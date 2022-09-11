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    Çinliler otomobiller için James Bond'un aracındaki gibi bir fırlatma koltuğu geliştiriyor

    Çinli otomotiv devi Chery, arabalar için geliştirdiği fırlatma koltuğu için patent başvurusunda bulundu. Söz konusu teknoloji sinema dünyasına damga vuran ajan James Bond'un aracında da yer alıyordu.
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    Çinliler otomobiller için fırlatma koltuğu geliştiriyor
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    Chery mühendisleri otomobiller için bir fırlatma koltuğu geliştiriyor. Şirket söz konusu buluşun tescili için Çin Patent Ofisine başvuruda bulundu. Autohome web sitesi bu konuyla ilgili bazı önemli detayları derleyen bir rapor yayınladı.

    Chery, fırlatma koltuğunu pasif bir güvenlik sistemi olarak görüyor. Kaçınılmaz bir kaza durumunda araçtan fırlayarak sürücü ve yolcuları yaralanmaktan veya ölmekten kurtaracak. Şirketin amacı kazalardaki can kayıplarını mümkün olduğunca azaltmak.

    Çinliler otomobiller için fırlatma koltuğu geliştiriyor
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    Patentte yer alan tek görsel fırlatma koltuğunun normal bir araba koltuğundan neredeyse hiç farkı olmadığını gösteriyor. Yarış arabaları ya da savaş uçaklarındaki gibi beş noktalı emniyet kemerine sahip olması dışında pek bir fark yok gibi duruyor.

    Çinliler otomobiller için fırlatma koltuğu geliştiriyor
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    007 James Bond'un otomobilinde vardı

    Chery henüz fırlatma koltuğu tetiklendiğinde tavanın ne şekilde açılacağı hakkında bilgi vermedi. Ayrıca fırlayan koltukların nasıl iniş yapacağı ve araç devrildiğinde teknolojinin nasıl davranacağı da bilinmiyor. Açıkçası bu teknoloji henüz gelişiminin ilk aşamalarında.

    Çinliler otomobiller için fırlatma koltuğu geliştiriyor
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    Otomobillerde fırlatma koltuğu fikrinin yeni olmadığını, bu teknolojiyle ilgili denemelerin 20. yüzyılın ortalarından beri yapıldığını hatırlatalım. James Bond'un ünlü Aston Martin DB5'i 1964'te bir fırlatma koltuğuna sahipti (tetiklendiğinde tavan paneli açılıyordu).

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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