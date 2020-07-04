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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor

    Yıl sonunda Google'ın tek müzik uygulaması olarak kalacak YouTube Music'e, sektörde elinin güçlü olabilmesi için yeni özellikler getiriliyor. Son olarak dört yeni çalma listesi uygulamaya dahil olacak
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor
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    YouTube Music, bu yılın sonunda Google'ın tek müzik uygulaması olarak hayatına devam edecek. Google, bu durumu gerçekleştirmeden önce YouTube Music'i yeterince donanımlı hale getirmek için çabalıyor. Şirket, yıl sonuna kadar uygulamayı yeterince kullanıcı dostu hale getirip Spotify'ın karşısında güçlü bir şekilde durmak istiyor.

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    Yeni çalma listeleri ülkemizde Antrenman Mix'iKonsantrasyon Mix'iKarışık Enerji Listeniz ve Karışık Rahatlama Listeniz  olarak adlandırılıyorlar. Yeni çalma listeleri, henüz kullanıcıların ana sayfalarında görünmüyor. Bağlantılara tıklayıp listeleri kaydederseniz her pazartesi yenilenecek olan 4 yeni çalma listesini ana sayfanızda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yeni çalma listelerinin, yakın bir zamanda gelecek güncelleme ile yerleşik hale gelmesi bekleniyor.

    YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor
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    YouTube Music, Android akıllı telefonlarda yerleşik müzik çalar olarak Google Play Müzik'in yerini alıyor. Geçiş, Google'ın bu yılın sonuna kadar Play Müzik'i tamamen ortadan kaldıracağını belirtmesiyle başladı. Play Müzik kullanıcıları kitaplıklarını YouTube Music'e aktarabiliyorlar.

    YouTube Music YouTube Music YouTube Music YouTube Music Google LLC Müzik ve Ses Ücretsiz Cihaza göre değişir

    YouTube Music YouTube Music YouTube Music YouTube Music Google LLC Müzik Ücretsiz 167.2 MB



    https://9to5google.com/2020/07/03/youtube-music-adds-four-new-personalized-chill-focus-energy-and-workout-mixes/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 22 sa.
    Google tarafından yapılmış en saçma sapan uygulama bu olabilir. Ana sayfada karışık keşf listesi her çarşamba güncelleniyor. İndirilenler kısmı 2 hafta önceki şarkılarla kalıyor. Beğenilen şarkıyı ana sayfada beğenilmiş olarak görünüyor. İndirilenler kısmına indirmiyor. Akıllı indirmeler denilen şey doğru düzgün çalışmıyor.
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    BladesTR (Girişimci ve Şirket Ortağı. ) 2 gün
    Spotify daha iyi.
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    yakupyasar1 2 gün
    adamlar Spotify için ugraşıyor ama. Yenemezler Spotify'i bence
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    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    Spotify i tahtından etmek için her şeyi yapıyor adamlar ya
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    DH Misafiri 3 gün
    Artık Spotify'ın On Repeat listesi gibi haftalık en çok dinlenenler listesi gelsin, samimi söylüyorum başka eksiği yok...
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    sinangndzx 4 gün
    yt music+premium çok güzel fiyat piyasada rekabet olması kadar güzel bir şey yok
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    CaRviLLE (Kerim KOÇAK) 4 gün sinangndzx
    Youtube originalste bu fiyata dahil aslında ama henüz türkçe dil desteği yok
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 5 gün
    Arayüzü spotifya göre kötü

    Ama müzik içeriği spotifyı katlıyor resmen. 3 yıllık spotify üyeliğimi yt music için kapattım.
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 5 gün darkhair
    YouTube Music gayet hoş arayüzü de akıyor Spotify arayüzü güzel Bu Meret Akıyor ulan sen git bir de şak diye music video'ya geç, ben bayıldım buna
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    fatihbiyikli (Fatih BIYIKLI) 5 gün
    baya baya spotify i tahtından etmek için geliyor youtube premium + music 9.99? olması gerçekten çok iyi
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    Fx_57,5 (semih ehli) 5 gün
    ilk önce kendi oluşturduğumuz listeleri düzenleyebilelim mobilde.

    arayüzü tam bir kanser, listedeki sıralama değiştirilemiyor,silinmesi bir dert.
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 5 gün Fx_57,5
    Yok be kardeşim kanser olsaydı Google bu işi baştan bırakırdı bile; ulan ben naptım ya kullanıcılar da memnun değil napsak şimdi sil bunu derdi net. Listelerde Spotify hala bir numara Apple Music karaoke özelliği güzel umarım her şarkıya entegre ederler, YouTube Music en akıcı arayüze sahip olanı, fiyatı YT Premium'la beraber aşırı uygun kesinlikle fazlasını hak ediyor, genelde top listeleri daha çok spotify'dan geçiriyorum 😄😄 Evet liste sıralamasında bir bug var yakın zamanda fixleseler iyi olacak. Tuttuğun şarkının aşağıya kayması için önce biraz sayfayı kaydır hızlı bir şekilde aşağılara taşıyacaksın.
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