Boston Dynamics'in robotu Atlas artık şınav çekebiliyor

Atlas son derece sağlam ve güçlü olacak
Gelişmiş robot teknolojisinin son örneği olarak değerlendirilen bu özellik, bir konferansta gösterilen kısa video ile ilk kez tanıtılmıştı. Şirket yeniliği resmi YouTube kanalında da paylaştı. Boston Dynamics, elektrikli Atlas robotunu bu yılın nisan ayında piyasaya sürmüştü.
Şirket, lansmanda yaptığı açıklamada "Elektrikli Atlas, önceki nesillerimizden daha güçlü olacak ve daha geniş bir hareket aralığı sunacak." açıklamasında bulunmuştu. Elektrikle çalışan yeni Atlas, gelişmiş bir kontrol sistemi ve daha fazla güç ve denge sağlayan son teknoloji ürünü bir donanımla donatıldı.
Bu sayede insan vücudunun yeteneklerini yansıtan hassas kontrol ve koordinasyon gerektiren bir görev olan şınav çekebiliyor. Şınav çekme yeteneği küçük bir özellik gibi görünse de Atlas'ın arkasındaki karmaşık mühendisliği gözler önüne sermesi bakımından oldukça önemli.
Boston Dynamics, web sitesinde "Atlas programının bir sonraki nesli, on yıllarca süren araştırmaların üzerine inşa ediliyor ve en yetenekli, kullanışlı mobil robotları sunma taahhüdümüzü ilerletiyor." şeklinde açıklamada bulundu. Robotun elektrikli aktüatörleri ve sensörleri, ağırlık dağılımı, denge ve hareketi yöneterek istikrar sağlıyor.
Ayrıca gerçek zamanlı algılama teknolojisi sayesinde Atlas, çevresini derinlik sensörleri ile tarayarak nokta bulutları oluşturabiliyor. Boston Dynamics, "Atlas'ı insansı form faktörünün potansiyelini keşfetmek için kullanıyoruz ve robotun tüm vücudundan yararlanarak zarafet, hız ve beceriyle hareket etmesini sağlıyoruz." dedi.
Bu etkileyici el becerisi, robotların zorlu ortamlarda gezinmesi veya insan benzeri hassasiyet gerektiren görevleri yerine getirmesi gerekebilecek hem endüstriyel hem de hizmet sektörlerinde daha karmaşık uygulamalar için olanaklar sunuyor. Şirket, "Atlas, hayatımızda yaygın olarak yer alması için gereken hareket kabiliyetine, algıya ve zekaya sahip yeni nesil robotları geliştirme çabalarımızın bir göstergesidir." diye vurgu yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.