'da kar görmedim..
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ToffieBoi 8 yıl
Çok saçma. Kar lastiklerinin karda çok daha iyi sonuç vereceğini biliyoruz zaten. Hatta bilmeyip de düşünsek "-hmm, kar lastiği, demek ki kar için yapılmış, daha iyidir." yine de buluruz.

Önemli olan, soğuk havada kış lastiği ile normal lastiğin performans farkını göstermesiydi. Söylenen, normal lastiklerin belli sıcaklıkların altında donduğu ve iyi performans gösteremediği.
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Duratorq 8 yıl

ToffieBoi

Çok saçma. Kar lastiklerinin karda çok daha iyi sonuç vereceğini biliyoruz zaten. Hatta bilmeyip de düşünsek "-hmm, kar lastiği, demek ki kar için yapılmış, daha iyidir." yine de buluruz.

Önemli olan, soğuk havada kış lastiği ile normal lastiğin performans farkını göstermesiydi. Söylenen, normal lastiklerin belli sıcaklıkların altında donduğu ve iyi performans gösteremediği.


Yaz lastikleri 7 derecenin altında elastiklik özelliklerini kaybetmeye başlıyorlar.

Sıcaklık düştükçe durum daha da vahim oluyor.
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