Borderlands filminden yeni bir klip yayınlandı

Borderlands filminde Lilith'i, normalde bu tarz filmlerde görmeye alışık olmadığımız Cate Blanchett canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jack Black, Kevin Hart, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershon, Jamie Lee Curtis ve Bobby Lee gibi isimler eşlik ediyor.
Borderlands, 9 Ağustos'ta Vizyona Girecek
Borderlands filminin merkezinde Blanchett'ın canlandırdığı Lilith karakteri yer alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip, aranan bir kaçak olan Lilith, son derece kıymetli bir hazinenin peşine düşerek, doğduğu gezegen olan Pandora'ya geri dönüyor. Lilith bu yolculuğu sırasınad, tuhaf bir bilim adamından geveze bir robota, birbirinden ilginç karakterleri bir araya getiren bir ekibin parçası oluyor.
Daha çok Hostel ve Thanksgiving gibi korku filmleriyle tanınan Eli Roth'un yönettiği Borderlands filmi, uyarlandığı seriye yakışır şekilde çılgınca bir aksiyon vadediyor. Bu vaadini yerine getirip getiremediğini ise 9 Ağustos'ta vizyona girdiğinde göreceğiz..Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.