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    Anlık Bildirim

    Borderlans filminden beklenen fragman geldi

    Aynı adlı video oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminden ilk fragman yayınlandı. Daha önce birkaç kez ertelenen film, nihayet bu yaz sinemaseverlerle buluşacak.   
    Borderlands filminden ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları hızla artan video oyun uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Uzun zamandır hazırlık aşamasında olan ve daha önce birkaç kez ertelenen Borderlands filmi, 9 Ağustos'ta vizyona girecek. Nihayet bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.

    Aynı adlı popüler video oyun serisinden sinemaya uyarlanan Borderlands, uyarlandığı seriye yakışır şekilde çılgınca bir aksiyon vadediyor. Yayınlanan ilk fragman da aksiyon dozu yüksek, Mad Maxvari bir maceranın izleyicileri beklediğnii gösteriyor.

    Borderlands Filmi, 9 Ağustos'ta Vizyona Girecek

    Borderlands filminin yönetmen koltuğunda, daha çok Hostel ve Thanksgiving gibi korku filmleriyle tanınan Eli Roth oturuyor. Film, oldukça etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip. Zira filmde Lilith karakterine, normalde bu tarz filmlerde görmeye pek alışık olmadığımız Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Blanchett'a Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Édgar Ramirez ve Ariana Greenblatt eşlik ediyor.

    Borderlands filminin merkezinde Blanchett'ın canlandırdığı Lilith karakteri yer alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip, aranan bir kaçak olan Lilith, son derece kıymetli bir hazinenin peşine düşerek, doğduğu gezegen olan Pandora'ya geri dönüyor. Lilith bu yolculuğu sırasınad, tuhaf bir bilim adamından geveze bir robota, birbirinden ilginç karakterleri bir araya getiren bir ekibin parçası oluyor.

    Borderlands filmi ilk duyurulduğunda, oyuncu kadrosunun da etkisiyle heyecan yaratmıştı. Ancak film son derece sıkıntılı bir prodüksiyon geçirdi. Stüdyonun ilk hâlinden pek memnun kalmadığı film, birkaç kez ertelendi ve bu sırada filmin bir kısmı yeniden çekildi. Üstelik bu yeniden çekimler sırasında yönetmen koltuğunda Eli Roth değil, Deadpool'un yönetmeni Tim Miller oturuyordu. Prodüksiyon aşamasında işlerin bu kadar karışmış olması, ortaya çıkan sonuca dair soru işaretleri yarattı. Bu yüzden filme karşı temkinli yaklaşılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 10 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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