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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk çok modlu iki ayaklı robotu satışa sunuldu

    Çinli robotik şirketi LimX Dynamics, P1 isimli iki ayaklı robotunun ticari versiyonu olan Tron 1'i tanıttı. Robot, farklı hareket türleri için üç adet değiştirilebilir ayak ucuyla birlikte geliyor.
    Dünyanın ilk çok modlu iki ayaklı robotu satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Çinli robotik şirketi LimX Dynamics, P1 isimli iki ayaklı robotunun ticari versiyonu olan Tron 1'i tanıttı. Mühendisler tarafından insansı robot hareket kontrolü ve somut zeka araştırmaları için bir test platformu olarak kullanılmak üzere tasarlanan robot, farklı hareket türleri için üç adet değiştirilebilir ayak ucuyla birlikte geliyor.

    Bunlardan ilki Point-Foot adı verilen yuvarlak kauçuk şeklinde bir çıkıntı. Bu ayak ucunun en çevik performansı sağladığı belirtiliyor. İkinci ayak ucu ise insan yürüyüşünü daha iyi taklit edebilmek için kullanılan ve ayağa benzeyen Sole isimli eklenti. Son olarak ise, tekerlekli bir ayak ucu bulunuyor. Bu sayede robot, düz arazide tekerlekler sayesinde çok daha hızlı hareket edebiliyor. Ancak yine de, robot tekerlekleri kilitleyerek ve ayak olarak kullanarak merdivenleri ve engelleri çıkabiliyor.

    Dünyanın ilk çok modlu iki ayaklı robotu satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Tron 1 iki ayaklı robotun özellikleri

    Tron 1'in otomatik donanım tanıma sistemi, hangi ayak ucunun takılı olduğunu algılayarak, ilgili yerleşik hareket kontrol yazılımına geçebiliyor. Gerçek zamanlı olarak uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen robot, otonom olarak da hareket ebiliyor.

    Alüminyum/plastik gövdeli Tron 1, 85,4 cm boya ve 20 kg ağırlığa sahip. 12. nesil Intel Core i3 işlemciden güç alan robot, 1,5 saatte şarj olabillen lityum iyon piliyle 2 saatten uzun çalışabiliyor. Robot aynı zamanda, genişletme portlarıyla, kameralar, radar/lidar üniteleri ve robotik kollar gibi çevre birimlerinin eklenmesine olanak tanıyor.

    Tron 1 iki ayaklı robot, sınırlı süreli tanıtım fiyatı olan 15.000 dolardan satışa sunulmuş durumda.

    Kaynakça https://newatlas.com/robotics/limx-tron-1-biped-robot/ https://www.limxdynamics.com/en/tron1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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