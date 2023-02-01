BOE gözlüksüz 3D deneyimi sunan 110 inçlik 8K ekranını sergiledi

Cihazdaki panel 8K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip. BOE ekrandaki üç boyutlu görüntünün birden fazla kullanıcı tarafından farklı açılardan görülebildiğini söyledi. Stereoskopik görüntü şimdilik en fazla 1.5 metre uzaktan görülebiliyor ancak gelecekte bu mesafe daha da iyileştirilecek.
Farklı ürünler de sergiledi
Tanıtımı yapılan ekran Mini LED ve kuantum nokta arkadan aydınlatma ile birleştirilmiş özel bir lens dizisi aracılığıyla çalışıyor. Ürünü şimdilik çalışan bir prototip olarak değerlendirmek gerekli. İleride reklam, sergi, iş toplantıları ve çeşitli etkinliklerde kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?