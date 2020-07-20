Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Dönmez: Yerli otomobilde nadir toprak elementleri (NTE) kullanılacak

    Türkiye'de nadir toprak elementleriyle ilgili laboratuvar ölçeğinde önemli kazanımlar elde edildiğini söyleyen Bakan Dönmez, 2022'de banttan inecek yerli otomobilde de NTE kullanılacağını belirtti.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    1,4b
    32
    8
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bakan Dönmez: Yerli otomobilde nadir toprak elementleri (NTE) kullanılacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de nadir toprak elementleri (NTE) ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

    Yaptığı yazılı açıklamada nadir toprak elementlerine yönelik laboratuvarda önemli başarılar elde edildiğini bildiren Bakan Dönmez, “Cevher zenginleştirme, metalürji, kimya ve analiz konularında uzman personellerden oluşan ekiple sadece 2 yılda yapılan bir çalışma ile ülkemizde bir ilk gerçekleşti. Çalışma ile laboratuvar ölçeğinde, yüzde 99’un da üzerinde saflıkta seryum, lantanyum, neodimyum, paraseodmiyum, uranyum, toryum ve Ağır Nadir Toprak Oksitler (ANTO) kazanıldı” ifadesini kullandı.

    Dönmez, sözlerini “Artık milli know-how ortaya koyan bu çalışmadan sonra Bakanlığımız koordinasyonunda pilot veya endüstriyel çapta tesis kurmayı hedefliyoruz. Bu tesiste üretilecek nadir toprak elementleriyle (NTE) artık uç ürün üretim yolculuğuna başlamayı planlıyoruz” şeklinde sürdürdü.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerli otomobilin fabrika inşaatı başladı: Üretimle birlikte yerli batarya devreye alınıyor!

    NTE’yi ayrıştırmadan önceki gelirle ayrıştırdıktan sonraki gelir arasındaki uçuruma da değinen Bakan Dönmez, “Bunu ayrıştırdığınızda değeri çok daha büyük. Örneğin yüzde 99’un üzerinde saflaştırdığınızda, tonunu 200 bin dolara satabiliyorsunuz. Ama bunu ayrıştırmadan satarsanız 1 dolar gibi düşük bir fiyata satıyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil fabrikasının inşaatında sizin de adınız yer alsın!"

    Yerli otomobilde de kullanılacak

    NTE içerisinde günlük hayatımızda kullanılan birçok malzeme mevcut. Savunma sanayisinde füze rampalarında, MR cihazlarında, otomotiv sektöründe, dijital kameralarda, cep telefonlarında ve gece görüş kameralarında yine NTE kullanılıyor. Hatta yerli otomobilimizde de NTE kullanılacak. Biz Türkiye olarak artık uç ürün üretiyoruz. Artık tonda 200 bin dolara kadar gelir elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

    Türkiye'de 13 farklı NTE tespit edildi

    Türkiye’de NTE yataklarının MTA tarafından ortaya konulduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, “Özellikle Eskişehir Sivrihisar bölgesinde bulunan florit, barit, NTE, uranyum ve toryum içeren kompleks yatak hali hazırda MTA verilerine göre 30 milyon ton ile en önemli NTE kaynağı olarak biliniyor. Son yıllarda yapılan aramacılık faaliyetleri ile de Malatya Kuluncak yöresinde yeni bir yatak ortaya çıkarıldı. 13 farklı NTE’nin ülkemizde var olduğunu tespit ettik” dedi.

    Çin'in NTE'yi değerlendirme noktasında dünyada ilk sırada yer aldığını belirten Dönmez, şu bilgileri verdi: "Yılda ortalama 125 bin ton olan NTE üretim miktarının yüzde 80'i Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Çin ile birlikte üretimde Brezilya, Japonya, ABD, Malezya ve Hindistan da dünyada söz sahibi ülkeler durumunda."



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bakan-donmez-yerli-otomobilde-nadir-toprak-elementleri-kullanilacak/1916064 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı netleşti
    1 sa.
    Yerli otomobilin fabrika inşaatı başladı: Üretimle birlikte yerli batarya devreye alınıyor!
    1 gün
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheCaliph_ 1 sa. (düzenlendi)
    Fiyati yuksek cikacak ya bahane uretiyorlar nadir toprak elementiymis.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 sa.
    İstemezükcüler dadanmış yine uzmandan daha uzman olan çok bilmişler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 3 sa.
    Maden sektörüne yakın çalışanların çoğu bilir. Doğu ve güney doğuda nte açısından zengin çok alan var. Hatta Çinliler işletmeye talip olmuşlardı. Bizimkiler teknoloji transferli ortaklık teklif etti, Çin kabul etmedi. Sonunda kendileri teknolojiyi geliştirmeye başlamışlar demek. Güzel haber.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 4 sa.
    nadir toprak elementler isimlerinin cagristirdiginin tersine pekde nadir degillerdir. dunya kabugunda pek cok yerde bulunurlar ama yogunluklari az oldugu icin pek az yerde cikarilan nte ticari olarak rekabetci olabiliyor. olayin birde uranyum toryum kismi var. nte ler genelde uranyum toryum ile beraber cikariliyorlar, buda yuksek radyasyondan oturu madenciligini cok tehlikeli ve yipratici kiliyor. cin'in nte konusunda tekel olmasinin en onemli nedenlerinden biride bu. amerikadaki avustralyadaki madenlerde iscilerin kisa sureler calismasina izin veriliyor, kisa surede emekli oluyorlar, daha genis sosyal haklari oluyor, guvenlik onemleri ve donanimlari en ust seviyede, dolayisiyla uretim maliyetleri ciddi oranda yuksek. ote yandan cinde gobi colu civarinda cin mogullari turkmenleri hic bir guvenlik saglik kaygisi tasimadan madene surup uzun sureler calistiriyor. toparlarsak turkiyedeki zengin uranyum toryum rezervlerinden bolca nte oldugunu tahmin etmek mumkun, istenirse turkiyede hepsini cikartabilirsiniz ama insan sagligini yasamini gozardi etmeden rekabetci bir fiyata piyasaya surup kar edebilir misiniz? pek sanmiyorum.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jeopol 4 sa.
    Kullanmadan nasıl yapacaksınız ki?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elsa 4 sa. Jeopol
    Gelişmiş teknolojilerin hepsinde NTE'den faydalanılıyor. TOGG'un özellikle elektronik sistemlerinde NTE'ler sıkça kullanılabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brkprlk35 (Burak Parlak) 4 sa.
    Yıllar önce okulda konuşurduk, şu 2023 yılında madenlerin kullanımı bizim olacak safsatasını nasıl yıkabiliriz diye. Açık açık söyleniyor 1$ ediyor ama biz işlesek bu para diye. İşleyelim abi bir sürü okuyan kişi var kalifiye insan var niye yok pahasına yıllarca kaynaklarımızı peşkeş çektik biri anlatıversin..
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elsa 4 sa. brkprlk35
    İşinde uzman malzeme mühendislerinin ülkede kalması ve geliştirilen teknolojilere yatırım yapılması lazım. Sadece malzeme mühendisliğinde bitmiyor olay, malzeme mühendislerinin de teknolojiyi uygulamak için elektrik-elektronik, aviyonik vb. mühendisleriyle iç içe olması gerekli
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. 20 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının kişisel verileri internete sızdırıldı 1 sa. Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı netleşti 1 sa. Samsung 5 nm EUV’da zorlanıyor: 5G'de etkili olabilir 2 sa. En Özellikli Orta Sınıf Akıllı Telefon: Redmi Note 9 2 sa. Samsung'un tüm yeni ürünleri sızdırıldı: İşte Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live 3 sa. Türkiye'den çekileceği iddia edilen Netflix'ten resmi açıklama! 3 sa. Big Navi, RX 5700 XT’den %225 daha hızlı olabilir 4 sa. 2000TL altına Pop-up kamera "Elephone PX'i denedik" 4 sa. Küresel metan gazı emisyon oranları rekor seviyelere ulaştı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bakan Dönmez: Yerli otomobilde nadir toprak elementleri (NTE) kullanılacak Sonraki BTK'dan 5G raporu 6 sa. Türk Telekom şehirlere göre ortalama data kullanım miktarını açıkladı 6 sa. Netflix kendi James Bond serisini başlatacak 7 sa. Galaxy Z Fold 2 modeli de 5 Ağustos’ta tanıtılacak 17 sa. FNSS’in geliştirdiği Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı 18 sa. Microsoft, 12 aylık Xbox Live Gold paketinin satışına sessiz sedasız son verdi 19 sa. Dimensity 1000 Plus'lı Honor V40 ailesinin teknik özellikleri ortaya çıktı 21 sa. Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor 21 sa. Google Chrome tehlikeli sitelerde form doldurmanızı engelleyecek 22 sa. Blackmagic yeni 12K kamerasını duyurdu 22 sa. Windows 10'da garip internet bağlantısı sorunu 23 sa. Oppo A72 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 23 sa. Samsung Galaxy M31s'in ilk görüntüleri yayınlandı 1 gün OnePlus Nord'un teknik detayları belli oldu 1 gün Döndürülebilir kamera ve Sony IMX214 sensörlü dünyanın ilk akıllı saati geliyor 1 gün Huawei Mate 40, Avrupa'ya farklı bir işlemci ile gelebilir 1 gün Core i9-10850K son kullanıcılara sunulabilir: Celeronlara gizli yükseltme 1 gün Netflix izlerken İngilizce öğrenmeye yardımcı Chrome eklentisi 1 gün GitHub, açık kaynak kodlarını Kuzey Kutbu'na depolamayı tamamladı 1 gün Logitech Folio Touch kılıfı ile iPad Pro dizüstüne dönüşüyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız