Tam Boyutta Gör Yapım aşamasında yaşanan sorunlar sebebiyle ertelendikçe ertelenen Borderlands filmi, nihayet bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Ancak ortaya çıkan tablo en kötümser tahminleri bile mumla aratacak cinsten oldu. 115 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Borderlands filmi, gişede tam anlamıyla çakıldı.

Gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de sadece 8.8 milyon dolar hasılat yapan Borderlands filmi, dünyanın geri kalanında da sadece 7.7 milyon dolar toplayabildi ve 16.5 milyon dolarla açılış yaptı. Sadece prodüksiyonuna 115 milyon dolar harcanan bir film için bu sonuç tek kelimeyle felaket.

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Borderlands Filmi, Son Yılların En Başarısız Oyun Uyarlaması

Üstelik sonraki haftalarda bu durumun az da olsa toparlanması da pek mümkün görünmüyor. Çünkü filme gelen yorumlar da oldukça kötü. Bugün itibarıyla MetaCritic puanı 27, Rotten Tomatoes puanı ise %9 olan Borderlands, eleştirmen puanlarıyla daha şimdiden tüm zamanların en kötü oyun uyarlamaları arasında yerini almış durumda.

Filmin bu kadar başarısız olmasının pek çok sebebi var elbette ama bu başarısızlığın belki de en büyük sorumlusu stüdyo. Borderlands gibi sevilen bir seriden uyarlandığı için aslında kağıt üzerinde potansiyeli olan bu filmi, Eli Roth gibi Hostel filmleri dışında başarılı hiçbir işi olmayan bir yönetmene teslim etmek, Lionsgate'in ilk hatası oldu. Eli Roth'un ortaya koyduğu işten memnun kalmayan stüdyo, bu kez de yönetmenin işine müdahale etti ve filmde önemli değişikller yaptı. Hatta bir noktada Eli Roth ile bağlar tamamen koptu ve filmin ek çekimlerini tamamlaması için Tim Miller (Deadpool) getirildi. Bu da yetmezmiş gibi kurgu aşamasında da müdahaleler devam etti. İlk başta 18+ yaş sınırı alacak bir film olarak tasarlanan Borderlands, kurgu aşamasında 13+ yaş sınırı alacak şekilde kesip biçildi. Sonuçta ortaya son yılların en büyük fiyaskolarından biri çıktı.

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