Bor katkılı yüzey dezenfektanı BORTAM seri üretime hazır

Bordan çamaşır deterjanı ve el dezenfektanı üretilmesinin ardından bor katkılı yeni bir ürünün daha seri üretimine başlandığı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde olduğu, ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın Ar-Ge sürecinin tamamlandığını belirterek seri üretime geçildiğini açıkladı. Dönmez, konuyla ilgili açıklamasında “Aerosol formda üretilecek olan BORTAM, bakteri ve virüsleri yok ederek ortamı sterilize edecek. Kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okul ve evlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz. İnsan sağlığına zararı olmayan, hijyenik bir ürün” ifadelerini kullandı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılım hızının ve bulaşma riskinin en aza indirilmesinde umumi ve kişisel alanlarda dezenfektasyonun oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Bor madeninin antibakteriyel ve antiviral özelliği biliniyor. Virüslere karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Etil alkol, TEG, borik asit ve lavanta yağından oluşan BORTAM'ın laboratuvar süreçlerini tamamladık. BORTAM, antibakteriyel, antifungal ve antiviral testleri başarıyla geçti. Standartların belirlemiş olduğu antimikrobiyal etki değerlerine göre elde edilen sonuç, istenilen değerlerin çok üzerinde. Sertifikasyon süreçlerini de tamamlayan BORTAM, üretime hazır”

Bakan Dönmez, yıl sonuna kadar bor içerikli yeni ürünlerin de tanıtılacağını belirterek bunların mutfaklarda kullanılacak hijyen ürünleri olacağını söyledi. Antibakteriyel özelliğe sahip bor madeninden ilk olarak 2019 Ocak ayında temizlik ürünü BORON üretilmiş; bu yılın nisan ayında da el dezenfektanı BOREL'in üretimine geçilmişti.

https://www.iha.com.tr/haber-bortamda-seri-uretim-baslandi-860476/

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