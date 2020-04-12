Borlu el dezenfektanı Borel, haftaya satışa çıkıyor

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Eti Maden tarafından geliştirilen bor katkılı el dezenfektanı Borel’in seri üretimi sürüyor. Borel, önümüzdeki hafta satışa sunulacak.

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Borlu el dezenfektanının seri üretimi başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde... Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz.” ifadelerine yer verdi.

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Borel’in üretim videosu paylaşıldı. Paketleme sürecine kadar el değmeden üretiliyor. Ar-Ge çalışmaları Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN tarafından yapıldı. Etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içeriyor. Diğer el dezenfektanlarından farklı olarak cildin tahriş olmasını önleyen formülü var. 100 ml hacminde üretiliyor.

Borel’in seri üretimine başlanacağı 25 Mart tarihinde duyurulmuşu, son açıklamaya göre haftaya raflardaki yerini alacak.

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