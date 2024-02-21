Yeni Jurassic World filminin yönetmeni belli oldu

Hatırlarsanız kısa süre önce gelen haber, Universal'ın yeni Jurassic World filmini yönetmesi için John Wick ve Deadpool 2 gibi filmlerin yönetmeni olan David Leitch'e teklif götürdüğünü ortaya çıkarmıştı. Ancak Universal ile Leitch anlaşmaya varamadı. Leitch ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine hızlıca yeni bir yönetmen bulmak zorunda kalan stüdyo, aradığı yönetmeni bulmuş gibi görünüyor. Deadline'ın haberine göre yeni Jurassic World filmini Gareth Edwards yönetecek. Edwards ile henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da görüşmelerin artık son aşamada olduğu belirtiliyor.
Yeni Jurassic World Filmi 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek
Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici filmler bulunuyor. Edwards'ın özellikle Monsters ve Godzilla'da ortaya koyduğu iş, bir Jurassic World filmi için son derece doğru bir seçim olabileceğini gösteriyor. Zira her iki film de devasa canlılara karşı hayatta kalma mücadelesi veren insanlara odaklanıyordu. Bu yönleriyle Jurassic Park filmlerinden çok da uzak değiller.
Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini üstlendiği son filmlerden tamamen bağımsız olacak bu yeni film ilk Jurassic Park filminin senaristi olan David Koepp yazıyor. Michael Crichton'ın sevilen romanını başarıyla sinemaya uyarladıktan sonra 1997 yapımı devam filmini de yazan Koepp, o günden beri uzak kaldığı bu seriye yıllar sonra geri dönmüş olacak.
Çekimlerine kısa süre içinde başlanması planlanan yeni Jurassic World filmi, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.