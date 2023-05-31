Yapay zekalı Reimagine uygulaması tam anlamıyla eski fotoğraflarınıza can veriyor

Reimagine, yapay zeka ile fotoğrafları canlandırıyor
Yeni mobil uygulamanın ana odak noktası, kullanıcıların albümlerde saklanan basılı fotoğrafları kolayca içe aktarmalarına yardımcı olmak, ardından çözünürlükleri iyileştirmek, çizikleri ve kırışıklıkları düzeltmek, hatta ve hatta siyah-beyaz fotoğraflar doğru bir şekilde renklendirmek. Bunların yanında uygulama, fotoğraftaki kişilere hareketli animasyonlar ekleyerek çekilen anı adeta hayata döndürüyor. Bu teknoloji aslında önceki yıllarda tanıtılan Deep Nostalgia’yı temel alıyor.
Reimagine uygulamasını indirmek ve kullanmak ücretsizdir, ancak fotoğraf tarama, renklendirme, geliştirme ve diğer özelliklere sınırsız erişim sağlamak için haftalık veya aylık abonelik almak gerekiyor. Fiyatlandırma ise aylık abonelik için 7.99 dolar, bir yıllık abonelik için ise 49.99 dolar.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)