BMW'nin Vision EfficientDynamic konsepti adım adım üretime yaklaşıyor

Alman otomobil üreticisi BMW, merakla beklenen Vision EfficientDynamics (VED) konsepti için adım adım üretime yaklaşıyor. Hem tasarımı hem de sahip olduğu teknolojiyle çığır açması beklenen konsept otomobilin çalışan versiyonuna (i100) ait yeni bir video yayınlandı. Ortaya çıkan casus görüntülerden farklı olarak, güncel 6 serisinin izlerini taşımak yerine konsept tasarıma sadık kalınan otomobilin yol versiyonu, hibrit formda olacak yani içten yanmalı atmosferik motorun yanında elektrik motoru da olacak.

BMW cephesinden gelen bilgilere göre üç silindirli dizel motor ve iki elektrik motoruna sahip olacak Vision EfficientDynamics'in yol versiyonu, 351 beygir güç ve 800Nm tork üretecek. 0-100 Km hızlanmasını 4.8 saniyede yapacağı belirtilen otomobilin en yüksek sürati 250Km olacak ve otomobilin hızı elektronik olarak sınırlandırıldığı için bu hızın üzerine çıkılması en azından fabrika ayarlarında mümkün olmayacak. Şu an konsept aşamasındaki otomobilin en dikkat çekici yanlarından bir diğeri de güç tüketim değerleri.

Yapılan açıklamaya göre aracın yol versiyonu 100 Km'de sadece 3.7 litre yakıt tükeyecek ve emisyon değeri 99 gram/kilometre olacak. Sahip olduğu 800Nm seviyesindeki tork değeri ile yüksek ivmelenmeye sahip olması ve pek çok süper-spor otomobile kafa tutması beklenen otomobil, tüm bunları yaparken benzincinin yolunu da unutturacak gibi görünüyor. 2013 için planlanan otomobilin fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da araçtaki yüksek teknoloji, fiyatın da yüksek olacağı yönünde önemli bir gösterge olabilir.