Borderlands filmi gişede tam anlamıyla çakıldı

Gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de sadece 8.8 milyon dolar hasılat yapan Borderlands filmi, dünyanın geri kalanında da sadece 7.7 milyon dolar toplayabildi ve 16.5 milyon dolarla açılış yaptı. Sadece prodüksiyonuna 115 milyon dolar harcanan bir film için bu sonuç tek kelimeyle felaket.
Borderlands Filmi, Son Yılların En Başarısız Oyun Uyarlaması
Üstelik sonraki haftalarda bu durumun az da olsa toparlanması da pek mümkün görünmüyor. Çünkü filme gelen yorumlar da oldukça kötü. Bugün itibarıyla MetaCritic puanı 27, Rotten Tomatoes puanı ise %9 olan Borderlands, eleştirmen puanlarıyla daha şimdiden tüm zamanların en kötü oyun uyarlamaları arasında yerini almış durumda.
Filmin bu kadar başarısız olmasının pek çok sebebi var elbette ama bu başarısızlığın belki de en büyük sorumlusu stüdyo. Borderlands gibi sevilen bir seriden uyarlandığı için aslında kağıt üzerinde potansiyeli olan bu filmi, Eli Roth gibi Hostel filmleri dışında başarılı hiçbir işi olmayan bir yönetmene teslim etmek, Lionsgate'in ilk hatası oldu. Eli Roth'un ortaya koyduğu işten memnun kalmayan stüdyo, bu kez de yönetmenin işine müdahale etti ve filmde önemli değişikller yaptı. Hatta bir noktada Eli Roth ile bağlar tamamen koptu ve filmin ek çekimlerini tamamlaması için Tim Miller (Deadpool) getirildi. Bu da yetmezmiş gibi kurgu aşamasında da müdahaleler devam etti. İlk başta 18+ yaş sınırı alacak bir film olarak tasarlanan Borderlands, kurgu aşamasında 13+ yaş sınırı alacak şekilde kesip biçildi. Sonuçta ortaya son yılların en büyük fiyaskolarından biri çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.