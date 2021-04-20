Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminin devamı için çalışmalar başladı

Geçtiğimiz ay yayınlanan ve ortalama üzeri puanlar alan, Better Call Saul'un başrolü olan başarılı oyuncu Bob Odenkirk'ün başrolünde bulunduğu aksiyon filmi Nobody'nin devam filmi için çalışmalar başladı.İlginizi Çekebilir Mads Mikkelsen, Indiana Jones 5'in kadrosuna katıldı
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John Wick'in de senaristliğini yapan Nobody senaristi Derek Kolstad geçtiğimiz günlerde Collider ile bir röportaja katıldı. Röportaj esnasında Derek Kolstad, Nobody 2 için bir açılış sahnesi yazdığını açıkladı. İlk filmde oluşturulan şablone uygun bir giriş sahnesi yazdığını açıklayan Kolstad ne yazık ki herhangi bir ayrıntı vermedi.
Nobody 2 şu anda resmi olarak duyurulmadı ve stüdyodan onay gelmedi. Onayın gelmesi durumunda çalışmalar resmi olarak da başlayacak. Şu anda Derek Kolstad büyük bir ihtimalle genel hatlarıyla bir senaryo oluşturuyor.
İlk filmin yönetmenliğini Ilya Naishuller, senaristliğini ise John Wick'in senaristi Derek Kolstad üstleniyor. 26 Mart'ta vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda ise Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, J.P. Manoux, Paul Essiembre ve Humberly González bulunuyor.
https://screenrant.com/nobody-2-movie-opening-scene-details-derek-kolstad/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama
Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun
vay be cok iyi gozukuyor
Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur
Pudra sekerligi opsiyonelmi
Yeni zengin oyuncağı