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Tam Boyutta Gör Boston Dynamics'in ünlü dört ayaklı robotu Spot, otonom olarak kapı kilitlerini açabilme özelliğine kavuştu. Önde gelen kapı donanım şirketlerinden Assa Abloy ile yapılan ortaklık, Spot'un enerji santralleri ve petrol rafinerileri gibi tesislerdeki güvenlik devriye oturumları ve denetim görevlerindeki işlevselliğini artırmayı amaçlıyor.

Spot'un yeni özelliği Bluetooth üzerinden çalışıyor

Yeni entegre edilen özellik, Spot'un Bluetooth üzerinden çalışan "gömülü dijital erişim kimlik bilgilerini" kullanarak otomatik kapıları açmasına olanak tanıyor. Bu, robotun yeteneklerinde önemli bir adım anlamına geliyor çünkü daha önce erişim kontrollü kapıları otonom olarak açamıyordu.

Boston Dynamics'in robotu Atlas artık şınav çekebiliyor 1 ay önce eklendi

Dünyanın en büyük kilit şirketlerinden biri, robot girişine izin veren bir erişim paneli sistemi üretiyor. Bu yenilikçi fikir Boston Dynamics tarafından Assa Abloy'a önerildi. Assa Abloy ile yapılan bu iş birliği, Spot'un yeteneklerini ve çeşitli operasyonel ortamlardaki çok yönlülüğünü artırmaya yönelik devam eden çabalarında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

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Boston Dynamics'in robot köpeği Spot artık kapıları açabiliyor