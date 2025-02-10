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    iPhone siparişleri tehlikede: Apple, BOE ile yolları ayırıyor mu?

    BOE, iPhone ekran üretiminde kalite sorunları yaşamaya devam ediyor. Apple, siparişlerini Samsung ve LG'ye kaydırabilir, bu da tedarik zincirinde önemli bir değişime işaret ediyor.
    iPhone siparişleri tehlikede: Apple, BOE ile yolları ayırıyor mu? Tam Boyutta Gör
    Apple, OLED ekran tedarikinde önemli bir değikliğe hazırlanıyor. Kaçıranlar için Samsung ve LG hala Apple’ın ilk tercihleri arasında olsa da, siparişlerin çoğunun BOE tarafından üretileceği söyleniyordu. Ancak 2024’ün başından bu yana üretim hedeflerinin gerisinde kalan BOE, siparişlerini rakiplerine kaptırabilir. 

    Apple, BOE ile yolları ayırıyor mu?

    Günümüzde Apple’ın OLED ekran tedarik zincirinde önemli bir konuma sahip olan BOE, kalite sorunları nedeniyle gelecekteki siparişlerini kaybedebilir. iPhone 14, 15 ve 16 serileri için LTPS OLED paneller üretmekte zorlanan panel devi, 2024'ün başından bu yana Apple’a yalnızca 7-8 milyon panel teslim edebildi ve bu rakam, şirketin hedeflediği 40 milyonluk siparişin oldukça altında.

    Bu üretim aksaklıkları nedeniyle Apple, tedarik zincirini yeniden değerlendirmeye almış durumda. Sektör kaynaklarına göre, BOE’nin yerine Samsung Display ve LG Display’e daha fazla sipariş yönlendirilmesi gündemde. Özellikle Samsung’un, BOE’deki siparişlerin çoğunu alması bekleniyor. LG Display ise ağırlıklı olarak iPhone Pro modelleri için LTPO AMOLED paneller üretiyor olacak.

    iPhone siparişleri tehlikede: Apple, BOE ile yolları ayırıyor mu? Tam Boyutta Gör
    BOE’nin Apple ile yaşadığı sorunlar yeni değil. 2023’te iPhone 15 ekranlarındaki Dynamic Island çevresinde ışık sızması problemleri yaşanmış ve Apple, tedarikçiyle olan siparişlerini önemli ölçüde azaltmıştı. Hatta BOE’nin geçmişte Apple tarafından geçici olarak yasaklandığı ve iPhone 13 ekranlarında devre yapısını değiştirerek maliyetleri düşürmeye çalıştığından sizlere bahsetmiştik.

    Bu bağlamda Apple, geçmiş hataları göz önüne alarak BOE’yi tamamen tedarik zincirinin dışına itebilir. Bu arada, BOE’nin devre dışı kalmasının bazı maliyet artışlarına yol açabileceğini de söyleyelim.

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