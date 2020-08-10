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    Bor katkılı yüzey dezenfektanı BORTAM seri üretime hazır

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madenin de içinde olduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın Ar-Ge sürecinin tamamlandığını belirterek seri üretime başlandığını açıkladı.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bor katkılı yüzey dezenfektanı BORTAM seri üretime hazır

    Bordan çamaşır deterjanı ve el dezenfektanı üretilmesinin ardından bor katkılı yeni bir ürünün daha seri üretimine başlandığı açıklandı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde olduğu, ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın Ar-Ge sürecinin tamamlandığını belirterek seri üretime geçildiğini açıkladı. Dönmez, konuyla ilgili açıklamasında “Aerosol formda üretilecek olan BORTAM, bakteri ve virüsleri yok ederek ortamı sterilize edecek. Kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okul ve evlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz. İnsan sağlığına zararı olmayan, hijyenik bir ürün” ifadelerini kullandı.

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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılım hızının ve bulaşma riskinin en aza indirilmesinde umumi ve kişisel alanlarda dezenfektasyonun oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Dönmez şunları söyledi:

    “Bor madeninin antibakteriyel ve antiviral özelliği biliniyor. Virüslere karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Etil alkol, TEG, borik asit ve lavanta yağından oluşan BORTAM'ın laboratuvar süreçlerini tamamladık. BORTAM, antibakteriyel, antifungal ve antiviral testleri başarıyla geçti. Standartların belirlemiş olduğu antimikrobiyal etki değerlerine göre elde edilen sonuç, istenilen değerlerin çok üzerinde. Sertifikasyon süreçlerini de tamamlayan BORTAM, üretime hazır”

    Bakan Dönmez, yıl sonuna kadar bor içerikli yeni ürünlerin de tanıtılacağını belirterek bunların mutfaklarda kullanılacak hijyen ürünleri olacağını söyledi. Antibakteriyel özelliğe sahip bor madeninden ilk olarak 2019 Ocak ayında temizlik ürünü BORON üretilmiş; bu yılın nisan ayında da el dezenfektanı BOREL'in üretimine geçilmişti.



    https://www.iha.com.tr/haber-bortamda-seri-uretim-baslandi-860476/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pro-üye (olcay parlak) 1 hf. en beğenilen
    Yaa biz boru çıkartırsak herşey değişir derken bunu kastetmemiştik. Yine yanlış anlaşıldı
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 hf.
    Borel el sıvı dezenfektanı alayım dedim baktım ithal edilenlerden daha pahalı. Ve gramajı daha düşük. Ve yerli üretim? böyle bir saçmalık olamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    lazer__ 1 hf. Qantas
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    şşşşşşşş çaktırma esas 2023 de madenleri çıkarma hakkımız olacaaahhh
    ...
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    BARKU 1 hf.
    Millet mars a gidiyor bunlar deterjan ürettik diye seviniyor te allam ya.
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    Artizt (Mert ) 1 hf.
    Senelerce bor tatavası yapan hükümetimize zeval gelmesin inş hahshshhshs.
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    erdines (&#915;&#945;&#955;&#945;&#964;&#940;&#963;&#945;&# ) 1 hf.
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    WB 1 hf.
    Cehhabi olsa bu bordan guzel heykeller yapardi, #caremamoglu
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf.
    Deterjanını bir kere denedik, evin içinde kuruyan çamaşırlar sürekli bir öksürük ve mide bulantısı yaptı bizde, 3-5 kiloluk tüm deterjanı attık. Bunu neden ısrarla temizliğe vs. kullanıyorlar anlamıom.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf.
    Bu bir reklamdır.
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    fuckulteli 1 hf.
    Umudunu bir madene, ileri bir tarihe, bir söze, yarını işaret eden bir şeye, bir tek insana bağlarsan hayal kırıklığı yaşarsın. Önce hayal dünyasından ve bir talih kuşu başımıza konacak her şey geride kalacak inancından uzaklaşmalı. Duayla da işler değişmez, inanç sistemiyle de.. İcraat ile, eşitlikle, insana değer katan yatırımlarla gelecek şekillenir.. Toplumu budist de yapsan, hristiyan da, dinsiz de, müslüman da yarınlara bir güvence olmaz. Bir arada birbirlerinin içine kaynamış olmalı.. Burada çırpınıp bocalayıp duruyoruz, çünkü böyle insanı kontrol etmek daha kolay..

    Bor bor diyorduk elimize verdiler bor'u
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    BOLDVIPER 1 hf.
    bor çıhmiyeaahhh lozan bitmiyeahhh hedef 2023eeeeh
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    alemburda34 1 hf.
    Bor patladı elimizde arkadaş milletin toprağında petrol fışkırır bizden çıka çıka bor çıktı.
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    White Water 1 hf.
    Hayaller: Bordan jet ve otomobil yakıtı yapacağız
    Gerçekler: Dezenfektan, Borcam, Bor Katkılı Çimento...
    Yanıtla +5
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