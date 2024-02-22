Borderlans filminden beklenen fragman geldi

Aynı adlı popüler video oyun serisinden sinemaya uyarlanan Borderlands, uyarlandığı seriye yakışır şekilde çılgınca bir aksiyon vadediyor. Yayınlanan ilk fragman da aksiyon dozu yüksek, Mad Maxvari bir maceranın izleyicileri beklediğnii gösteriyor.
Borderlands Filmi, 9 Ağustos'ta Vizyona Girecek
Borderlands filminin yönetmen koltuğunda, daha çok Hostel ve Thanksgiving gibi korku filmleriyle tanınan Eli Roth oturuyor. Film, oldukça etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip. Zira filmde Lilith karakterine, normalde bu tarz filmlerde görmeye pek alışık olmadığımız Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Blanchett'a Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Édgar Ramirez ve Ariana Greenblatt eşlik ediyor.
Borderlands filminin merkezinde Blanchett'ın canlandırdığı Lilith karakteri yer alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip, aranan bir kaçak olan Lilith, son derece kıymetli bir hazinenin peşine düşerek, doğduğu gezegen olan Pandora'ya geri dönüyor. Lilith bu yolculuğu sırasınad, tuhaf bir bilim adamından geveze bir robota, birbirinden ilginç karakterleri bir araya getiren bir ekibin parçası oluyor.
Borderlands filmi ilk duyurulduğunda, oyuncu kadrosunun da etkisiyle heyecan yaratmıştı. Ancak film son derece sıkıntılı bir prodüksiyon geçirdi. Stüdyonun ilk hâlinden pek memnun kalmadığı film, birkaç kez ertelendi ve bu sırada filmin bir kısmı yeniden çekildi. Üstelik bu yeniden çekimler sırasında yönetmen koltuğunda Eli Roth değil, Deadpool'un yönetmeni Tim Miller oturuyordu. Prodüksiyon aşamasında işlerin bu kadar karışmış olması, ortaya çıkan sonuca dair soru işaretleri yarattı. Bu yüzden filme karşı temkinli yaklaşılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.