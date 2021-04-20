Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminin devamı için çalışmalar başladı

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Geçtiğimiz ay yayınlanan ve ortalama üzeri puanlar alan, Better Call Saul'un başrolü olan başarılı oyuncu Bob Odenkirk'ün başrolünde bulunduğu aksiyon filmi Nobody'nin devam filmi için çalışmalar başladı.

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John Wick'in de senaristliğini yapan Nobody senaristi Derek Kolstad geçtiğimiz günlerde Collider ile bir röportaja katıldı. Röportaj esnasında Derek Kolstad, Nobody 2 için bir açılış sahnesi yazdığını açıkladı. İlk filmde oluşturulan şablone uygun bir giriş sahnesi yazdığını açıklayan Kolstad ne yazık ki herhangi bir ayrıntı vermedi.

Nobody 2 şu anda resmi olarak duyurulmadı ve stüdyodan onay gelmedi. Onayın gelmesi durumunda çalışmalar resmi olarak da başlayacak. Şu anda Derek Kolstad büyük bir ihtimalle genel hatlarıyla bir senaryo oluşturuyor.

İlk filmin yönetmenliğini Ilya Naishuller, senaristliğini ise John Wick'in senaristi Derek Kolstad üstleniyor. 26 Mart'ta vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda ise Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, J.P. Manoux, Paul Essiembre ve Humberly González bulunuyor.

https://screenrant.com/nobody-2-movie-opening-scene-details-derek-kolstad/

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