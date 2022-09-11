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    BMW, yeni batarya hücreleriyle %30 daha fazla menzil vadediyor

    Daha da önemlisi şirket, 2025 itibarıyla geçiş yapacağı silindir şeklindeki hücrelerde üretim maliyetinin yüzde 50 oranında azalacağını iddia ediyor.                
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    BMW, yeni batarya hücreleriyle %30 daha fazla menzil vadediyor
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    BMW, önümüzdeki yıllarda üreteceği elektrikli araçlar için sıkı çalışıyor. Buna yeni batarya teknolojileri geliştirmek de dahil. Alman üretici, 2025'ten itibaren piyasaya süreceği elektrikli araçların günümüzdekilere göre yüzde 30 daha fazla menzil* sunacağını belirtiyor.

    Yeni nesil elektrikli araçlarında 'Neue Klasse' adını verdiği özel bir platform kullanmaya hazırlanan BMW, bu platform için bir de formatı ve kimyası değişmiş batarya hücreleri hazırlıyor. Bu kapsamda, mevcut elektrikli araçlarda kullanılan prizma şeklindeki hücreler yerine silindir şeklindeki hücrelere geçiş yapılacak.

    Çapı 46 mm olacak bu pil hücreleri kullanılacağı batarya paketine göre iki farklı uzunluğa sahip olacak. Ayrıca batarya kimyası olarak da katot tarafında nikel kullanımı artırılırken kobalt kullanımı düşürülecek. Anot tarafında ise silikon baskın olacak. BMW, format ve kimya tarafında yapılan bu değişimlerin enerji yoğunluğunu yüzde 20 artıracağını söylüyor.

    BMW, yeni batarya hücreleriyle %30 daha fazla menzil vadediyor
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    Porsche ve Hyundai'de olduğu gibi 800 Volt şarj teknolojisiyle gelecek yeni bataryaların üretimi de yarı yarıya daha ucuza mâl olacak. Bu da elbette BMW'nin gelecekteki elektrikli modellerinin satış fiyatına olumlu bir şekilde yansıyacak. Alman üretici geçtiğimiz mayıs ayında Tesla ile rekabet etmek için batarya maliyetlerini yüzde 30 oranında düşürmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

    Elbette bataryalarla ilgili maliyet kadar önemli olan bir konu da var ki o da üretim esnasındaki karbon ayak izi. BMW bu konuda da oldukça iddialı ve karbon ayak izinin mevcut batarya hücrelerinin üretimindekine kıyasla yüzde 60 düşeceğini iddia ediyor. Bu da büyük oranda yeni pil hücrelerinin yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilecek olmasından kaynaklanıyor.

    BMW, silindir şeklindeki yeni batarya hücrelerini üretmek için altı yeni fabrika kuracak. Bunlardan dört tanesi CATL ve EVE Energy ortaklığında Çin ve Avrupa'ya kurulacak. Diğer iki fabrika ise Kuzey Amerika pazarına yönelik olacak.

    *Fikir oluşturması açısından BMW'nin güncel elektrikli modellerinden BMW iX'in 425 km'ye kadar, BMW i4'ün ise 590 km'ye kadar menzil sunduğu belirtiliyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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