Yeni Jurassic World filminin yönetmeni belli oldu

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce ortaya çıkan yeni Jurassic World filmi, hızlı bir şekilde somutlaşmaya başladı. 2025'e yetiştirmek istediği bu filmin prodüksiyonuna bir an önce başlamak isteyen Universal stüdyosu, bir süredir devam eden yönetmen arayışında sona geldi.

Hatırlarsanız kısa süre önce gelen haber, Universal'ın yeni Jurassic World filmini yönetmesi için John Wick ve Deadpool 2 gibi filmlerin yönetmeni olan David Leitch'e teklif götürdüğünü ortaya çıkarmıştı. Ancak Universal ile Leitch anlaşmaya varamadı. Leitch ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine hızlıca yeni bir yönetmen bulmak zorunda kalan stüdyo, aradığı yönetmeni bulmuş gibi görünüyor. Deadline'ın haberine göre yeni Jurassic World filmini Gareth Edwards yönetecek. Edwards ile henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da görüşmelerin artık son aşamada olduğu belirtiliyor.

Yeni Jurassic World Filmi 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici filmler bulunuyor. Edwards'ın özellikle Monsters ve Godzilla'da ortaya koyduğu iş, bir Jurassic World filmi için son derece doğru bir seçim olabileceğini gösteriyor. Zira her iki film de devasa canlılara karşı hayatta kalma mücadelesi veren insanlara odaklanıyordu. Bu yönleriyle Jurassic Park filmlerinden çok da uzak değiller.

Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini üstlendiği son filmlerden tamamen bağımsız olacak bu yeni film ilk Jurassic Park filminin senaristi olan David Koepp yazıyor. Michael Crichton'ın sevilen romanını başarıyla sinemaya uyarladıktan sonra 1997 yapımı devam filmini de yazan Koepp, o günden beri uzak kaldığı bu seriye yıllar sonra geri dönmüş olacak.

Çekimlerine kısa süre içinde başlanması planlanan yeni Jurassic World filmi, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

