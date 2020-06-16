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    Boston Dynamics, ünlü köpek robotu Spot'un müthiş fiyatını açıkladı

    Boston Dynamics'in popüler robotu Spot genel kullanıma açılıyor. ABD'de isteyen her firma artık kendi Spot robotuna sahip olabilecek.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,8b
    106
    14
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Boston Dynamics'in köpek robotu 'Spot' nihayet genel satışa sunuluyor. Uzun süredir yalnızca seçili bazı firmalarca kullanılabilen ünlü robotu artık ABD'de isteyen her firma satın alabilecek. Robotun satış fiyatı ise 74 bin 500 dolar olarak açıklandı.

    Boston Dynamics tarafından sunulan satın alma sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Sitede yer alan açıklamalara göre Spot Explorer'ın kutu içeriğinde robot, iki batarya, şarj cihazı, tablet kontrolcü, robot kutusu ve Spot API'leri için Python istemci paketleri yer alıyor. Boston Dynamics ayrıca satışların yalnızca ABD için geçerli olduğunu ve Spot'u satın almak isteyen uluslararası firmaların ayrıca iletişime geçmesi gerektiğini belirtmiş.

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    Spot robotları bugüne kadar 150 yakın firmaya dağıtılmıştı. Spot'un bu firmalardaki çalışma alanları genellikle gözlem/araştırma ve veri analizi üzerineydi. Özellikle de inşaat firmalarının büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. İnşaat alanlarında günde binlerce fotoğraf çekip inşaatın ilerleyişini belgelendirme ve inşaatın 3 boyutlu haritalarını çıkarma gibi işlevlerde kullanılmış. Ayrıca petrol ve gaz tesislerinde insanlar için tehlikeli olabilecek denetleme görevleri gibi alanlarda da Spot'tan faydalanılmış.

    Boston Dynamics, ünlü köpek robotu Spot'un müthiş fiyatını açıkladı
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    The Verge'e konuşan Boston Dynamics'in baş robotik mühendisi Zack Jackowski,"Spot'u çoğunlukla, insanlar için tehlikeli olabilecek çalışmalar yapan endüstriyel ve ticari şirketlere satıyoruz. Örneğin tehlikeli bir bölgeye bir sensörün gönderilmesi gerekiyor ve bir insanın bu görevi yapmasını istemiyorsunuz. Veya bir çalışanın bir fabrikayı haftanın her günü 40 kez dolaşması ve her defasında aynı fotoğrafları çekmesi gerekiyor. Normal bir insanı deli edebilecek bir görev, ancak Spot'un için tam olarak biçilmiş kaftan." sözlerini kullandı.

    İnsanlara zarar vermesi yasak

    Jackowski ayrıca Spot robotlarının insanlara zarar vermek için veya insanları korkutmak için kullanılamayacağını belirtti. Bu tarz zararlı amaçlar doğrultusunda herhangi bir kullanım gözlenirse Spot'u satın alan ilgili firmanın lisansı iptal edilecek. Ancak Boston Dynamics satış öncesinde zaten firmaların inceleneceğini ve Ticaret Bakanlığı'ndaki raporlarının gözden geçirileceğini söylüyor.

    Boston Dynamics, ünlü köpek robotu Spot'un müthiş fiyatını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Yalnızca 25 kilogram ağırlığında oldukça kompakt bir robot olan Spot, Boston Dynamics'in ifadelerine göre 90 dakikalık kullanım süresine sahip. YouTube videolarından da hatırlayacağınız gibi Spot'un kendine hayran bırakan birçok özelliği var. 

    Spot, merdivenlerden inip çıkabiliyor, arkadaşları için kapıları açıp kapatabiliyor, önüne çıkan hiçbir engele aldırış etmeden engebeli arazilerde çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor ve müthiş dengesi ve dayanıklılığı sayesinde düşse veya yuvarlansa bile tekrar kalkıp büyük bir kararlılıkla hedefine doğru ilerlemeye devam edebiliyor, Otonom özelliklere de sahip olan Spot ayrıca önde, arkada ve yan taraflarında yer alan kameralarıyla içerisinde bulunduğu ortamın 3 boyutlu haritalarını çıkarabiliyor.

    Günümüzün belki de en gelişmiş robotlarını üreten Boston Dynamics, 2017 yılında yaklaşık 100 milyon dolar karşılığından Japonya merkezli firma Softbank'a satılmıştı. Boston Dynamics'in önceki sahibi ise Google'dı.



    https://www.theverge.com/21292684/boston-dynamics-spot-robot-on-sale-price Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    kurtulus35 (kurtuluş topal) 3 dk.
    Teknoloji gelişiyor bu daha başlangıç 24 saat aktif ve silah donanı mı ile çalıştığını düşünürsek ileriki zamanlarda parası olan baya güvenli bir hayat yaşayacak.
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    gun (Gün Oksay) 41 dk.
    Bayağı güzel fiyat Tesla Model S Long Range Plus fiyatına. Zira bunun üretim fiyatı değilde geliştirme fiyatı bu fiyata.



    İlerde köpek bekçiler olması oldukça normal olacaktır. Hitman oyunun koyarak başlasınlar.
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    Feyzuli 43 dk.
    Casus köpek iş başında : )
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    aozgec 43 dk.
    Attım sepete 1 tane :)
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    malifural (muhammed ali fural) 1 sa.
    la sonradan görme züppe repçiler görmesin , alete tasma takar kliplerinde gezdirir kırolar
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    IceRulez (Osman R.F) 1 sa.
    Zengin olsaydım. Bunlardan 4 tane alır sırayla bahçede rutin devriye yaptırırdım. Kafalarına da taser monte edip basit bir yazılım ile belirli bir saatten sonra algıladığı herşeye taserı boşaltıp alarm vermesini sağlardım. Hehehe güzel eğlence.
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    x2yk (x y) 1 sa.
    Bunu bizim ülkeden biri alırsa, ertesi gün 150 bin dolardan satışa koyar.
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    bugatti1907 1 sa.
    Uygun fiyat 150 bin dolar civarı olur diye düşünmüştüm.
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu
    paraya bak ya 5 bin dolarlık malzeme yoktur
    3 Yanıt Yanıtla
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    VaporWave (Emre ) 55 dk. mokoko_TR
    Sen üret o zaman daha iyisini boş yapmayı ne çok seviyorsunuz ya!
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    bistüri_ucu 30 dk. yeni yorumcu mokoko_TR
    Arge,ararştırma,işçilik,marka değeri,piyasada nadir bir ürün olması



    Bunları çıkartırsan zaten

    1200 kg lik sıfır bir aracı metalin, plastigin kg fiyati ile carpip cıkan fiyata satın alman lazım :D
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