Netflix, Zack Snyder'in hazırlık aşamasındaki projelerini rafa kaldırdı

Tam Boyutta Gör DC Sinematik Evreni'ni geride bıraktıktan sonra Netflix ile anlaşan Zack Snyder, burada çok daha rahat çalıştığı, istediği projeleri hayata geçirebildiği bir ortaklık bulmuş gibi görünüyordu. Ancak Rebel Moon filmlerinin tam bir fiyaskoya dönüşmesi, bu ortaklığa da gölge düşürdü. Kayda değer bir bütçe ayırdığı Rebel Moon filmlerinden istediği sonucu alamayan Netflix, bu hafta hazırlık aşamasındaki iki Zack Snyder projesini birden rafa kaldırdı.

Zack Snyder, Netflix çatısı altında Rebel Moon filmlerini çekmeden önce, Las Vegas'ta geçen bir zombi filmi olan Army of the Dead'i çekmişti. Bu film eleştirmenler tarafından çok beğenilmese de özellikle izlenme rakamlarıyla başarı yakalamıştı. Nitekim daha sonra Army of the Dead'in bir devam filmi, bir de animasyon dizisi duyuruldu. Ancak bu hafta gelen haberler, Netflix'in şimdi bu iki projeyi de iptal ettiğini gösteriyor. Öte yandan ilk başta 4 ya da 5 film sürmesi planlanan Rebel Moon serisinin de devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Netflix, Bir Daha Zack Snyder'a Büyük Bütçeler Vermeyebilir

Görünen o ki Rebel Moon'un böylesine kötü yorumlar alıp, üstüne bir de yeterince izlenmemiş olması, Netflix ile Zack Snyder arasındaki ortaklığı zedelemiş. Gerçi Netflix, Snyder ile bağlarını tam olarak koparmış değil. Snyder'ın yaratıcısı olduğu animasyon dizisi Twilight of the Gods, çok yakında Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak bunun ötesinde Netflix'in bir daha Snyder'a öyle büyük bütçeler vermesi zor görünüyor.

Nitekim Snyder da geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, bir süre büyük bütçeli yapımlara ara verme niyetinde olduğunu, bir sonraki filminin çok fazla görsel efekt içermeyen, daha sade bir iş olacağını söyledi.

