Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu?

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Havacılığın popülerlik kazanmaya başladığı yıllarda, süpersonik uçak hayallerinin gölgesinde üretimine başlanan ve 1970 yılından itibaren ticari uçuşlarına devam eden Boeing 747 serisi sona mı yaklaşıyor?

Boeing iddiaları reddetti

'Gökyüzünün Kraliçesi' olarak bilinen Boeing'in 747 serisinin üretimleri, Bloomberg raporlarına göre 2 yıl içinde kademeli olarak durdurulacak.

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Bir Boeing sözcüsü; “Ayda yarım uçağın yapım hızında, 747-8 programının, mevcut müşteri taahhütlerimizi yerine getirmek için iki yıldan fazla üretim süresi var. Üretim hattını sağlıklı tutmak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için doğru kararlar vermeye devam edeceğiz.” diyerek iddiaları reddetti.

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Havayolu şirketlerinin, müşterilerine daha esnek tarifeler sunabilmesine olanak tanıyan ve daha az operasyonel maliyet gerektiren uçakları son yıllarda daha çok tercih etmesi, Boeing 747 serisi ve Airbus A380 serisine olan talebi iyice azaltmış durumda.

Tüm bunlarla birlikte dünyada var olan koronavirüs pandemisiyle birlikte azalan yolcu sayısı da devasa büyüklükteki bu uçaklar için olumsuzluk teşkil ediyor.

Havacılık sektöründeki birçok isim de bu tarz normalden büyük uçaklara ihtiyaç duyulan rota sayısının azlığından bahsederek, hızla gelişen teknoloji ile birlikte birkaç yıl içerisinde yolcu uçuşları için bu uçakların kullanımından vazgeçileceğini belirtiyorlar.

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