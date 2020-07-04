YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor

YouTube Music, bu yılın sonunda Google'ın tek müzik uygulaması olarak hayatına devam edecek. Google, bu durumu gerçekleştirmeden önce YouTube Music'i yeterince donanımlı hale getirmek için çabalıyor. Şirket, yıl sonuna kadar uygulamayı yeterince kullanıcı dostu hale getirip Spotify'ın karşısında güçlü bir şekilde durmak istiyor.
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Yeni çalma listeleri ülkemizde Antrenman Mix'i, Konsantrasyon Mix'i, Karışık Enerji Listeniz ve Karışık Rahatlama Listeniz olarak adlandırılıyorlar. Yeni çalma listeleri, henüz kullanıcıların ana sayfalarında görünmüyor. Bağlantılara tıklayıp listeleri kaydederseniz her pazartesi yenilenecek olan 4 yeni çalma listesini ana sayfanızda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yeni çalma listelerinin, yakın bir zamanda gelecek güncelleme ile yerleşik hale gelmesi bekleniyor.
YouTube Music, Android akıllı telefonlarda yerleşik müzik çalar olarak Google Play Müzik'in yerini alıyor. Geçiş, Google'ın bu yılın sonuna kadar Play Müzik'i tamamen ortadan kaldıracağını belirtmesiyle başladı. Play Müzik kullanıcıları kitaplıklarını YouTube Music'e aktarabiliyorlar.
YouTube Music Google LLC Müzik ve Ses Ücretsiz Cihaza göre değişir
YouTube Music Google LLC Müzik Ücretsiz 167.2 MB
https://9to5google.com/2020/07/03/youtube-music-adds-four-new-personalized-chill-focus-energy-and-workout-mixes/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ama müzik içeriği spotifyı katlıyor resmen. 3 yıllık spotify üyeliğimi yt music için kapattım.
arayüzü tam bir kanser, listedeki sıralama değiştirilemiyor,silinmesi bir dert.