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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminin devamı için çalışmalar başladı

    Better Call Saul'un başrolü olan başarılı oyuncu Bob Odenkirk'ün başrolü olduğu aksiyon dolu film Nobody'nin devam filminin açılış sahnesinin yazıldığı açıklandı.
    20 Nisan 2021, 00:20 (10 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminin devamı için çalışmalar başladı
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    Geçtiğimiz ay yayınlanan ve ortalama üzeri puanlar alan, Better Call Saul'un başrolü olan başarılı oyuncu Bob Odenkirk'ün başrolünde bulunduğu aksiyon filmi Nobody'nin devam filmi için çalışmalar başladı.

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    John Wick'in de senaristliğini yapan Nobody senaristi Derek Kolstad geçtiğimiz günlerde Collider ile bir röportaja katıldı. Röportaj esnasında Derek Kolstad, Nobody 2 için bir açılış sahnesi yazdığını açıkladı. İlk filmde oluşturulan şablone uygun bir giriş sahnesi yazdığını açıklayan Kolstad ne yazık ki herhangi bir ayrıntı vermedi.

    Nobody 2 şu anda resmi olarak duyurulmadı ve stüdyodan onay gelmedi. Onayın gelmesi durumunda çalışmalar resmi olarak da başlayacak. Şu anda Derek Kolstad büyük bir ihtimalle genel hatlarıyla bir senaryo oluşturuyor. 

    İlk filmin yönetmenliğini Ilya Naishuller, senaristliğini ise John Wick'in senaristi Derek Kolstad üstleniyor. 26 Mart'ta vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda ise Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, J.P. Manoux, Paul Essiembre ve Humberly González bulunuyor.



    https://screenrant.com/nobody-2-movie-opening-scene-details-derek-kolstad/
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 7 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 8 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 10 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 18 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 22 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    strathmorea (alper ozan) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Film güzeldi ama konu o kadar bilindik ki gram şaşırmıyorsunuz ve zaten daha izlemeden biliyorsunuz devamı gelecek şekilde bir tarzda olduğunu.
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