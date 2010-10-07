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BMW'nin Vision EfficientDynamic konsepti adım adım üretime yaklaşıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,7b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BMW'nin Vision EfficientDynamic konsepti adım adım üretime yaklaşıyor
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Alman otomobil üreticisi BMW, merakla beklenen Vision EfficientDynamics (VED) konsepti için adım adım üretime yaklaşıyor. Hem tasarımı hem de sahip olduğu teknolojiyle çığır açması beklenen konsept otomobilin çalışan versiyonuna (i100) ait yeni bir video yayınlandı. Ortaya çıkan casus görüntülerden farklı olarak, güncel 6 serisinin izlerini taşımak yerine konsept tasarıma sadık kalınan otomobilin yol versiyonu, hibrit formda olacak yani içten yanmalı atmosferik motorun yanında elektrik motoru da olacak.

BMW cephesinden gelen bilgilere göre üç silindirli dizel motor ve iki elektrik motoruna sahip olacak Vision EfficientDynamics'in yol versiyonu, 351 beygir güç ve 800Nm tork üretecek. 0-100 Km hızlanmasını 4.8 saniyede yapacağı belirtilen otomobilin en yüksek sürati 250Km olacak ve otomobilin hızı elektronik olarak sınırlandırıldığı için bu hızın üzerine çıkılması en azından fabrika ayarlarında mümkün olmayacak. Şu an konsept aşamasındaki otomobilin en dikkat çekici yanlarından bir diğeri de güç tüketim değerleri.

Yapılan açıklamaya göre aracın yol versiyonu 100 Km'de sadece 3.7 litre yakıt tükeyecek ve emisyon değeri 99 gram/kilometre olacak. Sahip olduğu 800Nm seviyesindeki tork değeri ile yüksek ivmelenmeye sahip olması ve pek çok süper-spor otomobile kafa tutması beklenen otomobil, tüm bunları yaparken benzincinin yolunu da unutturacak gibi görünüyor. 2013 için planlanan otomobilin fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da araçtaki yüksek teknoloji, fiyatın da yüksek olacağı yönünde önemli bir gösterge olabilir.

BMW'nin Vision EfficientDynamic konsepti adım adım üretime yaklaşıyor
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neilchris 9 yıl
elektrikli otomobil piyasasi karisacak gibi gorunuyo...bakalim son sozu kim soyleyecek?..
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ceycey11 9 yıl
höh tü maşaallah
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karaçalı 9 yıl
oha ya o ne tasarım oyle be catıa da mı yaptılar tasarımı acep
mercedes tasarımları catıa da yapıldıgı ıcın o da oyledır heralde catıa 3d tasarım programlarının kralı zaten ama ne dıyorum ben ya harbı cok ıyı olmusta onunla gezsen ne olur ya dunyalı olmazsın o zamanda
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séquestre 9 yıl
Tasarım çok güzel , güçlü ve sportif :)
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vidoko 9 yıl
çok yüksek teknoloji tipi var yavv
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kittyMiE 9 yıl
wow tasarımlar aşmış kendini uzay tipi kasalar çıkmaya başladı
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DH Misafiri 9 yıl
Hızı elektronik olarak sınırlandırılmışmış :D cracklenir hacklenir hızı bi şekilde arttırılır bi nevi overclock ::P :):)
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kujo 9 yıl
airbag bile yok arabada. testten geçemez bu haliyle lol
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BLACK PRINCE 9 yıl
Arkadaşlar böyle bir arabayı hangi yolda süreceksiniz ve parketmek için otobanda yer mi kiralayacağız ???
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PHI 9 yıl
Tasarımdan ziyade modelin teknik özellikleri dikkate alınmalı şu aşamada.

"BMW cephesinden gelen bilgilere göre üç silindirli dizel motor ve iki elektrik motoruna sahip olacak Vision EfficientDynamics'in yol versiyonu, 351 beygir güç ve 800Nm tork üretecek. 0-100 Km hızlanmasını 4.8 saniyede yapacağı belirtilen otomobilin en yüksek sürati 250Km olacak.
...
Yapılan açıklamaya göre aracın yol versiyonu 100 Km'de sadece 3.7 litre yakıt tükeyecek ve emisyon değeri 99 gram/kilometre olacak."

Tasarımı değiştirilir sorun değil.
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Zortul 9 yıl

PHI

Tasarımdan ziyade modelin teknik özellikleri dikkate alınmalı şu aşamada.

"BMW cephesinden gelen bilgilere göre üç silindirli dizel motor ve iki elektrik motoruna sahip olacak Vision EfficientDynamics'in yol versiyonu, 351 beygir güç ve 800Nm tork üretecek. 0-100 Km hızlanmasını 4.8 saniyede yapacağı belirtilen otomobilin en yüksek sürati 250Km olacak.
...
Yapılan açıklamaya göre aracın yol versiyonu 100 Km'de sadece 3.7 litre yakıt tükeyecek ve emisyon değeri 99 gram/kilometre olacak."

Tasarımı değiştirilir sorun değil.


Aynen sonuçta konsept, bunun amacıda yorumları almak.
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mustiki212 9 yıl
İşin gerçeği bu tasarımda çıkmayacağı kesin.motor tertibat aynı olabilir ama şı bilinmeliki konsept arabalar "her zaman" bir sonraki nesile ışık tutacak şekilde tasarlanır. Bu arabada mesela motorunu, teknolojik olarak ayrıntılarını, aerodinamiğini vs.vs alacaklardır kanımca. birebir bu konseptte üretseler ". arabanın fiyatı bi ferrariyi tutacağı kesin gözüyle bakıyorum...Bizim buradan çıkaracağımız ilerideki nesillerde ileri modellerde bu arabın izlerini göreceğimizi bilmek. Geçen ay veya ondan önceki ayda mazda aynı işi yaptı ve konsept otomobil tasarlardı.yeni nesillere bi göz atmak lazım ne kadarını almış, konsept otomobilin farklarını....
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mavizaman 9 yıl
süper tasarım...
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Kenshi 9 yıl
Tasarım güzel fakat pek kullanışlı gelmedi gözüme.
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bbbbbbbbbbbbbbburak 9 yıl
oyuncak gibi ama hoş duruyor
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