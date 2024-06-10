Borderlands filminden yeni bir klip yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Uzun süredir beklenen Borderlands filmi, nihayet bu yaz sinemaseverlerle buluşacak. 9 Ağustos'ta vizyona girecek Borderlands filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Lionsgate, bugün filmden ilk klibi yayınladı. Yayınlanan bu klipte, Lilith ve ekibinin aksiyonun içinde görme şansı yakalıyoruz.

Borderlands filminde Lilith'i, normalde bu tarz filmlerde görmeye alışık olmadığımız Cate Blanchett canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jack Black, Kevin Hart, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershon, Jamie Lee Curtis ve Bobby Lee gibi isimler eşlik ediyor.

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Borderlands, 9 Ağustos'ta Vizyona Girecek

Borderlands filminin merkezinde Blanchett'ın canlandırdığı Lilith karakteri yer alıyor. Gizemli bir geçmişe sahip, aranan bir kaçak olan Lilith, son derece kıymetli bir hazinenin peşine düşerek, doğduğu gezegen olan Pandora'ya geri dönüyor. Lilith bu yolculuğu sırasınad, tuhaf bir bilim adamından geveze bir robota, birbirinden ilginç karakterleri bir araya getiren bir ekibin parçası oluyor.

Daha çok Hostel ve Thanksgiving gibi korku filmleriyle tanınan Eli Roth'un yönettiği Borderlands filmi, uyarlandığı seriye yakışır şekilde çılgınca bir aksiyon vadediyor. Bu vaadini yerine getirip getiremediğini ise 9 Ağustos'ta vizyona girdiğinde göreceğiz..

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