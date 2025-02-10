iPhone siparişleri tehlikede: Apple, BOE ile yolları ayırıyor mu?

Apple, BOE ile yolları ayırıyor mu?
Günümüzde Apple’ın OLED ekran tedarik zincirinde önemli bir konuma sahip olan BOE, kalite sorunları nedeniyle gelecekteki siparişlerini kaybedebilir. iPhone 14, 15 ve 16 serileri için LTPS OLED paneller üretmekte zorlanan panel devi, 2024'ün başından bu yana Apple’a yalnızca 7-8 milyon panel teslim edebildi ve bu rakam, şirketin hedeflediği 40 milyonluk siparişin oldukça altında.
Bu üretim aksaklıkları nedeniyle Apple, tedarik zincirini yeniden değerlendirmeye almış durumda. Sektör kaynaklarına göre, BOE’nin yerine Samsung Display ve LG Display’e daha fazla sipariş yönlendirilmesi gündemde. Özellikle Samsung’un, BOE’deki siparişlerin çoğunu alması bekleniyor. LG Display ise ağırlıklı olarak iPhone Pro modelleri için LTPO AMOLED paneller üretiyor olacak.
Bu bağlamda Apple, geçmiş hataları göz önüne alarak BOE’yi tamamen tedarik zincirinin dışına itebilir. Bu arada, BOE’nin devre dışı kalmasının bazı maliyet artışlarına yol açabileceğini de söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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