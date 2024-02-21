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    Anlık Bildirim

    Yeni Jurassic World filminin yönetmeni belli oldu

    Çekimlerine yakında başlanacak olan yeni Jurassic World filmini kimin yöneteceği belli oldu. 2025'te vizyona girecek film, son çıkan filmlerden bağımsız, yepyeni bir seri başlatacak.
    Yeni Jurassic World filminin yönetmeni belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce ortaya çıkan yeni Jurassic World filmi, hızlı bir şekilde somutlaşmaya başladı. 2025'e yetiştirmek istediği bu filmin prodüksiyonuna bir an önce başlamak isteyen Universal stüdyosu, bir süredir devam eden yönetmen arayışında sona geldi.

    Hatırlarsanız kısa süre önce gelen haber, Universal'ın yeni Jurassic World filmini yönetmesi için John Wick ve Deadpool 2 gibi filmlerin yönetmeni olan David Leitch'e teklif götürdüğünü ortaya çıkarmıştı. Ancak Universal ile Leitch anlaşmaya varamadı. Leitch ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine hızlıca yeni bir yönetmen bulmak zorunda kalan stüdyo, aradığı yönetmeni bulmuş gibi görünüyor. Deadline'ın haberine göre yeni Jurassic World filmini Gareth Edwards yönetecek. Edwards ile henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da görüşmelerin artık son aşamada olduğu belirtiliyor.

    Yeni Jurassic World Filmi 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

    Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici filmler bulunuyor. Edwards'ın özellikle Monsters ve Godzilla'da ortaya koyduğu iş, bir Jurassic World filmi için son derece doğru bir seçim olabileceğini gösteriyor. Zira her iki film de devasa canlılara karşı hayatta kalma mücadelesi veren insanlara odaklanıyordu. Bu yönleriyle Jurassic Park filmlerinden çok da uzak değiller.

    Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini üstlendiği son filmlerden tamamen bağımsız olacak bu yeni film ilk Jurassic Park filminin senaristi olan David Koepp yazıyor. Michael Crichton'ın sevilen romanını başarıyla sinemaya uyarladıktan sonra 1997 yapımı devam filmini de yazan Koepp, o günden beri uzak kaldığı bu seriye yıllar sonra geri dönmüş olacak.

    Çekimlerine kısa süre içinde başlanması planlanan yeni Jurassic World filmi, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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