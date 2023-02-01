Tam Boyutta Gör Çinli BOE, ISE 2023 fuarında özellikle üç boyutlu film hayranlarını memnun edecek yenilikçi bir teknoloji sergiledi. Şirket herhangi bir özel gözlük kullanmaya gerek olmadan 3D görüntü deneyimi sunabilen 110 inç 8K ekranını görücüye çıkardı.

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Cihazdaki panel 8K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip. BOE ekrandaki üç boyutlu görüntünün birden fazla kullanıcı tarafından farklı açılardan görülebildiğini söyledi. Stereoskopik görüntü şimdilik en fazla 1.5 metre uzaktan görülebiliyor ancak gelecekte bu mesafe daha da iyileştirilecek.

Farklı ürünler de sergiledi

Tanıtımı yapılan ekran Mini LED ve kuantum nokta arkadan aydınlatma ile birleştirilmiş özel bir lens dizisi aracılığıyla çalışıyor. Ürünü şimdilik çalışan bir prototip olarak değerlendirmek gerekli. İleride reklam, sergi, iş toplantıları ve çeşitli etkinliklerde kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör BOE ayrıca fuarda 1.000 nit maksimum parlaklık sunan ilk 162 inç Mini LED panelini, 3.024 yerel karartma bölgesine sahip yeni 65 inç 8K ultra ince Mini LED ekran ürününü, 178 derece görüntüleme açısına ve 20 noktalı dokunmatik giriş desteği sahip 86 inç 4K dokunmatik panelini de sergiledi.

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BOE gözlüksüz 3D deneyimi sunan 110 inçlik 8K ekranını sergiledi