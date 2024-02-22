Borderlans filminden beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları hızla artan video oyun uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Uzun zamandır hazırlık aşamasında olan ve daha önce birkaç kez ertelenen Borderlands filmi, 9 Ağustos'ta vizyona girecek. Nihayet bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.

Aynı adlı popüler video oyun serisinden sinemaya uyarlanan Borderlands, uyarlandığı seriye yakışır şekilde çılgınca bir aksiyon vadediyor. Yayınlanan ilk fragman da aksiyon dozu yüksek, Mad Maxvari bir maceranın izleyicileri beklediğnii gösteriyor.

Borderlands Filmi, 9 Ağustos'ta Vizyona Girecek

Borderlands filminin yönetmen koltuğunda, daha çok Hostel ve Thanksgiving gibi korku filmleriyle tanınan Eli Roth oturuyor. Film, oldukça etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip. Zira filmde Lilith karakterine, normalde bu tarz filmlerde görmeye pek alışık olmadığımız Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Blanchett'a Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Édgar Ramirez ve Ariana Greenblatt eşlik ediyor.

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Borderlands filminin merkezinde Blanchett'ın canlandırdığı Lilith karakteri yer alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip, aranan bir kaçak olan Lilith, son derece kıymetli bir hazinenin peşine düşerek, doğduğu gezegen olan Pandora'ya geri dönüyor. Lilith bu yolculuğu sırasınad, tuhaf bir bilim adamından geveze bir robota, birbirinden ilginç karakterleri bir araya getiren bir ekibin parçası oluyor.

Borderlands filmi ilk duyurulduğunda, oyuncu kadrosunun da etkisiyle heyecan yaratmıştı. Ancak film son derece sıkıntılı bir prodüksiyon geçirdi. Stüdyonun ilk hâlinden pek memnun kalmadığı film, birkaç kez ertelendi ve bu sırada filmin bir kısmı yeniden çekildi. Üstelik bu yeniden çekimler sırasında yönetmen koltuğunda Eli Roth değil, Deadpool'un yönetmeni Tim Miller oturuyordu. Prodüksiyon aşamasında işlerin bu kadar karışmış olması, ortaya çıkan sonuca dair soru işaretleri yarattı. Bu yüzden filme karşı temkinli yaklaşılıyor.

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