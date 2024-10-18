Dünyanın ilk çok modlu iki ayaklı robotu satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Çinli robotik şirketi LimX Dynamics, P1 isimli iki ayaklı robotunun ticari versiyonu olan Tron 1'i tanıttı. Mühendisler tarafından insansı robot hareket kontrolü ve somut zeka araştırmaları için bir test platformu olarak kullanılmak üzere tasarlanan robot, farklı hareket türleri için üç adet değiştirilebilir ayak ucuyla birlikte geliyor.

Bunlardan ilki Point-Foot adı verilen yuvarlak kauçuk şeklinde bir çıkıntı. Bu ayak ucunun en çevik performansı sağladığı belirtiliyor. İkinci ayak ucu ise insan yürüyüşünü daha iyi taklit edebilmek için kullanılan ve ayağa benzeyen Sole isimli eklenti. Son olarak ise, tekerlekli bir ayak ucu bulunuyor. Bu sayede robot, düz arazide tekerlekler sayesinde çok daha hızlı hareket edebiliyor. Ancak yine de, robot tekerlekleri kilitleyerek ve ayak olarak kullanarak merdivenleri ve engelleri çıkabiliyor.

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Tron 1 iki ayaklı robotun özellikleri

Tron 1'in otomatik donanım tanıma sistemi, hangi ayak ucunun takılı olduğunu algılayarak, ilgili yerleşik hareket kontrol yazılımına geçebiliyor. Gerçek zamanlı olarak uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen robot, otonom olarak da hareket ebiliyor.

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Alüminyum/plastik gövdeli Tron 1, 85,4 cm boya ve 20 kg ağırlığa sahip. 12. nesil Intel Core i3 işlemciden güç alan robot, 1,5 saatte şarj olabillen lityum iyon piliyle 2 saatten uzun çalışabiliyor. Robot aynı zamanda, genişletme portlarıyla, kameralar, radar/lidar üniteleri ve robotik kollar gibi çevre birimlerinin eklenmesine olanak tanıyor.

Tron 1 iki ayaklı robot, sınırlı süreli tanıtım fiyatı olan 15.000 dolardan satışa sunulmuş durumda.

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