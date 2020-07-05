Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu?

Havacılığın popülerlik kazanmaya başladığı yıllarda, süpersonik uçak hayallerinin gölgesinde üretimine başlanan ve 1970 yılından itibaren ticari uçuşlarına devam eden Boeing 747 serisi sona mı yaklaşıyor?
Boeing iddiaları reddetti
'Gökyüzünün Kraliçesi' olarak bilinen Boeing'in 747 serisinin üretimleri, Bloomberg raporlarına göre 2 yıl içinde kademeli olarak durdurulacak.İlginizi Çekebilir Boeing 777X: Çift motorlu dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı
Bir Boeing sözcüsü; “Ayda yarım uçağın yapım hızında, 747-8 programının, mevcut müşteri taahhütlerimizi yerine getirmek için iki yıldan fazla üretim süresi var. Üretim hattını sağlıklı tutmak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için doğru kararlar vermeye devam edeceğiz.” diyerek iddiaları reddetti.
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Havayolu şirketlerinin, müşterilerine daha esnek tarifeler sunabilmesine olanak tanıyan ve daha az operasyonel maliyet gerektiren uçakları son yıllarda daha çok tercih etmesi, Boeing 747 serisi ve Airbus A380 serisine olan talebi iyice azaltmış durumda.
Tüm bunlarla birlikte dünyada var olan koronavirüs pandemisiyle birlikte azalan yolcu sayısı da devasa büyüklükteki bu uçaklar için olumsuzluk teşkil ediyor.
Havacılık sektöründeki birçok isim de bu tarz normalden büyük uçaklara ihtiyaç duyulan rota sayısının azlığından bahsederek, hızla gelişen teknoloji ile birlikte birkaç yıl içerisinde yolcu uçuşları için bu uçakların kullanımından vazgeçileceğini belirtiyorlar.
Kaynakça https://www.reuters.com/article/us-boeing-747/end-of-the-runway-for-747-jumbo-as-boeing-placed-final-part-orders-idUSKBN2442O8 https://www.engadget.com/boeing-to-end-747-production-012324738.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Belki bu yazdığım size komik gelecek ama havayolu şirketleri Thy nin modelini uygulama başliyor.
Bayrak taşıyıcı havayolu şirketleri bir destinasyona ufak uçak ile günde iki sefer yapmaktansa büyük uçakla iki günde bir sefer yapmayı tercih etti.
Thy ise tam tersi İstanbul un üç kitanin tam ortasında olması avantajını da kullanarak fazlasıyla dar gövde uçak siparişi vererek 4 saat altı tüm seferlere günde minimum 2 sefer planlaması yaptı. Mesela frankfurt gibi yoğun destinasyonlar dar gövde ağırlıklı (bir iki seferi geniş gövde de oluyordu) günde 4-5 sefer planlama yapıyordu. İstese 2 tane 350-400 yolcu kapasiteli uçak gönderip bu işi bitirebilirdi.
Ama thy nin hedefi dünyanın bir çok yerinden insanı Türkiye ye değil istedikleri yere ulaştırmakti. Kısacası hedef transfer yolculardi
Transfer yolcunun bir havayolundan ilk beklentisi istediği yere minimum sürede ulaştırmak.
Eger filonuzu geniş gövdeli hatta 747 ve 380 gibi iki katlı uçaklarla yani koltuk kapasitesi aşırı yüksek uçaklarla doldurursaniz uçağı doldurmak için sefer sayısını minimumda tutmak zorunda kalırsınız. Bu da yolcunuzu ya giderken ya da dönerken aktarma merkezinde 15-20 saat beklemek zorunda kalmasına sebep olur
Yani Avrupa nin bir noktasında Bali adasına Emirates ile veya Qatar ile giderseniz sizi doha veya dubai de havayolu şirketi ya giderken ya da dönerken 18 saat bekletir.
Thy ile giderseniz ne giderken ne de dönerken beklemezseniz. Size maksimum 2-3 saat bekleme süresi verir. Çoğu zaman Uçağıniz indiğinde, diğer uçağınizin boarding i başlamış bile olabilir.
Ufak uçakların diğer artisi maliyetler. Ufak uçaklar ile düşük doluluk oranları ile ucsanis bile ciddi zarar etmiyorsunuz.
Thy afrika kıtasında bir çok şehre dar gövde uçaklarla yıllarca çok düşük doluluk oranları ile uçtu. Şu an ise doluluk oranı o kadar arttı ki dar gövde uçaklarda menzil sorunu çekiyor. Boeing 737 max lar ile bu problem cozulmustu. Bu uçaklar afrika da kullanılacaktı. Fakat uçaklar yerde kaldı.
Bu yaz thy için efsane bir yıl olacaktı. Çünkü üçüncü pistte açıldı. Taksi suresi yarıya kadar indi. Fakat corona virus sektörü mahvetti.
Tabi şu an diğer havayolu şirketleri Thy nin stratejisini kullanarak filo güncellemesi yapıyor. Bu da ilerleyen yıllarda rekabet ortamının Thy için daha zorlu olmasına sebep olacak.
Bir 747 pilotu olarak yazma gereksinimi duydum.Baslik " Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu? " yerin 747`nin yolcu versiyonu musonlandiriliyor olmaliydi.Evet yolcu versiyonu sonlandiriliyor cunku full ekonomide 660 kisi doldurmak cok cok zor.Fakat kargoya gelince imkansiza yakin sonlanmasi hatta bu covid doneminde 747 ucaklarinin deger bir kez daha on plana cikti ve saat basina aldiklari rakamlar aldi basini gitti.Peki neden?
Fabrika cikisli 747`lerin bildiginiz uzere burunlari acilmaktadir.Mesela bu donemde ulkemizde uretilen ambulanslari yurtdisina burundan sokarak cok hizli bir sekilde naklettik.Veya petrol borusu gibi 30 40 metrelik diger kargo ucaklarinin alamicagi yukleri cok kisa surede istenilen yere naklettik.Piyasada bir kargo ucaginin burnu acilipta icine uzun ve agir yukleri kolaylikla alabilen bir ucak versiyonu yapilmadigi surece bu ucaklar ucmaya devam edicektir.Suan bir cok sirket elindeki yolcuyu kargo versiyonuna degistirerek cok buyuk karlar elde etmektedir.
Peki Turkiye`ye de 5 adet TC- kayitli 747 ucaginin uctugunu biliyor muydunuz?
747 hakkinda sormak istediginiz tum sorulari DM veya instagram adresimden sorabilirsiniz.Keyifli dunler dilerim.
Dipnot: maliyeti yuksek gibi gorunsede burnundan yuk alabilcegi icin suan ucuslarinda maliyetinin katlarca ustunde kar getirmektedir sirketlere.
Evet, normalde yolcu versiyon 747'lerin burunları sabit. Belki yolcu versiyon 747'lerin burunlarını modifiye ederek açılır hale getirip, kargoda değerlendirirler.
Ayrıca o 5 tane 747'nin bir tanesi Şahsım'ın uçağı. O zaman dört tane türk tescilli kargo versiyon 747 var diyebiliriz. Zira DHMİ yolcu versiyon 747'lere rekabeti bozacağı gerekçesi ile izin vermiyor diye biliyorum.
https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/ucuslar-iptal-oldu-martta-karbon-salinimi-28-milyon-ton-azaldi-5741563/