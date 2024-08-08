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    Anlık Bildirim

    Netflix, Zack Snyder'in hazırlık aşamasındaki projelerini rafa kaldırdı

    Rebel Moon filmlerinin tam bir fiyaskoya dönüşmesi, Netflix ile Zack Snyder arasındaki iş birliğini zedeledi. Netflix yönetmenin hazırlık aşamasındaki iki projesini rafa kaldırdı.
    Netflix, Zack Snyder projelerini rafa kaldırdı Tam Boyutta Gör
    DC Sinematik Evreni'ni geride bıraktıktan sonra Netflix ile anlaşan Zack Snyder, burada çok daha rahat çalıştığı, istediği projeleri hayata geçirebildiği bir ortaklık bulmuş gibi görünüyordu. Ancak Rebel Moon filmlerinin tam bir fiyaskoya dönüşmesi, bu ortaklığa da gölge düşürdü. Kayda değer bir bütçe ayırdığı Rebel Moon filmlerinden istediği sonucu alamayan Netflix, bu hafta hazırlık aşamasındaki iki Zack Snyder projesini birden rafa kaldırdı.

    Zack Snyder, Netflix çatısı altında Rebel Moon filmlerini çekmeden önce, Las Vegas'ta geçen bir zombi filmi olan Army of the Dead'i çekmişti. Bu film eleştirmenler tarafından çok beğenilmese de özellikle izlenme rakamlarıyla başarı yakalamıştı. Nitekim daha sonra Army of the Dead'in bir devam filmi, bir de animasyon dizisi duyuruldu. Ancak bu hafta gelen haberler, Netflix'in şimdi bu iki projeyi de iptal ettiğini gösteriyor. Öte yandan ilk başta 4 ya da 5 film sürmesi planlanan Rebel Moon serisinin de devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

    Netflix, Bir Daha Zack Snyder'a Büyük Bütçeler Vermeyebilir

    Görünen o ki Rebel Moon'un böylesine kötü yorumlar alıp, üstüne bir de yeterince izlenmemiş olması, Netflix ile Zack Snyder arasındaki ortaklığı zedelemiş. Gerçi Netflix, Snyder ile bağlarını tam olarak koparmış değil. Snyder'ın yaratıcısı olduğu animasyon dizisi Twilight of the Gods, çok yakında Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak bunun ötesinde Netflix'in bir daha Snyder'a öyle büyük bütçeler vermesi zor görünüyor.

    Nitekim Snyder da geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, bir süre büyük bütçeli yapımlara ara verme niyetinde olduğunu, bir sonraki filminin çok fazla görsel efekt içermeyen, daha sade bir iş olacağını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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