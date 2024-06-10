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    Anlık Bildirim

    Borderlands filminden yeni bir klip yayınlandı

    Aynı adlı video oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminden ilk klip yayınlandı. Cate Blanchett, Jack Black, Kevin Hart gibi isimlerin rol aldığı film, bu yaz sinemaseverlerle buluşacak.
    Borderlands filminden ilk klip yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Uzun süredir beklenen Borderlands filmi, nihayet bu yaz sinemaseverlerle buluşacak. 9 Ağustos'ta vizyona girecek Borderlands filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Lionsgate, bugün filmden ilk klibi yayınladı. Yayınlanan bu klipte, Lilith ve ekibinin aksiyonun içinde görme şansı yakalıyoruz.

    Borderlands filminde Lilith'i, normalde bu tarz filmlerde görmeye alışık olmadığımız Cate Blanchett canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jack Black, Kevin Hart, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershon, Jamie Lee Curtis ve Bobby Lee gibi isimler eşlik ediyor.

    Borderlands, 9 Ağustos'ta Vizyona Girecek

    Borderlands filminin merkezinde Blanchett'ın canlandırdığı Lilith karakteri yer alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip, aranan bir kaçak olan Lilith, son derece kıymetli bir hazinenin peşine düşerek, doğduğu gezegen olan Pandora'ya geri dönüyor. Lilith bu yolculuğu sırasınad, tuhaf bir bilim adamından geveze bir robota, birbirinden ilginç karakterleri bir araya getiren bir ekibin parçası oluyor.

    Daha çok Hostel ve Thanksgiving gibi korku filmleriyle tanınan Eli Roth'un yönettiği Borderlands filmi, uyarlandığı seriye yakışır şekilde çılgınca bir aksiyon vadediyor. Bu vaadini yerine getirip getiremediğini ise 9 Ağustos'ta vizyona girdiğinde göreceğiz..

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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