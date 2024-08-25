Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Boston Dynamics'in robotu Atlas artık şınav çekebiliyor

    Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas yeni bir güncelleme aldı. Şirketin yeni bir videoyla duyurduğu güncellemede yeni Atlas'ın artık şınav çekebildiği görülüyor.
    Boston Dynamics'in robotu Atlas artık şınav çekebiliyor Tam Boyutta Gör
    Boston Dynamics, robot teknolojisinin sınırlarını zorlayan bir adım atarak elektrikli Atlas robotunun en son güncellemesini duyurdu. Yeni versiyon şınav çekme yeteneğiyle dikkat çekiyor ve bu özelliğiyle BRATlas adıyla anılıyor.

    Atlas son derece sağlam ve güçlü olacak

    Gelişmiş robot teknolojisinin son örneği olarak değerlendirilen bu özellik, bir konferansta gösterilen kısa video ile ilk kez tanıtılmıştı. Şirket yeniliği resmi YouTube kanalında da paylaştı. Boston Dynamics, elektrikli Atlas robotunu bu yılın nisan ayında piyasaya sürmüştü.

    Şirket, lansmanda yaptığı açıklamada "Elektrikli Atlas, önceki nesillerimizden daha güçlü olacak ve daha geniş bir hareket aralığı sunacak." açıklamasında bulunmuştu. Elektrikle çalışan yeni Atlas, gelişmiş bir kontrol sistemi ve daha fazla güç ve denge sağlayan son teknoloji ürünü bir donanımla donatıldı.

    Bu sayede insan vücudunun yeteneklerini yansıtan hassas kontrol ve koordinasyon gerektiren bir görev olan şınav çekebiliyor. Şınav çekme yeteneği küçük bir özellik gibi görünse de Atlas'ın arkasındaki karmaşık mühendisliği gözler önüne sermesi bakımından oldukça önemli.

    Boston Dynamics, web sitesinde "Atlas programının bir sonraki nesli, on yıllarca süren araştırmaların üzerine inşa ediliyor ve en yetenekli, kullanışlı mobil robotları sunma taahhüdümüzü ilerletiyor." şeklinde açıklamada bulundu. Robotun elektrikli aktüatörleri ve sensörleri, ağırlık dağılımı, denge ve hareketi yöneterek istikrar sağlıyor.

    Ayrıca gerçek zamanlı algılama teknolojisi sayesinde Atlas, çevresini derinlik sensörleri ile tarayarak nokta bulutları oluşturabiliyor. Boston Dynamics, "Atlas'ı insansı form faktörünün potansiyelini keşfetmek için kullanıyoruz ve robotun tüm vücudundan yararlanarak zarafet, hız ve beceriyle hareket etmesini sağlıyoruz." dedi.

    Bu etkileyici el becerisi, robotların zorlu ortamlarda gezinmesi veya insan benzeri hassasiyet gerektiren görevleri yerine getirmesi gerekebilecek hem endüstriyel hem de hizmet sektörlerinde daha karmaşık uygulamalar için olanaklar sunuyor. Şirket, "Atlas, hayatımızda yaygın olarak yer alması için gereken hareket kabiliyetine, algıya ve zekaya sahip yeni nesil robotları geliştirme çabalarımızın bir göstergesidir." diye vurgu yapmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 16 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tecil bitince ne olur wunder filtre nasıl ev alıp kiraya vermek mantıklı mı cities skylines türkçe yama kaporta macunu yerine ne kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung SM-A256 Galaxy A25
    Samsung SM-A256 Galaxy A25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız