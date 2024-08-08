Netflix, Zack Snyder'in hazırlık aşamasındaki projelerini rafa kaldırdı

Zack Snyder, Netflix çatısı altında Rebel Moon filmlerini çekmeden önce, Las Vegas'ta geçen bir zombi filmi olan Army of the Dead'i çekmişti. Bu film eleştirmenler tarafından çok beğenilmese de özellikle izlenme rakamlarıyla başarı yakalamıştı. Nitekim daha sonra Army of the Dead'in bir devam filmi, bir de animasyon dizisi duyuruldu. Ancak bu hafta gelen haberler, Netflix'in şimdi bu iki projeyi de iptal ettiğini gösteriyor. Öte yandan ilk başta 4 ya da 5 film sürmesi planlanan Rebel Moon serisinin de devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Netflix, Bir Daha Zack Snyder'a Büyük Bütçeler Vermeyebilir
Görünen o ki Rebel Moon'un böylesine kötü yorumlar alıp, üstüne bir de yeterince izlenmemiş olması, Netflix ile Zack Snyder arasındaki ortaklığı zedelemiş. Gerçi Netflix, Snyder ile bağlarını tam olarak koparmış değil. Snyder'ın yaratıcısı olduğu animasyon dizisi Twilight of the Gods, çok yakında Netflix'te izleyici ile buluşacak. Ancak bunun ötesinde Netflix'in bir daha Snyder'a öyle büyük bütçeler vermesi zor görünüyor.
Nitekim Snyder da geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, bir süre büyük bütçeli yapımlara ara verme niyetinde olduğunu, bir sonraki filminin çok fazla görsel efekt içermeyen, daha sade bir iş olacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.