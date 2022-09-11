Çinliler otomobiller için James Bond'un aracındaki gibi bir fırlatma koltuğu geliştiriyor

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Chery mühendisleri otomobiller için bir fırlatma koltuğu geliştiriyor. Şirket söz konusu buluşun tescili için Çin Patent Ofisine başvuruda bulundu. Autohome web sitesi bu konuyla ilgili bazı önemli detayları derleyen bir rapor yayınladı.

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Chery, fırlatma koltuğunu pasif bir güvenlik sistemi olarak görüyor. Kaçınılmaz bir kaza durumunda araçtan fırlayarak sürücü ve yolcuları yaralanmaktan veya ölmekten kurtaracak. Şirketin amacı kazalardaki can kayıplarını mümkün olduğunca azaltmak.

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Patentte yer alan tek görsel fırlatma koltuğunun normal bir araba koltuğundan neredeyse hiç farkı olmadığını gösteriyor. Yarış arabaları ya da savaş uçaklarındaki gibi beş noktalı emniyet kemerine sahip olması dışında pek bir fark yok gibi duruyor.

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Chery henüz fırlatma koltuğu tetiklendiğinde tavanın ne şekilde açılacağı hakkında bilgi vermedi. Ayrıca fırlayan koltukların nasıl iniş yapacağı ve araç devrildiğinde teknolojinin nasıl davranacağı da bilinmiyor. Açıkçası bu teknoloji henüz gelişiminin ilk aşamalarında.

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Otomobillerde fırlatma koltuğu fikrinin yeni olmadığını, bu teknolojiyle ilgili denemelerin 20. yüzyılın ortalarından beri yapıldığını hatırlatalım. James Bond'un ünlü Aston Martin DB5'i 1964'te bir fırlatma koltuğuna sahipti (tetiklendiğinde tavan paneli açılıyordu).

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Çinliler otomobiller için fırlatma koltuğu geliştiriyor