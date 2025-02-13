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Tam Boyutta Gör Volkswagen, 5 Mart'ta konsept olarak görücüye çıkaracağı 20 bin euroluk elektrikli otomobiliyle ilgili ipuçları paylaşmaya devam ediyor. Alman marka şimdi de otomobilin genel tasarımı hakkında fikir veren yeni bir çizim yayınladı.

ID.1 olarak adlandırılması beklenen model 2027 yılında piyasaya sürülecek. Paylaşılan çizime baktığımızda, otomobilin ID serisinin yuvarlak hatlarından ziyade biraz daha köşeli bir gövde tasarımına sahip olacağını görebiliyoruz.

Ön tarafta 3 boyutlu grafiklere sahip farlar ve logo, siyah bir çerçeve içerisinde konumlandırılmış. Tamponda ise dikey aydınlatmalar ve hava girişi dikkat çekiyor. Yan tarafta geniş çamurluklar ve büyük jantlar, kompakt modelin dinamik görünmesini sağlamış. Geriye doğru düz bir şekilde uzanan tavan ve gövde rengi bagaj spoyleri de göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID.1, tıpkı 2026 yılında piyasaya sürülecek ID.2 gibi MEB platformunun kısa bir versiyonu üzerine inşa edilecek. "Şehir otomobili" konsepti olarak bakıldığında Volkswagen Up'ın halefi olarak görebileceğimiz modelin kullanım açısından selefine yakın olacağı ifade ediliyor.

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Alman markanın gelecekteki elektrikli otomobil hamlesi ID.1 ve ID.2 ile sınırlı değil. İlerleyen süreçte yeni nesil Golf ve T-Roc da elektrikli tarafa geçiş yapacak. Bu iki model, ucuz elektriklilerin aksine yeni SSP (Ölçeklenebilir Sistemler Platformu) platformu üzerine inşa edilecek.

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Volkswagen'in 20 bin euroluk elektriklisi böyle görünecek