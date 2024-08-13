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    Anlık Bildirim

    Borderlands filmi gişede tam anlamıyla çakıldı

    Eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vurulan Borderlands filmi, gişedeki ilk haftasında tam anlamıyla çakıldı. Son yılların en başarısız oyun uyarlamasıyla karşı karşıya olabiliriz.
    Borderlands filmi gişede çakıldı Tam Boyutta Gör
    Yapım aşamasında yaşanan sorunlar sebebiyle ertelendikçe ertelenen Borderlands filmi, nihayet bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Ancak ortaya çıkan tablo en kötümser tahminleri bile mumla aratacak cinsten oldu. 115 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Borderlands filmi, gişede tam anlamıyla çakıldı.

    Gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de sadece 8.8 milyon dolar hasılat yapan Borderlands filmi, dünyanın geri kalanında da sadece 7.7 milyon dolar toplayabildi ve 16.5 milyon dolarla açılış yaptı. Sadece prodüksiyonuna 115 milyon dolar harcanan bir film için bu sonuç tek kelimeyle felaket.

    Borderlands Filmi, Son Yılların En Başarısız Oyun Uyarlaması

    Üstelik sonraki haftalarda bu durumun az da olsa toparlanması da pek mümkün görünmüyor. Çünkü filme gelen yorumlar da oldukça kötü. Bugün itibarıyla MetaCritic puanı 27, Rotten Tomatoes puanı ise %9 olan Borderlands, eleştirmen puanlarıyla daha şimdiden tüm zamanların en kötü oyun uyarlamaları arasında yerini almış durumda.

    Filmin bu kadar başarısız olmasının pek çok sebebi var elbette ama bu başarısızlığın belki de en büyük sorumlusu stüdyo. Borderlands gibi sevilen bir seriden uyarlandığı için aslında kağıt üzerinde potansiyeli olan bu filmi, Eli Roth gibi Hostel filmleri dışında başarılı hiçbir işi olmayan bir yönetmene teslim etmek, Lionsgate'in ilk hatası oldu. Eli Roth'un ortaya koyduğu işten memnun kalmayan stüdyo, bu kez de yönetmenin işine müdahale etti ve filmde önemli değişikller yaptı. Hatta bir noktada Eli Roth ile bağlar tamamen koptu ve filmin ek çekimlerini tamamlaması için Tim Miller (Deadpool) getirildi. Bu da yetmezmiş gibi kurgu aşamasında da müdahaleler devam etti. İlk başta 18+ yaş sınırı alacak bir film olarak tasarlanan Borderlands, kurgu aşamasında 13+ yaş sınırı alacak şekilde kesip biçildi. Sonuçta ortaya son yılların en büyük fiyaskolarından biri çıktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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