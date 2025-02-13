Volkswagen'in 20 bin euroluk elektriklisi böyle görünecek

ID.1 olarak adlandırılması beklenen model 2027 yılında piyasaya sürülecek. Paylaşılan çizime baktığımızda, otomobilin ID serisinin yuvarlak hatlarından ziyade biraz daha köşeli bir gövde tasarımına sahip olacağını görebiliyoruz.
Ön tarafta 3 boyutlu grafiklere sahip farlar ve logo, siyah bir çerçeve içerisinde konumlandırılmış. Tamponda ise dikey aydınlatmalar ve hava girişi dikkat çekiyor. Yan tarafta geniş çamurluklar ve büyük jantlar, kompakt modelin dinamik görünmesini sağlamış. Geriye doğru düz bir şekilde uzanan tavan ve gövde rengi bagaj spoyleri de göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.
Alman markanın gelecekteki elektrikli otomobil hamlesi ID.1 ve ID.2 ile sınırlı değil. İlerleyen süreçte yeni nesil Golf ve T-Roc da elektrikli tarafa geçiş yapacak. Bu iki model, ucuz elektriklilerin aksine yeni SSP (Ölçeklenebilir Sistemler Platformu) platformu üzerine inşa edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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