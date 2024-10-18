Dünyanın ilk çok modlu iki ayaklı robotu satışa sunuldu

Bunlardan ilki Point-Foot adı verilen yuvarlak kauçuk şeklinde bir çıkıntı. Bu ayak ucunun en çevik performansı sağladığı belirtiliyor. İkinci ayak ucu ise insan yürüyüşünü daha iyi taklit edebilmek için kullanılan ve ayağa benzeyen Sole isimli eklenti. Son olarak ise, tekerlekli bir ayak ucu bulunuyor. Bu sayede robot, düz arazide tekerlekler sayesinde çok daha hızlı hareket edebiliyor. Ancak yine de, robot tekerlekleri kilitleyerek ve ayak olarak kullanarak merdivenleri ve engelleri çıkabiliyor.
Tron 1 iki ayaklı robotun özellikleri
Tron 1'in otomatik donanım tanıma sistemi, hangi ayak ucunun takılı olduğunu algılayarak, ilgili yerleşik hareket kontrol yazılımına geçebiliyor. Gerçek zamanlı olarak uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen robot, otonom olarak da hareket ebiliyor.
Alüminyum/plastik gövdeli Tron 1, 85,4 cm boya ve 20 kg ağırlığa sahip. 12. nesil Intel Core i3 işlemciden güç alan robot, 1,5 saatte şarj olabillen lityum iyon piliyle 2 saatten uzun çalışabiliyor. Robot aynı zamanda, genişletme portlarıyla, kameralar, radar/lidar üniteleri ve robotik kollar gibi çevre birimlerinin eklenmesine olanak tanıyor.
Tron 1 iki ayaklı robot, sınırlı süreli tanıtım fiyatı olan 15.000 dolardan satışa sunulmuş durumda.Kaynakça https://newatlas.com/robotics/limx-tron-1-biped-robot/ https://www.limxdynamics.com/en/tron1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...