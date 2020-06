Boston Dynamics, ünlü köpek robotu Spot'un müthiş fiyatını açıkladı

Boston Dynamics'in köpek robotu 'Spot' nihayet genel satışa sunuluyor. Uzun süredir yalnızca seçili bazı firmalarca kullanılabilen ünlü robotu artık ABD'de isteyen her firma satın alabilecek. Robotun satış fiyatı ise 74 bin 500 dolar olarak açıklandı.

Boston Dynamics tarafından sunulan satın alma sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Sitede yer alan açıklamalara göre Spot Explorer'ın kutu içeriğinde robot, iki batarya, şarj cihazı, tablet kontrolcü, robot kutusu ve Spot API'leri için Python istemci paketleri yer alıyor. Boston Dynamics ayrıca satışların yalnızca ABD için geçerli olduğunu ve Spot'u satın almak isteyen uluslararası firmaların ayrıca iletişime geçmesi gerektiğini belirtmiş.

Spot robotları bugüne kadar 150 yakın firmaya dağıtılmıştı. Spot'un bu firmalardaki çalışma alanları genellikle gözlem/araştırma ve veri analizi üzerineydi. Özellikle de inşaat firmalarının büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. İnşaat alanlarında günde binlerce fotoğraf çekip inşaatın ilerleyişini belgelendirme ve inşaatın 3 boyutlu haritalarını çıkarma gibi işlevlerde kullanılmış. Ayrıca petrol ve gaz tesislerinde insanlar için tehlikeli olabilecek denetleme görevleri gibi alanlarda da Spot'tan faydalanılmış.

The Verge'e konuşan Boston Dynamics'in baş robotik mühendisi Zack Jackowski,"Spot'u çoğunlukla, insanlar için tehlikeli olabilecek çalışmalar yapan endüstriyel ve ticari şirketlere satıyoruz. Örneğin tehlikeli bir bölgeye bir sensörün gönderilmesi gerekiyor ve bir insanın bu görevi yapmasını istemiyorsunuz. Veya bir çalışanın bir fabrikayı haftanın her günü 40 kez dolaşması ve her defasında aynı fotoğrafları çekmesi gerekiyor. Normal bir insanı deli edebilecek bir görev, ancak Spot'un için tam olarak biçilmiş kaftan." sözlerini kullandı.

İnsanlara zarar vermesi yasak

Jackowski ayrıca Spot robotlarının insanlara zarar vermek için veya insanları korkutmak için kullanılamayacağını belirtti. Bu tarz zararlı amaçlar doğrultusunda herhangi bir kullanım gözlenirse Spot'u satın alan ilgili firmanın lisansı iptal edilecek. Ancak Boston Dynamics satış öncesinde zaten firmaların inceleneceğini ve Ticaret Bakanlığı'ndaki raporlarının gözden geçirileceğini söylüyor.

Yalnızca 25 kilogram ağırlığında oldukça kompakt bir robot olan Spot, Boston Dynamics'in ifadelerine göre 90 dakikalık kullanım süresine sahip. YouTube videolarından da hatırlayacağınız gibi Spot'un kendine hayran bırakan birçok özelliği var.

Spot, merdivenlerden inip çıkabiliyor, arkadaşları için kapıları açıp kapatabiliyor, önüne çıkan hiçbir engele aldırış etmeden engebeli arazilerde çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor ve müthiş dengesi ve dayanıklılığı sayesinde düşse veya yuvarlansa bile tekrar kalkıp büyük bir kararlılıkla hedefine doğru ilerlemeye devam edebiliyor, Otonom özelliklere de sahip olan Spot ayrıca önde, arkada ve yan taraflarında yer alan kameralarıyla içerisinde bulunduğu ortamın 3 boyutlu haritalarını çıkarabiliyor.

Günümüzün belki de en gelişmiş robotlarını üreten Boston Dynamics, 2017 yılında yaklaşık 100 milyon dolar karşılığından Japonya merkezli firma Softbank'a satılmıştı. Boston Dynamics'in önceki sahibi ise Google'dı.

