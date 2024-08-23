Elon Musk milyonlarca insana Neuralink beyin çipleri yerleştirmek istiyor

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Tam Boyutta Gör Neuralink CEO'su Elon Musk, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) çipinin yeni özelliklerini açıklayan bir blog yazısına cevaben gelecekteki planlarını açıkladı. Önümüzdeki on yıl içinde milyonlarca insan beynine Neuralink çipini yerleştirmeyi umduğunu söyledi.

Elon Musk milyonlarca insana beyin çipi yerleştirmek istiyor

Geçtiğimiz günlerde Neuralink'in "Link" adlı yeni cihazının takıldığı Alex isimli hastanın, sadece düşünerek Counter-Strike oynadığı ve bilgisayarında üç boyutlu nesneler tasarladığı bir video paylaşıldı.

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Musk, X platformunda yaptığı açıklamada "Her şey yolunda giderse, birkaç yıl içinde yüzlerce insanın Neuralink'i olacak. Belki beş yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca kişi olacak" ifadesini kullandı.

Neuralink, teknolojiyle ilgili insan deneyine katılan kişinin, bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı kullanarak 3D nesneler tasarlamak gibi düşüncelerini kullanarak yeni görevler gerçekleştirebildiğini söyledi.

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Elon Musk milyonlarca insana Neuralink çipleri yerleştirecek