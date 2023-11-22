Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka sayesinde video üretme dönemi başladı: Sonuçlar etkileyici

    Stable Diffusion'ın arkasındaki yapay zeka girişimi şimdi video için üretken yapay zeka aracını test ediyor. Stable Video Diffusion, hareketsiz bir görüntüden videolar üretebiliyor.

    Yapay zeka sayesinde video üretme dönemi başladı: Sonuçlar etkile Tam Boyutta Gör

    Şimdiye kadar video üretimi yapan yapay zeka modelleri gördük ancak Stable Diffusion'ın arkasındaki yapay zeka girişimi Stability AI, bu alana girerek kaliteyi oldukça yukarlara çekiyor. Benzerlerinden kalite ve gerçekçilik olarak ayrılan yeni Stable Video Diffusion modeli, kullanıcıların tek bir görüntüden video oluşturmalarına olanak tanıyor.

    Yapay zeka artık videolar da üretiyor

    Stable Video Diffusion aslında iki model şeklinde geliyor: SVD ve SVD-XT. İlki olan SVD, hareketsiz görüntüleri 14 karede 576×1024 videolara dönüştürüyor. SVD-XT aynı mimariyi kullanıyor, ancak kareleri 24'e çıkarıyor. Her ikisi de saniyede üç ila 30 kare arasında videolar üretebiliyor. Bu video çıktıkları Meta'nın son video oluşturma modelinden elde edilen çıktıların yanı sıra Google ve yapay zeka girişimleri Runway ve Pika Labs’in çıktılarıyla ya kafa kafaya ya da daha kaliteli görünüyor.

    Bu gelişmelerin yanında Stable Video Diffusion şimdilik sadece araştırma amaçlı kullanılabiliyor, gerçek dünya ya da ticari uygulamalar için değil. Stability AI, potansiyel kullanıcıların erişim için bir bekleme listesine kaydolabileceğini belirtirken araç, reklamcılık, eğitim, eğlence ve daha birçok sektördeki potansiyel uygulamalarda kullanılabilecek.

    Eksikler var

    Yukarıdaki videoda gösterilen örneklerin nispeten yüksek kalitede olduğu ve rakip üretici sistemlerle eşleştiği görülüyor. Bununla birlikte, şirketin yazdığına göre bazı eksikler var: nispeten kısa video üretiyor (4 saniyeden az), mükemmel fotogerçekçilikten yoksun, yavaş kaydırmalar dışında kamera hareketi yapamıyor, metin kontrolü yok, okunaklı metin üretemiyor ve insanları ve yüzleri düzgün bir şekilde oluşturamayabiliyor.

    Eğitim tarafındaysa Stability AI, aracın milyonlarca videodan oluşan bir veri seti üzerinde eğitildiğini ve ardından birkaç yüz bin ila bir milyon videodan oluşan daha küçük bir veri seti üzerinden ince ayarlamalardan geçtiğini söylüyor. Stability AI yalnızca araştırma amacıyla kamuya açık olan videoları kullandığının altını çiziyor.

    Tıpkı metinden görüntüye yapay zeka araçlarının hızla gelişerek fotogerçekçi seviyeye ulaşması gibi video üreten yapay zekalar da hızlı bir şekilde çok daha gerçekçi içerikler üretebilecek. Tüm bunlar deepfake, telif hakkı ve bir takım kötüye kullanım riskiyle birlikte geliyor. Dolayısıyla geliştirmelerin sınırlamalar içerisinde yapılması elzem.

    Kaynakça https://stability.ai/news/stable-video-diffusion-open-ai-video-model https://static1.squarespace.com/static/6213c340453c3f502425776e/t/655ce779b9d47d342a93c890/1700587395994/stable_video_diffusion.pdf https://www.engadget.com/the-ai-startup-behind-stable-diffusion-is-now-testing-generative-video-105519658.html?src=rss
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türkiye"nin en iyi araştırma hastanesi arap sabunu ile araba yıkanır mı mali polis nasıl olunur kaput değişen araba alınır mı neurofeedback kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız