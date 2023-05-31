Yapay zekalı Reimagine uygulaması tam anlamıyla eski fotoğraflarınıza can veriyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka, Adobe Photoshop'un yeni üretken yapay zekası gibi profesyonellere yönelik araçlardan Google Photos'un yakında çıkacak Magic Editor'ü gibi tüketicilere yönelik araçlara kadar fotoğrafçılık alanını derinden etkiliyor. Şimdi de soybilim şirketi MyHeritage, son uygulaması Reimagine'i piyasaya sürerek ailelerin anılarını korumalarını kolaylaştırmak için yapay zekaya başvuruyor.

Reimagine, yapay zeka ile fotoğrafları canlandırıyor

Yeni mobil uygulamanın ana odak noktası, kullanıcıların albümlerde saklanan basılı fotoğrafları kolayca içe aktarmalarına yardımcı olmak, ardından çözünürlükleri iyileştirmek, çizikleri ve kırışıklıkları düzeltmek, hatta ve hatta siyah-beyaz fotoğraflar doğru bir şekilde renklendirmek. Bunların yanında uygulama, fotoğraftaki kişilere hareketli animasyonlar ekleyerek çekilen anı adeta hayata döndürüyor. Bu teknoloji aslında önceki yıllarda tanıtılan Deep Nostalgia’yı temel alıyor.

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Tam Boyutta Gör Reimagine, bu teknolojiyi eski fotoğrafları korumak için özel olarak tasarlanmış diğer fotoğraf düzenleme araçlarıyla birleştirerek tüm özellikleri tek bir uygulamada topluyor. Hem iOS hem de Android için mevcut olan uygulamayı kullanmak için birden fazla yöntem bulunuyor. Eğer eski fotoğraflarının albüm sayfasındaysa, uygulama aracılığıyla sadece sayfanın resmini çekmeniz yeterli. Uygulama bu görseli tarayarak fotoğrafları ayrık hale getirebiliyor. Elbette tek tek resimleri çekmek veya telefonunuzda bulunan görselleri aktarmak da mümkün.

Reimagine uygulamasını indirmek ve kullanmak ücretsizdir, ancak fotoğraf tarama, renklendirme, geliştirme ve diğer özelliklere sınırsız erişim sağlamak için haftalık veya aylık abonelik almak gerekiyor. Fiyatlandırma ise aylık abonelik için 7.99 dolar, bir yıllık abonelik için ise 49.99 dolar.

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